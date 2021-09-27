Bà chủ Đại Nam 'đanh thép' trên livestream cũng có lúc 'xiêu lòng' khi được fan nhắc đến cụm từ đặc biệt này

Nhiều netizen đã 'soi' ra được chi tiết thú vị này liên quan đến nữ CEO Đại Nam.

Những ngày qua, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước loạt ồn ào sao kê tiền từ thiện khi nữ CEO Phương Hằng lên tiếng chỉ thẳng tên nhiều nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên - Công Vinh hay MC Trấn Thành. Dù chưa có động thái gì cụ thể hơn lời nói, tuy nhiên mọi nhất cử nhất động của bà Phương Hằng luôn được netizen dõi theo. Từ các buổi livestream cho đến các hoạt động trên mạng xã hội.

Nếu những ai đã từng theo dõi CEO Đại Nam có thể thấy, bà rất khi trả lời bình luận của fan, ngay cả khi đó là những bình luận chỉ trích nặng nề. Tuy nhiên, mới đây, dân mạng lại phát hiện một điểm vô cùng mới ngoài tính cách đanh thép của bà trong mỗi buổi livestream.

Nữ CEO Đại Nam hiện là tâm điểm chú ý của dân mạng - Ảnh: Internet

Cụ thể, mới đây, ở phía dưới bài đăng khoe ảnh được fan chụp khi xuất hiện trên TikTok, CEO khu du lịch Đại Nam đã có màn tâm tình, đáp trả vui vẻ nhiều bình luận của người hâm mộ. Tuy nhiên, điều đáng nói, bà chủ Đại Nam chỉ trả lời những bình luận khen mình "nức nở" như "đẹp chấn động", "đẹp hơn cả đẹp", nói tóm lại khen đẹp là chịu...

Mặc dù, nội dung những câu trả lời cũng na ná nhau như "Xỉu rùi", "Xỉu luôn rùi", hoặc đồng tình "Câu này chất luôn á". Thế nhưng, những bình luận này của nữ đại gia vẫn nhận về lượng tương tác khá lớn từ cộng đồng mạng.

Bà chủ Đại Nam trả lời bình luận của fan khi được khen đẹp 'nức nở' - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, nữ đại gia rất tự tin vào diện mạo của mình. Bằng chứng là trong những buổi livestream, vẫn thường nghe những câu nói như "Em đẹp không quý vị? Quý vị thả tim cho em đi" hay "Ngay cả việc làm bản thân bớt đẹp tôi cũng không làm được".

Những câu nói này của nữ CEO từng tạo viral khắp "cõi mạng". Không chỉ vậy, mỗi buổi lên sóng, bà chủ Đại Nam cũng rất chú ý đến diện mạo của mình bằng việc vận những bộ cánh mướt mắt, sang trọng và đẳng cấp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-chu-dai-nam-danh-thep-tren-livestream-cung-co-luc-xieu-long-khi-duoc-fan-nhac-den-cum-tu-dac-biet-nay-427054.html