Vụ thảm án ở Cao Bằng: Xót cảnh hai con thơ mồ côi mẹ, không còn nhà để về

Hai bé gái bỗng mất mẹ sau một đêm, căn nhà lại bị hung thủ thiêu rụi nên không thể trở về.
- Nhân chứng hãi hùng kể lại giây phút nam thanh niên sát hại 4 người: “Hắn cầm dao la hét, đốt nhà giữa đêm. Chúng tôi sợ không dám làm gì”
- Vụ sát hại 4 người sau khi hiếp dâm bất thành: Giết người xong, quay lại đốt rụi căn nhà
Kể từ khi đối tượng Lý Đình Khánh (31 tuổi, trú tại xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) thảm sát 4 người vì hiếp dâm bất thành, người dân thôn Nà Phạc vẫn chưa hết bàng hoàng, kinh sợ. Hành động tàn ác của Khánh không chỉ khiến hai gia đình tan nát sau một đêm mà còn đẩy hai đứa trẻ thơ dại vào cảnh mồ côi mẹ, có nhà mà không thể về.
Sau khi sát hại chị Triệu Thị Phương (35 tuổi), Khánh quay về nhà tìm con chị Phương là bé Triệu Thị Kim N. (9 tuổi) và Triệu Thị Thu Ng. (5 tuổi) nhằm bịt đầu mối, may mắn là hai bé đã chạy thoát. Cảm thấy tức tối, Khánh phóng hỏa đốt ngôi nhà thành tro bụi.
Từ ngày mẹ qua đời, ngôi nhà cũng chỉ còn bãi tro, hai em N. và Ng. phải qua nhà dì ruột ở. Do còn quá hoảng sợ, hai bé cũng không thể về đưa tiễn mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Trao đổi với Người Lao Động, chị Triệu Thị Nính (dì ruột của 2 cháu nhỏ) vẫn chưa hết bàng hoàng: "Chúng nó đã lớn, nhận thức được rồi nên tôi không thể giấu, bản thân hai đứa cũng chứng kiến sự việc nhưng trốn thoát. Từ khi mẹ bị sát hại, nhà bị thiêu rụi, chúng nó về ở với tôi…".
Em N. (9 tuổi) kể lại sự việc bằng giọng run sợ. Vào thời điểm xảy ra án mạng, hai chị em đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy bởi tiếng la hét của mẹ. Một lúc sau, N. thấy mẹ bỏ chạy khỏi nhà rồi nói vọng lại "chạy sang nhà bà đi". Bé N. vội vã dắt em gái chạy sang nhà bà nội cách nhà mình hơn 2 km đường rừng.
Hai chị em N. chạy được một đoạn đường thì gặp ông bà nội. Ông bà đưa hai chị em vào bụi rậm trốn, dặn không được về nhà, khi nào ông bà gọi mới được ra. Hai cô bé ngồi run rẩy trong bụi cây suốt 2 tiếng. Khi đối tượng bị công an bắt, mọi người mới quay lại đón hai bé.
Ông Lò Văn Phòng - Chủ tịch UBND xã Quang Trọng cho biết: "Trước mắt, chính quyền xã sẽ tạo mọi điều kiện cho 2 cháu được đi học, không để các cháu phải bỏ học giữa chừng. Không chỉ thế, chúng tôi cũng thường xuyên đến gia đình các nạn nhân để động viên, an ủi".
Như đã đưa tin trước đó, chiều ngày 6/5, Khánh đi giúp gia đình bên ngoại chị Triệu Thị Phương làm nhà. Sau khi ăn cơm tối về đi xe máy qua nhà chị Phương, hắn dừng lại vào nhà định hiếp dâm chị Phương thì bị chị chống cự quyết liệt và chạy thoát ra ngoài.
Bức xúc, Khánh vào bếp lấy một con dao bầu rồi đuổi theo. Chị Phương chạy đến nhà em dâu Triệu Thị Coi để cầu cứu. Khi chị Coi ra mở cửa, Khánh đuổi kịp và chém chết chị Phương ngay cửa nhà, còn chị Coi may mắn chạy thoát được.
Khánh đuổi theo chị Coi nhưng không được liền quay lại nhà, chém tử vong 2 cháu bé con chị Coi và chém bà Lý Thị Dâm gục tại chỗ.
Gây án xong, Khánh quay lại nhà của chị Phương để tìm hai con chị Phương là cháu Triệu Thị Kim N. (9 tuổi) và Triệu Thị Thu Ng. (5 tuổi) để giết nhằm bịt đầu mối, nhưng hai cháu đã kịp chạy trốn thoát. Khánh liền phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà rồi bỏ trốn.
Hơn 2 tiếng sau, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng Khánh và tạm giam hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.