Nữ chủ tiệm thuốc bị sát hại hôm 10/2 đã có người yêu, qua Tết này là tổ chức đám cưới. Bạn trai nạn nhân bị sốc nặng sau sự việc, hiện đang hợp tác với cơ quan công an để hỗ trợ điều tra.

Liên quan đến vụ việc nữ chủ tiệm thuốc tây bị sát hại gây xôn xao dư luận, chiều 11/2, Trung tá Võ Thành Long - Trưởng Công an phường 12 quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết, hiện vẫn chưa xác định được hung thủ của vụ án. Trung tá Long thông tin, nạn nhân có nhà ở quận 8, thuê nhà ở phường 12 (quận Gò Vấp) để bán thuốc. Cuối ngày bán hàng xong cô ngủ luôn ở tiệm. Từ ngày bán hàng ở đây, nạn nhân chưa từng gây gổ hay xích mích với ai bao giờ. Những người dân xung quanh nhận xét cô gái khá xinh đẹp, hòa đồng và dễ mến.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân tên Nguyễn Thị Ngọc Phượng, 23 tuổi (thường trú ở quận 8). Phượng mới thuê nhà mở tiệm thuốc tây Hoàng Khánh ở số 38, Bùi Quang Là, phường 12 cách đây khoảng gần 2 tháng. Việc chị Phượng bị sát hại khiến gia đình vô cùng bàng hoàng, đau xót. Nữ chủ tiệm thuốc tây mới vừa bị sát hại là người xinh đẹp, dễ mến - Ảnh: FBNV Trung tá Long cho biết, chị Phượng đã có người yêu, qua Tết này là tổ chức đám cưới. Bạn trai Phượng bị sốc nặng sau sự việc, hiện đang hợp tác với cơ quan công an để hỗ trợ điều tra - theo thông tin trên Báo Đất Việt.

Như đã đưa tin trước đó, chiều ngày 10/2, một người dân đến nhà thuốc Hoàng Khánh mua hàng nhưng không ai bán. Gọi 2 lần nhưng vẫn không có hồi đáp, thấy cửa khép hờ, người này nhìn vào trong thì phát hiện một người phụ nữ nằm gục trên nền nhà với nhiều vết thương, xung quanh có nhiều vết máu. Người này liền hô hoán và báo công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Gò Vấp lập tức có mặt phong tỏa hiện trường, đưa thi thể nạn nhân về khám nghiệm. Hiện Công an TPHCM cũng đã vào cuộc ráo riết truy lùng hung thủ gây án, điều tra nguyên nhân cái chết. Nữ chủ tiệm thuốc chưa kịp làm đám cưới thì bị sát hại - Ảnh: Công Lý Qua điều tra ban đầu, nạn nhân có nhiều vết thương trên cơ thể, nghi bị sát hại. Công an cũng đã trích xuất camera an ninh xung quanh hiện trường, xác định có người ra vào tiệm thuốc tây trước khi phát hiện nạn nhân tử vong. Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nữ chủ tiệm thuốc Tây nghi bị giết ngày giáp Tết Cô gái 23 tuổi là chủ tiệm thuốc Tây trên địa bàn quận Gò Vấp (TP.HCM) được phát hiện tử vong ngay tại nơi bán thuốc.

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