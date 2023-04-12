Nhạc sĩ Trần Tiến và 'liều thuốc tinh thần' của bản thân khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo

Tin tức giải trí 12/04/2023 07:22

Ở tuổi 76, nhạc sĩ Trần Tiến vẫn tràn đầy năng lượng và âm nhạc chính là "liều thuốc tinh thần" của ông khi phải trải qua 30 lần xạ trị vì ung thư vòm họng.

Vị nhạc sĩ tài hoa

Nhạc sĩ Trần Tiến tên đầy đủ Trần Việt Tiến, được biết đến là một nhạc sĩ lớn, đươc nhiều khán giả mệnh danh là "Người du ca Việt Nam" vì có nhiều đóng góp lớn đối với nền âm nhạc đương đại Việt Nam, đặc biệt trong mảng nhạc du ca, đồng dao, dân gian đương đại,...với những ca khúc bất hủ như: Mặt trời bé con, Thành phố trẻ, Mẹ tôi, Giai điệu tổ quốc, Tóc gió thôi bay,...

Nhạc sĩ Trần Tiến và 'liều thuốc tinh thần' của bản thân khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo - Ảnh 1

Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình có tri thức khá giả tại Hà Nội. Được biết, Trần Tiến có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ. Chất phóng khoáng và trữ tình trong các ca khúc của ông đều nhờ sở thích lang thang khắp phố phường Hà Nội. Ông theo học Nhạc viện Hà Nội và tốt nghiệp khoa thanh nhạc và sáng tác năm 1978.

Nhạc sĩ Trần Tiến và 'liều thuốc tinh thần' của bản thân khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo - Ảnh 2

Trần Tiến là một trong những người bạn được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nể trọng. Sinh thời, hai người thường đàm đạo ông nhạc cùng nhau.

Nhạc sĩ Trần Tiến và 'liều thuốc tinh thần' của bản thân khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo - Ảnh 3

Vực dậy và vượt qua bệnh ung thư bằng âm nhạc

Vào tháng 10/2020, người hâm hộ hoang mang vì thông tin nhạc sĩ Trần Tiến mắc căn bệnh ung thư vòm họng gia đoạn 4. Tuy nhiên, diva Hà Trần (cháu gái ông) đã nhanh chóng đính chính về tình trạng sức khỏe của Trần Tiến - ông chỉ bị yếu và đã được điều trị.

Trong những năm qua, mặc dù đã ở tuổi U80 nhưng nhạc sĩ Trần Tiến vẫn tự tin đứng trên sân khấu chơi đàn, hát khỏe và căng tràn năng lượng sống tại các chương trình, show diễn của đồng nghiệp.

Nhạc sĩ Trần Tiến và 'liều thuốc tinh thần' của bản thân khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo - Ảnh 4

Vào ngày 2/4 mới đây, trong buổi họp báo ra mắt live concert mang tên "Nửa thế kỷ phiêu bạt" ông lần đầu tiên chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình sau nhiều năm điều trị. Hiện tại, sức khỏe của ông đã hồi phục và tiếp tục mang tiếng hát của mình đến với người hâm mộ.

Nhạc sĩ Trần Tiến và 'liều thuốc tinh thần' của bản thân khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo - Ảnh 5

Ông cho biết: "Tôi bị xác định mắc bệnh ung thư vòm họng. Vòm họng là cái để tôi kiếm tiền nuôi vợ con mà ung thư luôn, đã thế còn là giai đoạn 4. Thời điểm đó, tôi thấy có những người cũng mắc bệnh như tôi, nhưng không chịu đựng nổi những lần xạ trị. Có người nhỏ hơn tôi 20 tuổi, không chịu nổi tia xạ và ra đi trước mặt tôi. Đến lần xạ trị thứ 30, tôi hoàn toàn không dậy nổi. Nhưng lúc đó, những giai điệu nói với tôi rằng: Trần Tiến đâu? Dậy đi, đừng có hèn! Thế là lúc tôi viết ra bài Không gục ngã".

Nhạc sĩ Trần Tiến và 'liều thuốc tinh thần' của bản thân khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo - Ảnh 6

Nhạc sĩ Trần Tiến và 'liều thuốc tinh thần' của bản thân khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo - Ảnh 7

Nhạc sĩ Trần Tiến và 'liều thuốc tinh thần' của bản thân khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo - Ảnh 8

Âm nhạc chính là liều thuốc giúp người nhạc sĩ tài hoa vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Ông xúc động và cho biết bản thân rất vui vì sắp được đứng trên sân khấu và giao lưu với khán giả của mình sau khoảng thời gian điều trị. 

Nhạc sĩ Trần Tiến và 'liều thuốc tinh thần' của bản thân khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo - Ảnh 9

Nhạc sĩ Trần Tiến và 'liều thuốc tinh thần' của bản thân khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo - Ảnh 10

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