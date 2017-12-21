Ngày đưa tiễn Jonghyun về nơi an nghỉ cuối cùng, bầu trời xuất hiện điều kỳ diệu khiến fan không thể tin vào mắt mình

Một hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu đã xảy ra trong ngày đưa tang nam ca sĩ Jonghyun khiến người thân, bạn bè và người hâm mộ vô cùng cảm động.
Sáng nay (21/12), gia đình cùng rất đông bạn bè, đồng nghiệp và fan hâm mộ đã có mặt để đưa tiễn nam ca sĩ Jonghyun về nơi an nghỉ cuối cùng. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi nhận được hung tin thành viên nhóm SHINee – Jonghyun tự sát vì trầm cảm nhưng nỗi đau vẫn như con dao cứa sâu vào trái tim của những người yêu mến anh.
Cũng trong sáng nay, một hiện tượng thiên nhiên đặc biệt đã xảy ra: trên bầu trời Nhật Bản xuất hiện một mặt trăng màu xanh ngọc (màu sắc đại diện cho cộng đồng fan của nhóm SHINee). Điều này khiến không ít fan hâm mộ tin rằng nam ca sĩ đã đến được nơi hạnh phúc, vui vẻ mà anh mong ước, sau đó gửi lời chào tạm biệt đến người thân yêu từ thiên đường.
Trong tiếng khóc nghẹn, nhiều người tự động viên bản thân phải mỉm cười vì thần tượng của mình đã được giải thoát đến một vùng đất đầy ắp tiếng cười và không còn đau đớn, phiền muộn.