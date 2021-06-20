'Linh mở bát' chiêu đãi chị em bằng bài tập 'siêu mlem' trong khu cách ly nhưng lại bị yêu cầu 'mặc thêm quần'

Tin tức giải trí 20/06/2021 06:58

Dù đang ở khu cách ly, nhưng chàng tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vẫn khiến hội chị em "đổ đứ đừ" qua các động tác tập thể dục rèn luyện và nâng cao sức khỏe.

Nguyễn Tiến Linh là một trong những cái tên đang được chú ý và quan tâm sau khi anh chàng xuất sắc ghi 3 bàn thắng mở tỷ số trong các trận gặp Indonesia, Malaysia và UAE tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Với thành tích thi đấu đầy "xuất thần" của mình, chàng tiền đạo sinh năm 1997 được cộng đồng mạng ưu ái đặc biệt danh là "Linh mở bát" trong suốt quá trình thi đấu. 

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'Linh mở bát' là cái tên mà người hâm mộ đặt cho anh - Ảnh: Internet
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Vừa điển trai vừa xuất sắc trong thi đấu, 'chân sút' nhận được sự quan tâm khá đông đảo từ hội chị em - Ảnh: FBNV

Song song đó, học trò của huấn luyện viên Park Hang Seo còn sở hữu một thân hình săn chắc, chiều cao lý tưởng, gương mặt điển trai. Vậy nên, chàng tiền đạo này không khó để chinh phục trái tim của không ít chị em. Tuy nhiên, để có cơ thể hoàn hảo như vậy, anh chàng thường ăn uống điều độ và chăm chỉ luyện tập thể dục mỗi ngày. Mới đây, trên trang cá nhân, 'chân sút' gây chú ý khi khoe clip tập luyện trong phòng khi các cầu thủ Việt Nam phải cách ly 7 ngày tại một khách sạn ở TP.HCM.

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Bài tập thể dục 'gây bão' của chàng tiền đạo trẻ - Ảnh: chụp màn hình

Sau khi đoạn clip được đăng tải, hội chị em "nức nở" khen ngợi anh chàng như: "Chu choa mạ ơi", "Chồng tui đây chứ đâu", "Đề nghị anh mặc thêm quần nha", "Linh ơi cao quá, chế không nhìn thấy mặt", "Chúc anh có nhiều sức khỏe"... Đặc biệt, sau khi biết anh chàng vẫn còn độc thân, hội chị em càng bỏ liêm sĩ và "nhận vơ" làm chồng mình.

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Hội chị em đều tỏ ra phấn khích sau khi đoạn clip được đăng tải - Ảnh: chụp màn hình

Ngoài ra, chàng tuyển thủ quốc gia còn khiến người hâm mộ "phát cuồng" bởi sự đáng yêu và dễ thương của mình. Dù đã 24 tuổi rồi nhưng Tiến Linh vẫn luôn có niềm đam mê "bất diệt" với bộ đồ chơi siêu nhân của mình. Anh chia sẻ: "Thiếu gì thì thiếu, chứ bộ đồ chơi siêu nhân thì không bao giờ thiếu trong cái vali". 

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Dù đã 24 tuổi rồi nhưng chàng tiền đạo vẫn luôn có niềm đam mê 'bất diệt' với bộ đồ chơi siêu nhân - Ảnh: FBNV

Vốn sở hữu tinh thần "thép" trong các trậu đấu, chàng trai 24 tuổi này còn có tố chất và khả năng tấn công mạnh mẽ và chuyên nghiệp. Vậy nên, Tiến Linh chắc hẳn là một trong những cái tên sáng giá trong làng thể thao Việt Nam.

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Từ khóa:   Nguyễn Tiến Linh thầy trò Park Hang Seo Đội tuyển Việt Nam ngoài đời

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