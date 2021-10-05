Dân mạng 'than phiền' với loạt 'bàn tay hư hỏng' của sao nam đối với Ninh Dương Lan Ngọc

Thời gian gần đây, Running Man Vietnam mùa 2 đã chính thức lên sóng và nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. Bên cạnh nội dung, dàn cast thì gần đây netizen cũng nói đến một vấn đề đó chính là cử chỉ của sao nam đối với "ngọc nữ màn ảnh" Ninh Dương Lan Ngọc.

Trong tập 3 mới đây, các thành viên nam phải di chuyển làm sao để qua mỗi vòng chơi, chân của bạn nữ không được chạm đất. Đội của Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát và Jun Phạm đã nghĩ ra nhiều cách để vượt qua thử thách. Tuy nhiên, sẽ không có gì đáng nói nếu khán giả không "chộp" được khoảnh khắc Jun Phạm đã đặt tay lên vị trí nhạy cảm của Ninh Dương Lan Ngọc.