Chưa chính thức tranh giành thí sinh, Karik đã khẳng định miệng lưỡi không phải dạng vừa khi 'chặt ngọt' 'Thành Cry'

Sau khi thông tin phát sóng được hé lộ qua một đoạn teaser, lần nữa các rap fan đã vỡ òa khi chứng kiến “sương sương” màn so găng đỉnh cao của bộ 6 trong bài hát mở màn. Làm rung chuyển sân khấu với chất nhạc bắt tai, kèm lyric đỉnh của chóp, cuốn đến từng câu chữ, đây có thể xem là bài hát được mong chờ nhất tập mở màn Rap Việt – Mùa 2. Dù chỉ là một đoạn teaser ngắn nhưng fan hâm mộ không khó để nhận ra chất riêng của từng thành viên trong bộ 6 quyền lực nhà Rap Việt. Với lượt tương tác và bình luận khủng, nhiều fan không ngớt bày tỏ sự phấn khích và dành hàng ngàn lời tán dương cho khả năng bắn rap “đỉnh khỏi bàn” của các HLV.

Tại vòng Chinh Phục, các fan hâm mộ không chỉ quan tâm đến tài năng của các thí sinh mà còn “bật chế độ hóng” xem những tên tuổi đình đám hay những nhân tố đặc biệt sẽ về với team nào. Chính vì thế, các huấn luyện viên ngoài đẳng cấp chuyên môn thì cũng đã sẵn sàng “miệng lưỡi” để nghênh chiến với các team còn lại và điển hình là Karik đã chứng minh điều đó khi “chặt ngọt” MC Trấn Thành ở phần chào sân. “Trở lại đây sau mùa dịch, mọi người hình như ai cũng đẹp trai hẳn ra nhỉ?”, MC Trấn Thành vừa dứt lời đã nhận phải câu nói cực phũ của Karik: “Dạ trừ anh”.

Rất nhanh nhảu, Trấn Thành liền hỏi ngay Karik xem có “đang không hài lòng mình điều gì không?...”, thì Karik lập tức thanh minh nhưng không kém phần “chặt ngọt”: “Dạ không, anh cũng đẹp hơn nhưng mà đẹp lão ạ, vì có thêm bộ râu”. “Không sao, nhưng em vẫn đẹp trong mắt anh, chỉ là... chưa có duyên thôi.” - Trấn Thành cũng một chín một mười đáp lại khẳng định “miệng lưỡi” chắc chắn không phải dạng vừa khiến tất cả bật cười khoái chí. Tiếp đến Wowy, Trấn Thành cho rằng người đang “nóng” nhất trên sân khấu theo đúng nghĩa đen chính là anh với bộ trang phục “full topping” vô cùng đặc sắc. Khi được Trấn Thành hỏi có “ổn không” với bộ trang phục đặc biệt của mình, Wowy vừa lau mồ hôi vừa nhanh chóng đáp lời: “Em cảm thấy rất là thoải mái đó anh Thành ơi”.

Nhắc đến bộ 6 tất nhiên không thể nào không nhắc đến gương mặt tuy mới có mặt tại Rap Việt nhưng cực quen thuộc với cộng đồng mê nhạc rap - “huyền thoại” LK. Binz đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với đàn anh khi tâm sự: “Em rất là vui khi anh LK có mặt ở đây... Anh là một trong những người truyền cảm hứng cho em rất nhiều”. Với các rap fan, mọi người thường gọi Wowy là “lão đại” thì Trấn Thành thắc mắc LK còn lớn tuổi hơn tất cả mọi người ở đây, vậy không biết nên gọi là gì? Wowy ngay lập tức nghĩ ra cho LK một danh xưng khiến khổ chủ cười ra nước mắt, đó chính là “lão già”.

Karik tiếp lời với “lão làng” cũng khá hợp tai, nhưng Trấn Thành nghĩ vẫn không bằng “lão đại” nên LK tự đề xuất cho mình một cái tên là “lão luyện”. Vẫn thấy còn đôi chút không xứng tầm, cuối cùng nam MC đã chốt rằng:“Dựa vào 2 chữ L, K thì tôi thấy nên gọi là “Lão Khủng” sẽ hợp lý..”. Câu chốt đơn của Trấn Thành khiến tất cả vỗ tay tán đồng nồng nhiệt. Hy vọng với cái tên mới này, “lão khủng” LK sẽ liên tiếp đào tạo ra những rapper khủng nhất cho sàn đấu Rap Việt – Mùa 2.

Với kinh nghiệm dày dặn của dàn giám khảo và huấn luyện viên cùng sự dẫn dắt chuyên nghiệp của MC Trấn Thành và đặc biệt là tài năng của loạt thí sinh tham gia, chắc chắn Rap Việt – Mùa 2 sẽ tiếp tục ghi thêm nhiều dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả đặc biệt là các fan mê rap. Hiện tại, điều các fan quan tâm không kém ngoài bộ 6 chính những thí sinh tài năng sẽ xuất hiện trong tập mở màn Mùa 2 và họ sẽ về đội của HLV nào? Suy cho cùng, dù là ai đi nữa nhưng với cá tính, đam mê âm nhạc, sức trẻ và sự quyết tâm sẵn sàng bung hết chất mình trên sân khấu rực lửa cuồng nhiệt, các chiến binh tài năng chắc chắn mang đến những màn biểu diễn đỉnh nhất.

Rap Việt – Mùa 2 do VieON & Vie Channel đồng sản xuất, Tập 1 sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ 7 – 16/10 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

Ảnh: BTC