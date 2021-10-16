Chưa chính thức tranh giành thí sinh, Karik đã khẳng định miệng lưỡi không phải dạng vừa khi 'chặt ngọt' 'Thành Cry'

Tin tức giải trí 16/10/2021 12:24

Mùa 2, các huấn luyện viên ngoài đẳng cấp chuyên môn thì cũng đã sẵn sàng “miệng lưỡi” để nghênh chiến với các team còn lại và điển hình là Karik đã chứng minh điều đó khi “chặt ngọt” MC Trấn Thành.

Sau khi thông tin phát sóng được hé lộ qua một đoạn teaser, lần nữa các rap fan đã vỡ òa khi chứng kiến “sương sương” màn so găng đỉnh cao của bộ 6 trong bài hát mở màn. Làm rung chuyển sân khấu với chất nhạc bắt tai, kèm lyric đỉnh của chóp, cuốn đến từng câu chữ, đây có thể xem là bài hát được mong chờ nhất tập mở màn Rap Việt – Mùa 2. Dù chỉ là một đoạn teaser ngắn nhưng fan hâm mộ không khó để nhận ra chất riêng của từng thành viên trong bộ 6 quyền lực nhà Rap Việt. Với lượt tương tác và bình luận khủng, nhiều fan không ngớt bày tỏ sự phấn khích và dành hàng ngàn lời tán dương cho khả năng bắn rap “đỉnh khỏi bàn” của các HLV.

Chưa chính thức tranh giành thí sinh, Karik đã khẳng định miệng lưỡi không phải dạng vừa khi 'chặt ngọt' 'Thành Cry' - Ảnh 1

Tại vòng Chinh Phục, các fan hâm mộ không chỉ quan tâm đến tài năng của các thí sinh mà còn “bật chế độ hóng” xem những tên tuổi đình đám hay những nhân tố đặc biệt sẽ về với team nào. Chính vì thế, các huấn luyện viên ngoài đẳng cấp chuyên môn thì cũng đã sẵn sàng “miệng lưỡi” để nghênh chiến với các team còn lại và điển hình là Karik đã chứng minh điều đó khi “chặt ngọt” MC Trấn Thành ở phần chào sân. “Trở lại đây sau mùa dịch, mọi người hình như ai cũng đẹp trai hẳn ra nhỉ?”, MC Trấn Thành vừa dứt lời đã nhận phải câu nói cực phũ của Karik: “Dạ trừ anh”.

Chưa chính thức tranh giành thí sinh, Karik đã khẳng định miệng lưỡi không phải dạng vừa khi 'chặt ngọt' 'Thành Cry' - Ảnh 2

Rất nhanh nhảu, Trấn Thành liền hỏi ngay Karik xem có “đang không hài lòng mình điều gì không?...”, thì Karik lập tức thanh minh nhưng không kém phần “chặt ngọt”: “Dạ không, anh cũng đẹp hơn nhưng mà đẹp lão ạ, vì có thêm bộ râu”. “Không sao, nhưng em vẫn đẹp trong mắt anh, chỉ là... chưa có duyên thôi.” - Trấn Thành cũng một chín một mười đáp lại khẳng định “miệng lưỡi” chắc chắn không phải dạng vừa khiến tất cả bật cười khoái chí. Tiếp đến Wowy, Trấn Thành cho rằng người đang “nóng” nhất trên sân khấu theo đúng nghĩa đen chính là anh với bộ trang phục “full topping” vô cùng đặc sắc. Khi được Trấn Thành hỏi có “ổn không” với bộ trang phục đặc biệt của mình, Wowy vừa lau mồ hôi vừa nhanh chóng đáp lời: “Em cảm thấy rất là thoải mái đó anh Thành ơi”.

