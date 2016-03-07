Nguyễn Đình Vũ: Nhạc sĩ 100kg tài năng của showbiz Việt

Vì gia đình không có điều kiện, Nguyễn Đình Vũ học đàn qua mạng và thực hành trên đàn đồ chơi, chỉ đến khi đi diễn mượn đàn của các chú cùng nhóm diễn đám cưới, anh mới được chạm vào đàn thật.

Nguyễn Đình Vũ bén duyên với nghệ thuật từ khá sớm. Năm 13 tuổi, anh đã đi đánh đàn organ ở các tụ điểm đám cưới để kiếm tiền phụ giúp gia đình .

Sau hơn một năm đi đánh đàn, Nguyễn Đình Vũ cũng tích góp đủ tiền để mua cho mình một cây đàn thật.

Năm 15 tuổi, anh dành nhiều thời gian hơn trên các diễn đàn nhạc để học hát và sáng tác, sau đó cho ra đời một số ca khúc do tự mình sáng tác, thu âm và phối sau đó chia sẻ trên các website nghe nhạc phổ biến lúc bấy giờ.

Đến năm 17 tuổi, Nguyễn Đình Vũ mở phòng thu và bắt đầu côngt? việc sáng tác chuyên nghiệp. Anh dành nhiều thời gian cho các đứa con tinh thần của mình hơn.

Nguyễn Đình Vũ: bỏ hết tự ti lấn sân sang lĩnh vực ca hát.

Năm lớp 10, anh yêu đơn phương một người con gái mà không được đáp lại nên đã dùng nhạc để thể hiện tâm trạng của mình qua ca khúc “Hãy để anh yêu em lần nữa”. Một năm sau đó, ca khúc của anh được The Men sử dụng và thành công. Cũng từ đây mà anh được nhiều ca sĩ biết đến và đặt hàng hơn.

Dù tuổi đời khá trẻ nhưng Đình Vũ đã sở hữu "gia tài" ca khúc đồ sộ, hơn trăm bài hát nhạc Việt, trong đó có nhiều ca khúc đình đám đưa tên tuổi của nhiều ca sĩ/nhóm nhạc đến gần với khán giả hơn như: Hãy để anh yêu em lần nữa (The Men), Hạnh phúc thoáng qua (Noo Phước Thịnh, Chỉ cần em hạnh phúc, Không cảm xúc ( Hồ Quang Hiếu)…và cũng tự mình thể hiện nhiều ca khúc hit như: Em của quá khứ, Cứ thế mong chờ, Khát vọng thượng lưu…trong đó ca khúc Em của quá khứ là 1 trong 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất google năm 2015.

Trẻ tuổi, đa tài là thế nhưng Nguyễn Đình Vũ từng có thời gian tự ti về ngoại hình của mình nên đã từ chối khá nhiều lời mời biểu diễn mặc dù vẫn đăng tải những ca khúc do mình thể hiện và thực hiện MV cho những bài mình thích. Thay vào đó, anh dành thời gian ở phòng thu để sáng tác, phối nhạc và thu âm demo các ca khúc mới nhờ fan đặt tên. Những bài hát demo được Nguyễn Đình Vũ đăng tải trên trang cá nhân nhận được sự quan tâm khá lớn từ cộng đồng mạng với lượng view vài trăm ngàn cho mỗi clip.

Sau một thời gian, nhận được sự động viên của các fan, bạn bè và đồng nghiệp, nửa cuối năm 2015 Nguyễn Đình Vũ quyết định tiến sâu hơn vào lĩnh vực ca hát. Bên cạnh thời gian sáng tác và phối nhạc, Nguyễn Đình Vũ đi diễn để kiếm thêm thu nhập và thoả mãn đam mê ca hát lâu nay luôn cháy bỏng trong anh.