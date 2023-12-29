'Công chúa béo' nhà Duy Mạnh chăm 'đắp' đồ hiệu, nức mùi tiền dù đã là mẹ 2 con

Sau hơn 4 tháng sinh con thứ 2, Quỳnh Anh nhiều lần xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn cùng gu thời trang 'nức mùi tiền'.

Từ khi về chung một nhà, Duy Mạnh và Quỳnh Anh là 1 trong số những cặp vợ chồng làng bóng đá nhận được nhiều sự yêu mến. Quỳnh Anh còn được biết đến là "lá ngọc cành vàng" của cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn - ông Nguyễn Giang Đông, một nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá Việt. Từ khi về chung một nhà, Duy Mạnh và Quỳnh Anh là 1 trong số những cặp vợ chồng làng bóng đá nhận được nhiều sự yêu mến "Công chúa béo" nhà Duy Mạnh không ít lần khiến hội chị em Việt xuýt xoa ngưỡng mộ khi có cuộc sống hết sức sang chảnh giữa "núi" hàng hiệu đồ sộ, nức "mùi tiền". Mới đây, trên trang cá nhân, Duy Mạnh đăng tải hình ảnh chúc mừng sinh nhật vợ, vẻ ngoài tươi tắn của Quỳnh Anh sau 4 tháng sinh con lần 2 nhanh chóng được chú ý. Con gái cựu chủ tịch CLB Sài Gòn khéo léo lựa chọn set đồ đen trắng vừa thanh lịch lại có khả năng che giấu vòng 2 chưa kịp về dáng sau sinh.

"Công chúa béo" nhà Duy Mạnh không ít lần khiến hội chị em Việt xuýt xoa ngưỡng mộ khi có cuộc sống hết sức sang chảnh giữa "núi" hàng hiệu đồ sộ, nức "mùi tiền" Đáng chú ý, dù đã là mẹ 2 con, vợ Duy Mạnh vẫn trung thành với gu đắp đồ hiệu trong những chuyến đi chơi. Đặc biệt trong chuyến đi Nhật Bản gần đây nhất, Quỳnh Anh không quên khoe khéo món đồ hiệu đắt tiền của mình gồm túi và mũ Chanel, đeo túi Hermes Kelly màu xám ghi,... Dù đã là mẹ 2 con, vợ Duy Mạnh vẫn trung thành với gu đắp đồ hiệu trong những chuyến đi chơi Trước đó, ít lâu sau sinh, Quỳnh Anh đã nhanh chóng tham gia một sự kiện về làm đẹp và mỹ phẩm, dù chỉ diện đầm suông màu xanh đơn giản nhưng trông nàng WAGs vẫn nổi bật. Cô phối cùng phụ kiện màu đen đắt đỏ gồm túi Hermes Constance 24 khoảng 280 triệu và đôi giày nơ đính đá nhiều mỹ nhân mê mẫn có giá 30 triệu đồng.

Cô phối cùng phụ kiện màu đen đắt đỏ gồm túi Hermes Constance 24 khoảng 280 triệu và đôi giày nơ đính đá nhiều mỹ nhân mê mẫn có giá 30 triệu đồng Quỳnh Anh từ khi lên chức mẹ đã dần có sự thay đổi trong phong cách trưng diện. Nàng WAGs vẫn theo đuổi phong cách thời trang nữ tính, dịu dàng nhưng không còn sự xuất hiện của các combo quần shorts và áo phông nữa. Thay vào đó, thiên kim tiểu thư lại ưu ái hơn các item chuẩn bầu hơn là các thiết kế váy chữ A, váy baby doll với chất liệu voan nhẹ nhàng, bay bổng. Thiên kim tiểu thư lại ưu ái hơn các item chuẩn bầu hơn là các thiết kế váy chữ A, váy baby doll với chất liệu voan nhẹ nhàng, bay bổng nhưng không quên đi kèm một chiếc túi hiệu đắt đỏ Quỳnh Anh đặc biệt là fan cứng của các thiết kế đầm tới từ Christian Dior. Các item của nhà mốt Pháp trong 1 vài BST gần đây điểm danh đồ họa tiết màu loang rất nữ tính. Các thiết kế của nhà mốt này cũng "lọt mắt xanh" nhiều nàng dâu hào môn.

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