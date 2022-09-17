Miss World Vietnam 2022 Mai Phương đấu gia vương miện làm từ thiện và câu chuyện cảm động đầy bất ngờ

Tối ngày 16.9 buổi đấu giá từ thiện trong khuôn khổ dự án nhân ái của Hoa hậu Mai Phương đã diễn ra tại TPHCM, Vương miện Ocean Lotus (Đóa sen từ đại dương xanh thẳm) đã được một nhà hảo tâm giấu mặt mua và tặng lại cho Hoa hậu Mai Phương ngay trong buổi đấu giá.

Tối 16/9, Hoa hậu Mai Phương mang vương miện Miss World Vietnam đến bán tại sự kiện đấu giá của tổ chức Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Cô bán vương miện thật, không phải phiên bản, để quyên góp cho quỹ từ thiện quốc tế Beauty with a Purpose của tổ chức Hoa hậu Thế giới và dự án nhân ái của cô tại Việt Nam. Buổi đấu giá diễn ra với sự tham gia của những người đẹp như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh, Mai Phương, Á hậu Tường San, Phương Anh, Bảo Ngọc, Phương Nhi...Ảnh minh họa: Internet Trong số những vật phẩm được mang ra đấu giá, chiếc vương miện bản chính của Hoa hậu Mai Phương trở thành tâm điểm chú ý bởi lẽ, nàng hậu sinh năm 1999 chỉ vừa đăng quang Miss World Vietnam 2022 cách đây 1 tháng. Quyết định mang vương miện ra đấu giá của cô cũng gây nhiều ý kiến trái chiều trong những ngày qua.

Trên sân khấu, cô nói chiếc vương miện được trao hơn một tháng trước là món quà đặc biệt của mình. "Tôi xin bán đấu giá vương miện. Tôi tin rằng khi trao đi tấm lòng, chúng ta sẽ nhận lại những điều đẹp đẽ", cô nói. Hoa hậu Mai Phương bán vương miện sau 1 tháng đăng quang. Ảnh minh họa: Internet Giá khởi điểm được Mai Phương đưa ra là 1,5 tỷ đồng. Sau khi các nhà hảo tâm lần lượt trả giá lên 2,8 tỷ đồng, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch tổ chức Miss World Vietnam - thông báo đấu giá hộ một người bạn giấu tên. Thông báo mua vương miện giá ba tỷ, bà nói: "Tôi muốn mời bạn đó lên đấu giá trực tiếp nhưng bạn không muốn công khai. Bạn muốn mọi người có mặt tại đây nhường cho bạn với giá ba tỷ đồng. Rất mong mọi người suy nghĩ và nhường cho người bạn giấu mặt của tôi". Kết quả, vương miện được ngừng đấu giá. MC công bố vật phẩm này được bán với giá ba tỷ đồng cho nhà hảo tâm giấu danh tính.

Đại diện tổ chức Miss World Vietnam trao cho Mai Phương vương miện phiên bản. Nhưng một giờ sau, khi chuẩn bị bước vào phần đấu giá những vật phẩm khác, bà Phạm Kim Dung bất ngờ thông báo nhà hảo tâm giấu mặt đã chuyển tiền và tặng lại vương miện thật cho Mai Phương. Hoa hậu Mai Phương bán vương miện sau 1 tháng đăng quang. Ảnh minh họa: Internet Cũng trong buổi đấu giá, nhiều món trang sức giá trị, đầm dạ hội đến từ các nhà thiết kế nổi tiếng cũng đã được đấu giá thành công như chiếc đầm của Hoa hậu Đỗ Hà được trả giá 100 triệu đồng, đầm dạ hội được Hoa hậu Lương Thùy Linh diện trong giây phút kết thúc nhiệm kỳ nhận được hơn 99 triệu đồng, chiếc đàn guitar kỷ niệm của Hoa hậu Mai Phương được trả 165 triệu đồng… Hoa hậu Mai Phương bán vương miện sau 1 tháng đăng quang.Ảnh minh họa: Internet Toàn bộ số tiền kêu gọi được trong buổi đấu giá sẽ quyên góp cho quỹ từ thiện quốc tế Beauty with Purpose của tổ chức Miss World và dự án nhân ái của Hoa hậu Mai Phương tại Việt Nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/miss-world-vietnam-2022-mai-phuong-dau-gia-vuong-mien-lam-tu-thien-va-cau-chuyen-cam-dong-day-bat-ngo-503953.html