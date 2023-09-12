Bà Nhân Vlog tiết lộ bản thân thay đổi điều này sau khi mang thai, nhiều mẹ bầu cũng đồng cảm!

Tin tức giải trí 12/09/2023 14:12

Từ ngày biết tin mang thai, Bà Nhân Vlog đã về Việt Nam để nghỉ dưỡng, theo dõi sự phát triển của thai nhi.

Ngoài được biết đến là nàng dâu Việt sống ở Nhật, YouTuber Lê Thị Đức Nhân - chủ kênh Vợ chồng nhà Nhân JP (thường gọi là Bà Nhân Vlog) còn thu hút nhiều sự chú ý vì hành trình chữa trị hiếm muộn để tìm con. Sau 6 năm ròng rã, vừa qua, trên trang Fanpage, Bà Nhân Vlog hạnh phúc chia sẻ tin vui mang thai con đầu lòng đến khán giả.

Bà Nhân Vlog tiết lộ bản thân thay đổi điều này sau khi mang thai, nhiều mẹ bầu cũng đồng cảm! - Ảnh 1
Sau 6 năm ròng rã, vừa qua, trên trang Fanpage, Bà Nhân Vlog hạnh phúc chia sẻ tin vui mang thai con đầu lòng đến khán giả

Theo đó, Bà Nhân Vlog xúc động viết: “Đời này nhất định phải có con mẹ mới có chữ trọn vẹn. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được hạnh phúc này, 6 năm trời ròng rã đi tìm con. Bao nhiêu mũi tiêm, bao nhiêu thuốc gây mê, rồi phẫu thuật, mồ hôi nước mắt của mẹ và ba.

Cảm ơn con đã đến với ba mẹ. Chiếc em bé phôi ngày 3 loại 2, đã bám và làm tổ ổn định vào người mẹ nên mẹ mới dám thông báo để mọi người chia vui. Đoạn đường mang bầu đứa con ống nghiệm này còn khá dài và nhiều khó khăn ở phía trước. Mẹ mong con của mẹ sẽ bình an trong bụng đủ 9 tháng 10 ngày con nhé!”.

Bà Nhân Vlog tiết lộ bản thân thay đổi điều này sau khi mang thai, nhiều mẹ bầu cũng đồng cảm! - Ảnh 2
Trong suốt hành trình tìm con, ông xã luôn đồng hành bên cạnh, chăm sóc từng li từng tí và không để cô phải làm bất cứ việc gì

Từ ngày biết tin mang thai, Bà Nhân Vlog đã về Việt Nam để nghỉ dưỡng, theo dõi sự phát triển của thai nhi. Cô cũng thường xuyên chia sẻ sự thay đổi của bản thân sau khi biết trong bụng đang có một mầm sống.

Mới đây nhất, Bà Nhân Vlog đã đăng tải hình ảnh bản thân mang thai ở những tháng đầu tiên. Theo đó, bà mẹ sinh năm 1995 đã lộ rõ dấu hiệu tăng cân, ngoại hình mũm mĩm hơn trước. Đáng chú ý, bà Nhân Vlog còn nói lên nỗi niềm của mẹ bầu mà khiến hội chị em đồng cảm.

Bà Nhân Vlog tiết lộ bản thân thay đổi điều này sau khi mang thai, nhiều mẹ bầu cũng đồng cảm! - Ảnh 3
Mới đây nhất, Bà Nhân Vlog đã đăng tải hình ảnh bản thân mang thai ở những tháng đầu tiên

Theo đó, trước đây, mỗi khi ra đường, Bà Nhân Vlog rất chú trọng hình ảnh của mình và không ăn uống "vô tội vạ". Còn bây giờ, cô có thể ăn uống mọi lúc mọi nơi để em bé được cung cấp dinh dưỡng tốt nhất. "Ngày trước ra đường vừa ăn vừa đi vậy ngại lắm, giờ thì..." - Bà Nhân Vlog ẩn ý.

Bà Nhân Vlog tiết lộ bản thân thay đổi điều này sau khi mang thai, nhiều mẹ bầu cũng đồng cảm! - Ảnh 4
Bà mẹ sinh năm 1995 đã lộ rõ dấu hiệu tăng cân, ngoại hình mũm mĩm hơn trước
Bà Nhân Vlog tiết lộ bản thân thay đổi điều này sau khi mang thai, nhiều mẹ bầu cũng đồng cảm! - Ảnh 5
 Bà Nhân Vlog tiết lộ điểm thay đổi của bản thân sau khi mang thai là việc ăn uống "vô tội vạ" mọi lúc mọi nơi để em bé được cung cấp dinh dưỡng tốt nhất

Trong suốt hành trình tìm con, ông xã luôn đồng hành bên cạnh, chăm sóc từng li từng tí và không để cô phải làm bất cứ việc gì. Trong thời gian tới, cô cũng sẽ giữ sức khoẻ tốt nhất có thể, vẫn làm việc nhẹ nhàng và ra video đều đặn cho mọi người. Cư dân mạng cũng để lại nhiều lời bình luận chúc mừng vợ chồng Đức Nhân.

Bà Nhân Vlog nói gì khi bị nhắc nhở không nên khoe con quá sớm trên mạng xã hội?

Bà Nhân Vlog nói gì khi bị nhắc nhở không nên khoe con quá sớm trên mạng xã hội?

Mới đây, Bà Nhân Vlog đã lên tiếng giải thích về việc nên giữ bí mật chuyện có em bé ở giai đoạn đầu thai kỳ.

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