Từng là 'chị chị em em' thân thiết, bà Phương Hằng bất ngờ có động thái gây chú ý khi Nhâm Hoàng Khang bị bắt giữ

Theo nguồn tin, trước đó, công an nhận đơn tố cáo cho rằng "cậu IT" đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến trang web cờ bạc. Sau đó, đối tượng này đã dùng thủ đoạn yêu cầu chủ trang web phải chuyển 500 triệu đồng. Qua nhiều lần thương lượng, Khang cuối cùng cũng đồng ý nhận 400 triệu đồng và tiền được chuyển vào tài khoản.

Theo báo VnExpress đưa tin, sáng 4/10, Cục C02, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam với Nhâm Hoàng Khang - lập trình viên, về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Sau khi bắt giữ Nhâm Hoàng Khang, phía Công an đã tiến hành di lý bị can về căn nhà ở quận Tân Bình, TP.HCM để khám xét. Quá trình khám xét, bước đầu công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan tới vụ việc.

Hình ảnh Nhâm Hoàng Khang lúc bị bắt giữ - Ảnh: Thanh niên

Theo thông tin của Doanh Nghiệp và Tiếp thị, ngay sau khi Nhâm Hoàng Khang bị bắt giữ, bà Phương Hằng (CEO KDL Đại Nam) đã có động thái gây chú ý trên mạng xã hội. Qua đó, bà Phương Hằng thẳng thắn chia sẻ: "Thằng Nhâm Hoàng Khang nó nói nó giỏi công nghệ như thế nào mà nó còn bị bắt. Nó chỉ là là thằng "cô hồn mạng". Vậy thì tất cả những đứa đặt hết niềm tin vào Nhâm Hoàng Khang sẽ tấn công bà Nguyễn Phương Hằng, sẽ xâm nhập vô website vô tài khoản của bà Hẳng, của công ty Cổ phần Đại Nam sáng mắt ra chưa".