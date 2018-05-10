Vụ thảm án ở Cao Bằng: Xót cảnh hai con thơ mồ côi mẹ, không còn nhà để về

Tin nóng 10/05/2018 11:26

Hai bé gái bỗng mất mẹ sau một đêm, căn nhà lại bị hung thủ thiêu rụi nên không thể trở về.

Kể từ khi đối tượng Lý Đình Khánh (31 tuổi, trú tại xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) thảm sát 4 người vì hiếp dâm bất thành, người dân thôn Nà Phạc vẫn chưa hết bàng hoàng, kinh sợ. Hành động tàn ác của Khánh không chỉ khiến hai gia đình tan nát sau một đêm mà còn đẩy hai đứa trẻ thơ dại vào cảnh mồ côi mẹ, có nhà mà không thể về.

Sau khi sát hại chị Triệu Thị Phương (35 tuổi), Khánh quay về nhà tìm con chị Phương là bé Triệu Thị Kim N. (9 tuổi) và Triệu Thị Thu Ng. (5 tuổi) nhằm bịt đầu mối, may mắn là hai bé đã chạy thoát. Cảm thấy tức tối, Khánh phóng hỏa đốt ngôi nhà thành tro bụi.

Từ ngày mẹ qua đời, ngôi nhà cũng chỉ còn bãi tro, hai em N. và Ng. phải qua nhà dì ruột ở. Do còn quá hoảng sợ, hai bé cũng không thể về đưa tiễn mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Vụ thảm án ở Cao Bằng: Xót cảnh hai con thơ mồ côi mẹ, không còn nhà để về - Ảnh 1
Hai con gái của chị Phương thoát chết trong vụ thảm sát - Ảnh: Người Lao Động

Trao đổi với Người Lao Động, chị Triệu Thị Nính (dì ruột của 2 cháu nhỏ) vẫn chưa hết bàng hoàng: "Chúng nó đã lớn, nhận thức được rồi nên tôi không thể giấu, bản thân hai đứa cũng chứng kiến sự việc nhưng trốn thoát. Từ khi mẹ bị sát hại, nhà bị thiêu rụi, chúng nó về ở với tôi…".

Em N. (9 tuổi) kể lại sự việc bằng giọng run sợ. Vào thời điểm xảy ra án mạng, hai chị em đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy bởi tiếng la hét của mẹ. Một lúc sau, N. thấy mẹ bỏ chạy khỏi nhà rồi nói vọng lại "chạy sang nhà bà đi". Bé N. vội vã dắt em gái chạy sang nhà bà nội cách nhà mình hơn 2 km đường rừng.

Vụ thảm án ở Cao Bằng: Xót cảnh hai con thơ mồ côi mẹ, không còn nhà để về - Ảnh 2
Đối tượng Khánh đã bị bắt giữ - Ảnh: Internet

Hai chị em N. chạy được một đoạn đường thì gặp ông bà nội. Ông bà đưa hai chị em vào bụi rậm trốn, dặn không được về nhà, khi nào ông bà gọi mới được ra. Hai cô bé ngồi run rẩy trong bụi cây suốt 2 tiếng. Khi đối tượng bị công an bắt, mọi người mới quay lại đón hai bé.

Ông Lò Văn Phòng - Chủ tịch UBND xã Quang Trọng cho biết: "Trước mắt, chính quyền xã sẽ tạo mọi điều kiện cho 2 cháu được đi học, không để các cháu phải bỏ học giữa chừng. Không chỉ thế, chúng tôi cũng thường xuyên đến gia đình các nạn nhân để động viên, an ủi".

Như đã đưa tin trước đó, chiều ngày 6/5, Khánh đi giúp gia đình bên ngoại chị Triệu Thị Phương làm nhà. Sau khi ăn cơm tối về đi xe máy qua nhà chị Phương, hắn dừng lại vào nhà định hiếp dâm chị Phương thì bị chị chống cự quyết liệt và chạy thoát ra ngoài.

Bức xúc, Khánh vào bếp lấy một con dao bầu rồi đuổi theo. Chị Phương chạy đến nhà em dâu Triệu Thị Coi để cầu cứu. Khi chị Coi ra mở cửa, Khánh đuổi kịp và chém chết chị Phương ngay cửa nhà, còn chị Coi may mắn chạy thoát được.

Khánh đuổi theo chị Coi nhưng không được liền quay lại nhà, chém tử vong 2 cháu bé con chị Coi và chém bà Lý Thị Dâm gục tại chỗ.

Gây án xong, Khánh quay lại nhà của chị Phương để tìm hai con chị Phương là cháu Triệu Thị Kim N. (9 tuổi) và Triệu Thị Thu Ng. (5 tuổi) để giết nhằm bịt đầu mối, nhưng hai cháu đã kịp chạy trốn thoát. Khánh liền phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà rồi bỏ trốn.

Hơn 2 tiếng sau, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng Khánh và tạm giam hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Vụ sát hại 4 người vì hiếp dâm bất thành: Lời kể đau đớn của cha mẹ hung thủ

Vụ sát hại 4 người vì hiếp dâm bất thành: Lời kể đau đớn của cha mẹ hung thủ

Theo ông Thăng, sau khi biết tin con sát hại 4 người, vợ ông đã ngất xỉu nhiều lần. Trước đây, vợ chồng Khánh với gia đình các nạn nhân vẫn qua lại với nhau và không xảy ra xích mích gì, ông không hiểu sao con trai mình lại để "phần con lấn át phần người" và ra tay tàn nhẫn đến vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   giết 4 người vì hiếp dâm bất thành giết người án mạng thảm án Cao Bằng

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào