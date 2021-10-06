Đăng tải video 'đu trend' Squid Game, Thơ Nguyễn nhận 'mưa gạch đá' vì chi tiết phản cảm

Nội dung video mới của cô nàng lại vấp phải chỉ trích dữ dội cộng đồng mạng khi chứa chi tiết khá phản cảm, dễ gây ám ảnh đến trẻ em.
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Vừa qua, trên kênh YouTube đạt hơn 9,3 triệu lượt subscribe của mình, Thơ Nguyễn đã đăng tải một video có tựa đề "Trò chơi đèn xanh đèn đỏ dưới hồ bơi". Được biết, trò chơi trong video này được lấy cảm hứng từ series phim Squid Gme đang "làm mưa làm gió" trên các trang MXH.
Trong video này, ngoài Thơ Nguyễn còn có sự tham gia chơi của 2 bạn nhỏ khác. Khi video bắt đầu, Thơ Nguyễn đã giới thiệu cho 2 người chơi còn lại luật chơi của "trò chơi con mập" là người quản trò sẽ xoay người để bắt được người đang cử động.
Nhưng người chơi chỉ được di chuyển khi âm nhạc vang lên, khi nhạc dừng thì cũng phải dừng lại. Điều đặc biệt ở đây là Thơ Nguyễn đã chơi dưới một bể bơi có lượng nước cao ngang bắp đùi người bình thường còn trò chơi trong Squid Game là chơi trên cạn.
Tuy nhiên, video trò chơi trông có vẻ rất bình thường này lại vấp phải loạt chỉ trích bởi Thơ Nguyễn đã dùng tiếng súng và hiệu ứng bắn súng trong chính video của mình. Nhiều người sau khi xem xong video đã cho rằng những âm thanh này có thể tác động xấu đến tâm lý trẻ em.
Trước đây kênh YouTube Thơ Nguyễn từng có thời gian không cập nhật video khá lâu vì đoạn video "xin vía học giỏi" có sự xuất hiện của Kumathong. Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương đã tiến hành xử phạt Thơ Nguyễn (tên thật là Nguyễn Thị Hồng Thơ) 7,5 triệu đồng với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin, cổ suý mê tín dị đoan vào ngày 16/3 vừa qua.