Dân mạng 'than phiền' với loạt 'bàn tay hư hỏng' của sao nam đối với Ninh Dương Lan Ngọc

Khá nhiều netizen lên tiếng với những cử chỉ của một sao nam khi tham gia Running Man với nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc.
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Thời gian gần đây, Running Man Vietnam mùa 2 đã chính thức lên sóng và nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. Bên cạnh nội dung, dàn cast thì gần đây netizen cũng nói đến một vấn đề đó chính là cử chỉ của sao nam đối với "ngọc nữ màn ảnh" Ninh Dương Lan Ngọc.
Trong tập 3 mới đây, các thành viên nam phải di chuyển làm sao để qua mỗi vòng chơi, chân của bạn nữ không được chạm đất. Đội của Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát và Jun Phạm đã nghĩ ra nhiều cách để vượt qua thử thách. Tuy nhiên, sẽ không có gì đáng nói nếu khán giả không "chộp" được khoảnh khắc Jun Phạm đã đặt tay lên vị trí nhạy cảm của Ninh Dương Lan Ngọc.
Đông đảo netizen khi thấy khoảnh khắc này đều phải "ối giồi ôi". Trên các nền tảng trò chuyện trên mạng xã hội, nhiều bình luận chỉ trích cho rằng Jun Phạm không ý tứ mà chạm vào vị trí nhạy cảm của thành viên nữ. Bên cạnh đó, cũng có nhiều khán giả cho rằng vì bế Lan Ngọc quá gấp nên Jun Phạm đã vô tình chứ không hề cố ý.
Cũng trong tập này, dân mạng cũng nhận thấy nhiều sao nam khá tinh ý trong việc tránh tiếp xúc, đụng chạm quá nhiều vào vị trí nhạy cảm những nhân vật nữ như Trường Giang, Jack, Ngô Kiến Huy, Trương Thế Vinh,...
Ảnh: Tổng hợp