'Công chúa béo' nhà Duy Mạnh chăm 'đắp' đồ hiệu, nức mùi tiền dù đã là mẹ 2 con

Tin tức giải trí 29/12/2023 09:23

Sau hơn 4 tháng sinh con thứ 2, Quỳnh Anh nhiều lần xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn cùng gu thời trang 'nức mùi tiền'.

Từ khi về chung một nhà, Duy Mạnh và Quỳnh Anh là 1 trong số những cặp vợ chồng làng bóng đá nhận được nhiều sự yêu mến. Quỳnh Anh còn được biết đến là "lá ngọc cành vàng" của cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn - ông Nguyễn Giang Đông, một nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá Việt.

'Công chúa béo' nhà Duy Mạnh chăm 'đắp' đồ hiệu, nức mùi tiền dù đã là mẹ 2 con - Ảnh 1
Từ khi về chung một nhà, Duy Mạnh và Quỳnh Anh là 1 trong số những cặp vợ chồng làng bóng đá nhận được nhiều sự yêu mến

"Công chúa béo" nhà Duy Mạnh không ít lần khiến hội chị em Việt xuýt xoa ngưỡng mộ khi có cuộc sống hết sức sang chảnh giữa "núi" hàng hiệu đồ sộ, nức "mùi tiền". Mới đây, trên trang cá nhân, Duy Mạnh đăng tải hình ảnh chúc mừng sinh nhật vợ, vẻ ngoài tươi tắn của Quỳnh Anh sau 4 tháng sinh con lần 2 nhanh chóng được chú ý. Con gái cựu chủ tịch CLB Sài Gòn khéo léo lựa chọn set đồ đen trắng vừa thanh lịch lại có khả năng che giấu vòng 2 chưa kịp về dáng sau sinh.

'Công chúa béo' nhà Duy Mạnh chăm 'đắp' đồ hiệu, nức mùi tiền dù đã là mẹ 2 con - Ảnh 2
"Công chúa béo" nhà Duy Mạnh không ít lần khiến hội chị em Việt xuýt xoa ngưỡng mộ khi có cuộc sống hết sức sang chảnh giữa "núi" hàng hiệu đồ sộ, nức "mùi tiền"

Đáng chú ý, dù đã là mẹ 2 con, vợ Duy Mạnh vẫn trung thành với gu đắp đồ hiệu trong những chuyến đi chơi. Đặc biệt trong chuyến đi Nhật Bản gần đây nhất, Quỳnh Anh không quên khoe khéo món đồ hiệu đắt tiền của mình gồm túi và mũ Chanel, đeo túi Hermes Kelly màu xám ghi,...

'Công chúa béo' nhà Duy Mạnh chăm 'đắp' đồ hiệu, nức mùi tiền dù đã là mẹ 2 con - Ảnh 3
 Dù đã là mẹ 2 con, vợ Duy Mạnh vẫn trung thành với gu đắp đồ hiệu trong những chuyến đi chơi

Trước đó, ít lâu sau sinh, Quỳnh Anh đã nhanh chóng tham gia một sự kiện về làm đẹp và mỹ phẩm, dù chỉ diện đầm suông màu xanh đơn giản nhưng trông nàng WAGs vẫn nổi bật. Cô phối cùng phụ kiện màu đen đắt đỏ gồm túi Hermes Constance 24 khoảng 280 triệu và đôi giày nơ đính đá nhiều mỹ nhân mê mẫn có giá 30 triệu đồng.

'Công chúa béo' nhà Duy Mạnh chăm 'đắp' đồ hiệu, nức mùi tiền dù đã là mẹ 2 con - Ảnh 4
Cô phối cùng phụ kiện màu đen đắt đỏ gồm túi Hermes Constance 24 khoảng 280 triệu và đôi giày nơ đính đá nhiều mỹ nhân mê mẫn có giá 30 triệu đồng

Quỳnh Anh từ khi lên chức mẹ đã dần có sự thay đổi trong phong cách trưng diện. Nàng WAGs vẫn theo đuổi phong cách thời trang nữ tính, dịu dàng nhưng không còn sự xuất hiện của các combo quần shorts và áo phông nữa. Thay vào đó, thiên kim tiểu thư lại ưu ái hơn các item chuẩn bầu hơn là các thiết kế váy chữ A, váy baby doll với chất liệu voan nhẹ nhàng, bay bổng.

'Công chúa béo' nhà Duy Mạnh chăm 'đắp' đồ hiệu, nức mùi tiền dù đã là mẹ 2 con - Ảnh 5
'Công chúa béo' nhà Duy Mạnh chăm 'đắp' đồ hiệu, nức mùi tiền dù đã là mẹ 2 con - Ảnh 6
'Công chúa béo' nhà Duy Mạnh chăm 'đắp' đồ hiệu, nức mùi tiền dù đã là mẹ 2 con - Ảnh 7
 Thiên kim tiểu thư lại ưu ái hơn các item chuẩn bầu hơn là các thiết kế váy chữ A, váy baby doll với chất liệu voan nhẹ nhàng, bay bổng nhưng không quên đi kèm một chiếc túi hiệu đắt đỏ

Quỳnh Anh đặc biệt là fan cứng của các thiết kế đầm tới từ Christian Dior. Các item của nhà mốt Pháp trong 1 vài BST gần đây điểm danh đồ họa tiết màu loang rất nữ tính. Các thiết kế của nhà mốt này cũng "lọt mắt xanh" nhiều nàng dâu hào môn.

Duy Mạnh chấn thương do va chạm giao thông, Bùi Tiến Dũng được bổ sung lên tuyển Việt Nam

Duy Mạnh chấn thương do va chạm giao thông, Bùi Tiến Dũng được bổ sung lên tuyển Việt Nam

HLV Troussier triệu tập bổ sung trung vệ Bùi Tiến Dũng thay cho Đỗ Duy Mạnh chấn thương.

Xem thêm
Từ khóa:   Bà xã Duy Mạnh vợ Duy Mạnh Quỳnh Anh - Duy Mạnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 4 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 7 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 9 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 11 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 11 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 11 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43