Chưa chính thức tranh giành thí sinh, Karik đã khẳng định miệng lưỡi không phải dạng vừa khi 'chặt ngọt' 'Thành Cry' - Ảnh 3

Nhắc đến bộ 6 tất nhiên không thể nào không nhắc đến gương mặt tuy mới có mặt tại Rap Việt nhưng cực quen thuộc với cộng đồng mê nhạc rap - “huyền thoại” LK. Binz đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với đàn anh khi tâm sự: “Em rất là vui khi anh LK có mặt ở đây... Anh là một trong những người truyền cảm hứng cho em rất nhiều”. Với các rap fan, mọi người thường gọi Wowy là “lão đại” thì Trấn Thành thắc mắc LK còn lớn tuổi hơn tất cả mọi người ở đây, vậy không biết nên gọi là gì? Wowy ngay lập tức nghĩ ra cho LK một danh xưng khiến khổ chủ cười ra nước mắt, đó chính là “lão già”.

Chưa chính thức tranh giành thí sinh, Karik đã khẳng định miệng lưỡi không phải dạng vừa khi 'chặt ngọt' 'Thành Cry' - Ảnh 4

Karik tiếp lời với “lão làng” cũng khá hợp tai, nhưng Trấn Thành nghĩ vẫn không bằng “lão đại” nên LK tự đề xuất cho mình một cái tên là “lão luyện”. Vẫn thấy còn đôi chút không xứng tầm, cuối cùng nam MC đã chốt rằng:Dựa vào 2 chữ L, K thì tôi thấy nên gọi làLão Khủng” sẽ hợp lý..”. Câu chốt đơn của Trấn Thành khiến tất cả vỗ tay tán đồng nồng nhiệt. Hy vọng với cái tên mới này, “lão khủng” LK sẽ liên tiếp đào tạo ra những rapper khủng nhất cho sàn đấu Rap Việt – Mùa 2.

Chưa chính thức tranh giành thí sinh, Karik đã khẳng định miệng lưỡi không phải dạng vừa khi 'chặt ngọt' 'Thành Cry' - Ảnh 5

Với kinh nghiệm dày dặn của dàn giám khảo và huấn luyện viên cùng sự dẫn dắt chuyên nghiệp của MC Trấn Thành và đặc biệt là tài năng của loạt thí sinh tham gia, chắc chắn Rap Việt – Mùa 2 sẽ tiếp tục ghi thêm nhiều dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả đặc biệt là các fan mê rap. Hiện tại, điều các fan quan tâm không kém ngoài bộ 6 chính những thí sinh tài năng sẽ xuất hiện trong tập mở màn Mùa 2 và họ sẽ về đội của HLV nào? Suy cho cùng, dù là ai đi nữa nhưng với cá tính, đam mê âm nhạc, sức trẻ và sự quyết tâm sẵn sàng bung hết chất mình trên sân khấu rực lửa cuồng nhiệt, các chiến binh tài năng chắc chắn mang đến những màn biểu diễn đỉnh nhất.

Chưa chính thức tranh giành thí sinh, Karik đã khẳng định miệng lưỡi không phải dạng vừa khi 'chặt ngọt' 'Thành Cry' - Ảnh 6

Rap Việt – Mùa 2 do VieON & Vie Channel đồng sản xuất, Tập 1 sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ 7 – 16/10 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

 Ảnh: BTC

Siêu hot: Lộ diện dàn siêu xe gần 20 tỷ của 4 vị Huấn luyện viên “ Rap Việt” , Xe của Binz năm nay màu gì?

Siêu hot: Lộ diện dàn siêu xe gần 20 tỷ của 4 vị Huấn luyện viên “ Rap Việt” , Xe của Binz năm nay màu gì?

Thỏa lòng hàng triệu fan hâm mộ, “Rap Việt” – Mùa 2 chính thức ấn định ngày giờ lên sóng: 20h Thứ Bảy hàng tuần, từ 16/10/2021 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành karik Rap Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 26 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 57 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 1 giờ 6 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 1 giờ 11 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43