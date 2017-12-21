Ngày đưa tiễn Jonghyun về nơi an nghỉ cuối cùng, bầu trời xuất hiện điều kỳ diệu khiến fan không thể tin vào mắt mình

Tin tức giải trí 21/12/2017 15:19

Một hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu đã xảy ra trong ngày đưa tang nam ca sĩ Jonghyun khiến người thân, bạn bè và người hâm mộ vô cùng cảm động.

Sáng nay (21/12), gia đình cùng rất đông bạn bè, đồng nghiệp và fan hâm mộ đã có mặt để đưa tiễn nam ca sĩ Jonghyun về nơi an nghỉ cuối cùng. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi nhận được hung tin thành viên nhóm SHINee – Jonghyun tự sát vì trầm cảm nhưng nỗi đau vẫn như con dao cứa sâu vào trái tim của những người yêu mến anh.

Ngày đưa tiễn Jonghyun về nơi an nghỉ cuối cùng, bầu trời xuất hiện điều kỳ diệu khiến fan không thể tin vào mắt mình - Ảnh 1
Rất đông bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đến tiễn Jonghyun về nơi an nghỉ - Ảnh: Kenh14
Ngày đưa tiễn Jonghyun về nơi an nghỉ cuối cùng, bầu trời xuất hiện điều kỳ diệu khiến fan không thể tin vào mắt mình - Ảnh 2
Sự ra đi đột ngột của nam ca sĩ là tổn thất khó có thể bù đắp với những người yêu quý anh - Ảnh: Internet

Cũng trong sáng nay, một hiện tượng thiên nhiên đặc biệt đã xảy ra: trên bầu trời Nhật Bản xuất hiện một mặt trăng màu xanh ngọc (màu sắc đại diện cho cộng đồng fan của nhóm SHINee). Điều này khiến không ít fan hâm mộ tin rằng nam ca sĩ đã đến được nơi hạnh phúc, vui vẻ mà anh mong ước, sau đó gửi lời chào tạm biệt đến người thân yêu từ thiên đường.

Ngày đưa tiễn Jonghyun về nơi an nghỉ cuối cùng, bầu trời xuất hiện điều kỳ diệu khiến fan không thể tin vào mắt mình - Ảnh 3
Hiện tượng đặc biệt xuất hiện trên bầu trời sáng nay tại Nhật Bản - Ảnh: Internet
Ngày đưa tiễn Jonghyun về nơi an nghỉ cuối cùng, bầu trời xuất hiện điều kỳ diệu khiến fan không thể tin vào mắt mình - Ảnh 4
Mặt trăng màu xanh ngọc xuất hiện trên bầu trời giữa ban ngày khiến fan bất ngờ...
Ngày đưa tiễn Jonghyun về nơi an nghỉ cuối cùng, bầu trời xuất hiện điều kỳ diệu khiến fan không thể tin vào mắt mình - Ảnh 5
... vì đây là màu sắc đại diện cho fan nhóm SHINee - Ảnh: Internet
Ngày đưa tiễn Jonghyun về nơi an nghỉ cuối cùng, bầu trời xuất hiện điều kỳ diệu khiến fan không thể tin vào mắt mình - Ảnh 6
Màu xanh ngọc của mặt trăng chiếu qua từng ô cửa của máy bay được chụp lại - Ảnh: Internet
Ngày đưa tiễn Jonghyun về nơi an nghỉ cuối cùng, bầu trời xuất hiện điều kỳ diệu khiến fan không thể tin vào mắt mình - Ảnh 7
Những hình ảnh đặc biệt này đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp các trang mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trong tiếng khóc nghẹn, nhiều người tự động viên bản thân phải mỉm cười vì thần tượng của mình đã được giải thoát đến một vùng đất đầy ắp tiếng cười và không còn đau đớn, phiền muộn.

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