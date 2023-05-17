Sau khi đạt được HCV SEA Games 32, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam được trở về bên gia đình.

Sau thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam đã về đến Việt Nam sau khi xuất sắc giành huy chương vàng SEA Games 32. Trải qua một hành trình dài tập luyện và thi đấu, các cầu thủ đã được trở về nhà trong tình yêu thương, chào đón từ gia đình, người thân, làng xóm... Tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như vui vẻ chia sẻ những khoảnh khắc ở quê nhà Trà Vinh. Cô gái sinh năm 1991 được người thân tặng đủ thứ quà bánh. Đội trưởng của tuyển nữ Việt Nam cũng hòa mình vào những thức quà quê như xe ăn vặt, nước dừa...

Huỳnh Như lo tăng cân vì được tặng rất nhiều đồ ăn. Huỳnh Như thích thú với món quà quê. Đây cũng là quãng thời gian ít ỏi, Huỳnh Như có thể bên gia đình và tận hưởng không khí ở quê nhà trước khi trở lại Lank FC ở Bồ Đào Nha. Một thành viên khác của tuyển nữ Việt Nam là tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy sau những ngày tập trung cho đội tuyển cũng đã về Quảng Ngãi. Nữ tiền vệ chia sẻ cứ được về nhà là thấy vui. Bích Thùy cùng các em, cháu của mình đi tắm biển. Khung cảnh ở quê thơ mộng, bình yên đến lạ.

Bích Thùy đi tắm biển cùng các em, các cháu. Tiền vệ của tuyển Việt Nam lộ rõ niềm vui khi bên gia đình. Trên sân là những người hùng nhưng khi về với cuộc sống đời thường các cô gái của tuyển nữ Việt Nam lại trở nên bình dị. Các tuyển thủ sẽ có thời gian ở cạnh người thân yêu trước khi trở lại hội quân với tuyển nữ Việt Nam để chuẩn bị cho World Cup nữ 2023. Kim Thanh chụp ảnh lưu niệm với cầu thủ bóng rổ. Tối 15/5, đội tuyển nữ Việt Nam thắng tuyển nữ Myanmar với tỷ số 2-0 để bảo vệ thành công ngôi vô địch, mang về Huy chương Vàng bóng đá nữ thứ 4 liên tiếp tại các kỳ SEA Games. Chiến thắng thuyết phục đến từ các bàn thắng của Huỳnh Như và Thanh Nhã. Tuyển nữ Việt Nam lập kỷ lục vô địch SEA Games 4 lần liên tiếp.

HCV của Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp thêm tinh thần cho U22 Việt Nam Đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Đội tuyển nữ Myanmar để qua đó giành chiếc HCV thứ 8 trong lịch sử. Chiếc HCV này sẽ tiếp thêm tinh thần cho đội U22 Việt Nam trong trận tranh HCĐ.

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