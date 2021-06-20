'Linh mở bát' chiêu đãi chị em bằng bài tập 'siêu mlem' trong khu cách ly nhưng lại bị yêu cầu 'mặc thêm quần'

Nguyễn Tiến Linh là một trong những cái tên đang được chú ý và quan tâm sau khi anh chàng xuất sắc ghi 3 bàn thắng mở tỷ số trong các trận gặp Indonesia, Malaysia và UAE tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Với thành tích thi đấu đầy "xuất thần" của mình, chàng tiền đạo sinh năm 1997 được cộng đồng mạng ưu ái đặc biệt danh là "Linh mở bát" trong suốt quá trình thi đấu.

'Linh mở bát' là cái tên mà người hâm mộ đặt cho anh - Ảnh: Internet

Vừa điển trai vừa xuất sắc trong thi đấu, 'chân sút' nhận được sự quan tâm khá đông đảo từ hội chị em - Ảnh: FBNV

Song song đó, học trò của huấn luyện viên Park Hang Seo còn sở hữu một thân hình săn chắc, chiều cao lý tưởng, gương mặt điển trai. Vậy nên, chàng tiền đạo này không khó để chinh phục trái tim của không ít chị em. Tuy nhiên, để có cơ thể hoàn hảo như vậy, anh chàng thường ăn uống điều độ và chăm chỉ luyện tập thể dục mỗi ngày. Mới đây, trên trang cá nhân, 'chân sút' gây chú ý khi khoe clip tập luyện trong phòng khi các cầu thủ Việt Nam phải cách ly 7 ngày tại một khách sạn ở TP.HCM.