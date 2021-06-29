Xuất hiện tại chương trình, cả Thảo Trúc và Hoàng Oanh rất nhanh đã tạo được thiện cảm tốt với ông mai bà mối nhờ vẻ ngoài xinh xắn, tính cách dịu dàng, một nét đẹp vừa truyền thống vẫn rất hiện đại.

Tại chương trình, cả Thảo Trúc và Hoàng Oanh đều thể hiện không quá quan trọng về ngoại hình, sự nghiệp mà để tâm hơn về mặt cảm xúc rung động và sự chân thành của đối phương. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng với kinh nghiệm làm mai lâu năm Cát Tường cũng phải cảm thán: “Không đơn giản đâu nha, cái người không đặt ra tiêu chuẩn mới khó đó. Tuổi trẻ giờ mệt quá.”

Tình trường của cả hai có thể nói là “một trời một vực”. Ở tuổi 25, Thảo Trúc chỉ mới trải qua một mối tình do gia đình mai mối, nhưng cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn 6 tháng. Dù trẻ tuổi nhưng Thảo Trúc khá nghiêm túc với chuyện hôn nhân, cô nàng cho biết: “Em nghĩ quen là xác định sẽ cưới thì hẳn quen”. Về phía Hoàng Oanh, tình trường có phần trắc trở hơn, có mối thì vô tình rơi vào thế “người thứ ba”, có mối thì chỉ là “người thay thế”. Ba mối tình đi qua đã để lại cho Hoàng Oanh khá nhiều tổn thương, nhưng sự lạc quan hướng tới tương lai của cô nàng khiến bà mối Cát Tường cũng phải thán phục.

Ngay từ phần giới thiệu, Văn Cương khiến ông mai bà mối khá thích thú với khả năng hoạt ngôn, sự hài hước. Sắp chạm ngưỡng 30 và cũng khá thành công ở mặt sự nghiệp, nhưng anh chàng vẫn chưa có mối tình chính thức nào vắt vai, khiến ông mai bà mối khá bất ngờ. “Quen một người để cùng mình đi lên thì nó dễ, còn để em tìm một người có thể đồng cảm, cùng em xây dựng khi em có nhiều thất bại thì hơi khó. Em kiếm được tiền nhưng không giữ được tiền. Mọi người bảo em lấy vợ đi để mau giàu hơn nên em tới chương trình. Em thích một người phụ nữ truyền thống nhưng vẫn có nét hiện đại” - Văn Cương chia sẻ.

Không kém cạnh “đối thủ”, chàng huấn luyện viên thể hình Thanh Sơn cũng gây được ấn tượng mạnh nhờ vẻ ngoài điển trai, nụ cười rạng rỡ và body hấp dẫn. Về gu bạn gái, Thanh Sơn tiết lộ hình mẫu lý tưởng muốn hướng tới chính là nữ diễn viên có thân hình “nóng bỏng” - Elly Trần, khiến bà mối Cát Tường cũng bất ngờ. Ở tuổi rất trẻ, Thanh Sơn đã tiết kiệm cho mình một số tiền khá lớn lên đến 300 triệu đồng để xây dựng tương lai. Sự tự lập của anh chàng khiến ông mai bà mối rất ngưỡng mộ. Anh chàng còn khá thẳng thắn đặt câu hỏi, liệu nhà gái có yêu cầu có nhà trước khi tiến tới hôn nhân. Về khoản này, Hoàng Oanh thể hiện là một người bạn gái khá tâm lý khi chia sẻ: “Đối với em tình yêu phải có sự cố gắng vun đắp xây dựng, không cần phải có tài sản rồi mới tiến tới kết hôn.”



Thanh Sơn và Hoàng Oanh

Để “chinh phục” trái tim nhà gái, Văn Cương và Thanh Sơn rất nhiệt tình thể hiện bản thân bằng màn hít đất cực sung, những bản tình ca ngọt ngào, nhưng vẫn không may “mất điểm” vì lịch sử tình trường.

Cụ thể, Văn Cương đã có một mối tình đơn phương ròng rã suốt 3 năm nhưng lại không có kết quả. Anh chàng “khắc cốt ghi tâm” tới mức vẫn dùng ngày sinh người đó để làm mật khẩu cho nhiều tài khoản. Về phía Thanh Sơn, đã chia tay 3 năm nhưng anh vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với gia đình người yêu cũ. Dù khẳng định chắc chắn sẽ khó có thể nối lại tình xưa, nhưng sự ngập ngừng của Thanh Sơn khiến nhà gái có phần ái ngại, đắn đo.

Không để nhà trai bị “mất điểm” thêm nữa, bà mối Cát Tường khá tinh ý khi đề cập đến vấn đề làm bạn với yêu cũ, để mỗi người có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ. Với quan điểm yêu khá hiện đại, cả 4 người đều đồng nhất nên “thêm bạn bớt thù”, chọn duy trì mối quan hệ với người yêu cũ nếu cả hai chia tay trong êm đẹp. Sự văn minh của 4 người tham gia khiến bà mối Cát Tường khá thích thú: “Sao hôm nay tôi gặp toàn người tốt không vậy.”

Sau những chia sẻ, Văn Cương dường như đã xác định rõ được đối tượng muốn theo đuổi là Thảo Trúc. Anh chàng khá chủ động bày tỏ tình cảm, còn đặc biệt nhắn nhủ: “Khởi nghiệp thành công nhất của anh là lấy được vợ, anh mong rằng người đó là em.” Trái lại, Thanh Sơn có phần bối rối hơn khi chưa xác định được tình cảm với một ai cụ thể.

Cuối cùng, cả Văn Cương và Thanh Sơn đều chọn kết đôi với Thảo Trúc. Nhưng không may, cả Thảo Trúc và Hoàng Oanh đều không cảm nhận được sự rung động với hai anh chàng. Dù có hơi thất vọng khi lần này mai mối “trắng tay”, nhưng Cát Tường và Hứa Minh Đạt vẫn trân trọng cảm xúc và quan điểm yêu của mỗi người chơi, và hy vọng họ sẽ tìm được một người phù hợp trong tương lai.