Vừa công khai mang bầu lần 2, vợ Duy Mạnh để lộ 'bụng bầu vượt mặt' ra sân ủng hộ chồng thi đấu

Tin tức giải trí 29/07/2023 09:24

Thời điểm đầu tháng 4, vợ Duy Mạnh đã vướng nghi vấn mang bầu bởi cô thường xuyên diện váy rộng che vòng 2. Tuy nhiên khi đó, cô giữ im lặng, không lên tiếng giải thích với người hâm mộ.

Đầu tháng 5 vừa qua, trên trang cá nhân, vợ chồng cầu thủ Duy Mạnh bất ngờ thông báo tin vui đến người hâm mộ: “Ú sắp có em rồi, thêm một thành viên nữa sắp về đội”. Đi kèm thông báo, Duy Mạnh đăng tải hình ảnh cùng vợ và con trai kèm theo hình siêu âm của em bé thứ hai.

Vừa công khai mang bầu lần 2, vợ Duy Mạnh để lộ 'bụng bầu vượt mặt' ra sân ủng hộ chồng thi đấu - Ảnh 1
Đầu tháng 5 vừa qua, trên trang cá nhân, vợ chồng cầu thủ Duy Mạnh bất ngờ thông báo tin vui đến người hâm mộ

Mới đây, nguyễn Quỳnh Anh - vợ của trung vệ Đỗ Duy Mạnh công khai xuất hiện trên sân Hàng Đẫy trong trận CLB Hà Nội thắng 1-0 Nam Định tại vòng 3 giai đoạn 2 V.League 2023. Sau cổ vũ trận đấu, "mẹ bầu" cùng con trai xuống sân để chờ Duy Mạnh. 

Vừa công khai mang bầu lần 2, vợ Duy Mạnh để lộ 'bụng bầu vượt mặt' ra sân ủng hộ chồng thi đấu - Ảnh 2
Vừa công khai mang bầu lần 2, vợ Duy Mạnh để lộ 'bụng bầu vượt mặt' ra sân ủng hộ chồng thi đấu - Ảnh 3
Sau cổ vũ trận đấu, "mẹ bầu" cùng con trai xuống sân để chờ Duy Mạnh

Nàng WAG diện váy trắng rộng rãi, đáng chú ý là bụng bầu to vượt mặt. Dù vóc dáng cũng đã có chút thay đổi nhưng gương mặt của "công chúa béo" vẫn giữ được nét tươi tắn, xinh đẹp. Trước giờ thi đấu, Quỳnh Anh cũng vui mừng tiết lộ con trai vừa được xuất viện. Con mạnh khoẻ khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Quỳnh Anh đưa con trai ra sân để đón Duy Mạnh về nhà. 

Vừa công khai mang bầu lần 2, vợ Duy Mạnh để lộ 'bụng bầu vượt mặt' ra sân ủng hộ chồng thi đấu - Ảnh 4
Nàng WAG diện váy trắng rộng rãi, đáng chú ý là bụng bầu to vượt mặt. Dù vóc dáng cũng đã có chút thay đổi nhưng gương mặt của "công chúa béo" vẫn giữ được nét tươi tắn, xinh đẹp

Thời điểm đầu tháng 4, vợ Duy Mạnh đã vướng nghi vấn mang bầu bởi cô thường xuyên diện váy rộng che vòng 2. Tuy nhiên khi đó, cô giữ im lặng, không lên tiếng giải thích với người hâm mộ. So với khi mang thai con trai đầu lòng, Quỳnh Anh được khen sắc vóc thăng hạng rõ rệt. Bà xã Duy Mạnh còn ghi điểm bởi làn da đẹp được chăm sóc khá tốt. Đặc biệt là nét cười vui tươi, rạng rỡ luôn thường trực trên gương mặt của cô sẽ giúp ích rất nhiều cho em bé trong bụng.

Vừa công khai mang bầu lần 2, vợ Duy Mạnh để lộ 'bụng bầu vượt mặt' ra sân ủng hộ chồng thi đấu - Ảnh 5
Vừa công khai mang bầu lần 2, vợ Duy Mạnh để lộ 'bụng bầu vượt mặt' ra sân ủng hộ chồng thi đấu - Ảnh 6
So với khi mang thai con trai đầu lòng, Quỳnh Anh được khen sắc vóc thăng hạng rõ rệt. Bà xã Duy Mạnh còn ghi điểm bởi làn da đẹp được chăm sóc khá tốt

Quỳnh Anh và Duy Mạnh chính thức về chung nhà từ năm 2020. Hiện tại, con trai đầu lòng của cặp đôi cũng đã được gần 3 tuổi. Trong khi Duy Mạnh vẫn luôn giữ vững phong độ trong sự nghiệp thì Quỳnh Anh được khen ngợi là hậu phương vững chắc cho chồng. Cô nàng vừa tập trung kinh doanh, vừa chu toàn mọi công việc nhà, chăm sóc con cái. Nhiều người hi vọng thời gian tới, Quỳnh Anh sẽ chăm cập nhật hơn về hành trình mang bầu em bé thứ 2.

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