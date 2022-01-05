Các sao Việt đã đã có quan điểm riêng trong câu chuyện mẹ kế bạo hành bé 8 tuổi dẫn đến tử vong.

Vụ việc bé gái N.T.V.A (8 tuổi, ở TP.HCM) bị "mẹ kế" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) bạo hành dẫn đến tử vong nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Mới đây, bài đăng chia sẻ góc nhìn cá nhân của chuyên giáo giáo dục toàn cầu Tô Thụy Diễm Quyên trên trang cá nhân đã gây chú ý của cộng đồng mạng vì một số quan điểm thiên hướng "bênh vực" người mẹ kế nhẫn tâm. Người này cho rằng đó là một cô gái xinh đẹp nhưng thiếu kiểm soát hành vi bản thân, dẫn đến hậu quả đau đớn. Ý kiến của chuyên gia này gặp phải nhiều phản hồi tiêu cực từ dư luận. Nhiều sao Việt cũng đưa ra suy nghĩ của mình về câu chuyện này. Siêu mẫu Xuân Lan

Thời điểm này không phải lúc chúng ta mổ xẻ những gì người mẹ đã làm, người mẹ đã trải qua. Khi bé ra đi, người đau khổ nhất chính là mẹ của bé và tôi không thể tưởng tượng được những đau khổ của người mẹ khi trải qua là gì. Vừa phẫn nộ, vừa đi kiện cho con, vừa chịu nỗi đau không gì sánh bằng, vừa chịu áp lực bên nội… Sức đâu mẹ của bé chịu được áp lực xung quanh và phán xét của họ. Tôi nghĩ không có người mẹ nào không thương con, không muốn gặp con, đương nhiên nếu ngồi ngoài chúng ta nghĩ ra rất nhiều cách nếu là tôi, tôi sẽ làm thế này thế kia. Nhưng chúng ta không phải mẹ của bé, không sống trong hoàn cảnh của mẹ bé, mình cũng không biết ba và mẹ kế đã làm những gì ngăn cấm mẹ và con bé gặp nhau. Sau câu chuyện này, tôi cũng bắt tay với một vài người bạn để viết lên một hành trình sắp tới, chúng tôi sẽ đi đến các nơi có trẻ em, những trường học để tuyên truyền tổng đài chống bạo hành trẻ em. Chúng tôi rất mong các cơ quan báo đài đồng hành với chúng tôi để viết tiếp những câu chuyện. Ít nhất các con hiểu được khi các con cầm điện thoại hoặc nhờ ai đó bấm dùm con 111, hoặc con nói 111 thôi là mọi người sẽ hiểu tín hiệu của các con. Thậm chí chỉ cần các con viết ra giấy 111 rồi ghi số phòng, số tầng lầu, số nhà, các con sẽ được tìm đến. Hi vọng tất cả những người đang lên tiếng cho Vân An sẽ cùng bắt tay nhau, không để câu chuyện này lắng xuống.

Quách Ngọc Ngoan Trong sự việc cháu bé, nếu người mẹ kế đã tệ sẽ còn người bố, nhưng ở đây người bố cũng đồng lõa, đó là sự khủng khiếp. Tôi mong cuộc sống sau này của họ hãy tránh xa cộng đồng, vì họ khó tiếp xúc lại với cộng đồng. Người ta gặp họ, nhìn họ không khác gì quái vật, ghê sợ và kinh tởm. Điều xảy ra với cháu bé quá khủng khiếp. Những người còn trẻ, chưa lập gia đình cũng có sự bất xúc. Rất nhiều bạn bè tôi ở khu đó cũng rất bất xúc. Có thể, tôi nhìn thấy luôn nếu cả hai người này ra đường sẽ rất kinh khủng. Với một đứa trẻ trong trắng, thơ ngây, cháu không có tội gì cả. Diễn viên Diệp Bảo Ngọc Tôi cảm thấy rất phẫn nộ với những hành vi như vậy. Tôi nghĩ đây sẽ là nốt lặng cho những bậc ba mẹ sống chậm lại, quan sát con cái nhiều hơn, dành thời gian cho con nhiều hơn. Đối với tôi, tiền bạc, nhà cửa có thể kiếm được nhưng tuổi thơ của con sẽ trôi qua và không bao giờ quay trở lại. Trẻ con cũng chỉ thường bên cạnh mình từ nhỏ đến 10 tuổi, khi đó bé sẽ biết khám phá bên ngoài và bé sẽ lớn, ngại và không thổ lộ tình cảm với ba mẹ nhiều nữa. Tôi nghĩ đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh và các bậc chuẩn bị làm phụ huynh. Ca sĩ diễn viên Tim Câu chuyện quá xót xa, bé cũng bằng lứa tuổi con tôi, bé 8 tuổi còn con tôi 9 tuổi. Trường hợp này thật sự rất xót xa khi bố mẹ đã ly hôn. Thật ra mỗi gia đình mỗi cảnh khác nhau, có khi bố mẹ ly hôn làm con cái buồn, có khi bố mẹ ly hôn cũng làm con cái đỡ căng thẳng khi phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau. Bất kỳ vấn đề nào cũng có hai mặt. Riêng về vấn đề này, tôi biết con cái sẽ bị tổn thương về mặt tình cảm nên khi ở cạnh con, tôi luôn vừa làm cha, vừa làm mẹ để con không cảm thấy thiếu thốn.

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