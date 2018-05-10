Vụ thảm án ở Cao Bằng: Xót cảnh hai con thơ mồ côi mẹ, không còn nhà để về

Sau khi sát hại chị Triệu Thị Phương (35 tuổi), Khánh quay về nhà tìm con chị Phương là bé Triệu Thị Kim N. (9 tuổi) và Triệu Thị Thu Ng. (5 tuổi) nhằm bịt đầu mối, may mắn là hai bé đã chạy thoát. Cảm thấy tức tối, Khánh phóng hỏa đốt ngôi nhà thành tro bụi.

Kể từ khi đối tượng Lý Đình Khánh (31 tuổi, trú tại xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) thảm sát 4 người vì hiếp dâm bất thành, người dân thôn Nà Phạc vẫn chưa hết bàng hoàng, kinh sợ. Hành động tàn ác của Khánh không chỉ khiến hai gia đình tan nát sau một đêm mà còn đẩy hai đứa trẻ thơ dại vào cảnh mồ côi mẹ, có nhà mà không thể về.

Trao đổi với Người Lao Động, chị Triệu Thị Nính (dì ruột của 2 cháu nhỏ) vẫn chưa hết bàng hoàng: "Chúng nó đã lớn, nhận thức được rồi nên tôi không thể giấu, bản thân hai đứa cũng chứng kiến sự việc nhưng trốn thoát. Từ khi mẹ bị sát hại, nhà bị thiêu rụi, chúng nó về ở với tôi…".

Từ ngày mẹ qua đời, ngôi nhà cũng chỉ còn bãi tro, hai em N. và Ng. phải qua nhà dì ruột ở. Do còn quá hoảng sợ, hai bé cũng không thể về đưa tiễn mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Em N. (9 tuổi) kể lại sự việc bằng giọng run sợ. Vào thời điểm xảy ra án mạng, hai chị em đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy bởi tiếng la hét của mẹ. Một lúc sau, N. thấy mẹ bỏ chạy khỏi nhà rồi nói vọng lại "chạy sang nhà bà đi". Bé N. vội vã dắt em gái chạy sang nhà bà nội cách nhà mình hơn 2 km đường rừng.

Đối tượng Khánh đã bị bắt giữ - Ảnh: Internet

Hai chị em N. chạy được một đoạn đường thì gặp ông bà nội. Ông bà đưa hai chị em vào bụi rậm trốn, dặn không được về nhà, khi nào ông bà gọi mới được ra. Hai cô bé ngồi run rẩy trong bụi cây suốt 2 tiếng. Khi đối tượng bị công an bắt, mọi người mới quay lại đón hai bé.

Ông Lò Văn Phòng - Chủ tịch UBND xã Quang Trọng cho biết: "Trước mắt, chính quyền xã sẽ tạo mọi điều kiện cho 2 cháu được đi học, không để các cháu phải bỏ học giữa chừng. Không chỉ thế, chúng tôi cũng thường xuyên đến gia đình các nạn nhân để động viên, an ủi".