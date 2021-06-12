Việt Nam đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 và giữ vững ngôi đầu bảng

Trong trận đấu với Malaysia, thầy trò HLV Park Hang Seo giành 3 điểm cực kỳ quan trọng nhờ hai pha ghi bàn của Tiến Linh và Quế Ngọc Hải. Thành tích không kém gì so với tuyển Việt Nam đó là UAE. Họ đã vùi dập Indonesia với tỷ số 5-0.

Sau lượt trận tối 11.6 và rạng sáng 12.6, đã xác định được 5 đội đi tiếp ở vòng loại thứ World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Trừ kết quả từ 2 trận thắng với Indonesia – đội cuối bảng, hiện tại, chúng ta đang còn lại 11 điểm và hiệu số từ +2 trở xuống. Cũng bởi hiệu số bàn thắng quá thấp nên gần như thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ còn trông cậy vào điểm số khi so sánh với các đội nhì bảng khác.

Vượt qua vòng loại thứ 2 và chính thức giành tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gồm 4 đội: Syria (nhất bảng A), Australia (nhất bảng B), Nhật Bản (nhất bảng F) và Hàn Quốc (nhất bảng H).

Tổng cộng, sẽ có 8 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Riêng đội chủ nhà VCK World Cup 2022 là Qatar đã nhất bảng E và không cần tham dự vòng loại cuối cùng World Cup (họ tham dự vòng loại 2 để tranh suất dự VCK Asian Cup 2023). Do đó, đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 5 sẽ giữ suất của họ.

Tuyển Việt Nam chỉ cần 1 điểm trước UAE sẽ giành được ngôi nhất bảng và quyền đi tiếp

Những đội nhì bảng đang sở hữu thành tích tốt nhất (sau khi đã trừ đi số điểm có được từ đội cuối bảng) gồm có: dẫn đầu là Oman với 12 điểm. Tiếp đó là Trung Quốc, Lebanon (cùng 10 điểm), Uzbekistan, UAE và Iran (cùng 9 điểm). Hai vị trí cuối gồm Jordan (8 điểm) và Kyrgyzstan (4 điểm). Đội nhì bảng nào sẽ đi tiếp và đội nào bị loại vẫn chưa được chắc chắn.

Ở lượt đấu cuối cùng, đa phần các đội nhì bảng hiện tại sẽ đội dẫn đầu bảng. Thành tích này sẽ đảm bảo cho thầy trò ông Park Hang-seo suất đi tiếp hôm 15.6, dù có thua UAE ở lượt đấu cuối và rơi xuống vị trí thứ 2.

Tuyển Việt Nam chỉ cần 1 điểm trước UAE sẽ giành được ngôi nhất bảng và quyền đi tiếp. Song song đó, HLV Park Hang Seo và các học trò cũng sẽ có trên tay tấm vé dự VCK Asian Cup 2023.

Nếu ở trận đấu cuối cùng, Quang Hải và các đồng đội để thua chủ nhà thì sẽ mất ngôi đầu vào tay chính đối thủ. Khi đó, để giành được quyền đi tiếp, tuyển Việt Nam buộc phải cạnh tranh để lọt vào nhóm đội nhì có thành tích tốt nhất.

12 đội châu Á vào vòng loại cuối cùng sẽ được chia ra với cơ cấu 7 đội nhất bảng và 5 đội nhì. Cũng có nghĩa, cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam là khi nhì bảng thì phải có thành tích tốt hơn 3 đội nhì ở các bảng khác. Sẽ không tính thành tích 6 điểm cùng hiệu số 6 bàn thắng trước đội bét bảng Indonesia.

Cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam là khi nhì bảng thì phải có thành tích tốt hơn 3 đội nhì ở các bảng khác

3. Diễn biến các bảng vòng loại World Cup 2022

Trận đấu mang tính chất sống còn của các đội nhì bảng ở lượt trận cuối, gồm: Trung Quốc sẽ gặp Syria (chắc chắn nhất bảng A) sau khi thua 1-2 ở lượt đi, Jordan sẽ gặp Australia (chắc chắn nhất bảng B) đối thủ từng thắng họ 1-0, hai ông lớn của bóng đá Vùng Vịnh chạm trán nhau: Iran gặp Iraq (bảng C) trong trận đấu quyết định sau khi thua đối thủ 1-2 cuối năm 2019, Saudi Arabia sẽ gặp Uzbekistan (bảng D) trong trận đấu sinh tử, Oman - Qatar (bảng E), Lebanon gặp Hàn Quốc (chắc chắn nhất bảng H) và đá trận ngay trên sân của đối thủ.

Trong trận gặp UAE (bảng G), tuyển Việt Nam được nắm trong tay quyền tự quyết với 2 cơ hội để nhất bảng nếu thắng hoặc hoà UAE. Điều này hoàn toàn nằm trong khả năng của Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội.

Quế Ngọc Hải giành bàn thắng trong cú sút 11 m

Tựu chung lại, "Những chiến binh sao vàng" sẽ nằm trong top 5 đội nhì bảng với những kết quả lượt trận cuối của 3 trong số 7 bảng còn lại như sau:

Ở bảng A, Trung Quốc với 16 điểm đang là đội đứng nhì bảng. Tạm bỏ qua kết quả với đội cuối bảng Guam, Trung Quốc còn lại 10 điểm và hiệu số +11.

Chỉ cần một trận hòa trong trận đấu gặp Syria ở lượt cuối, Trung Quốc khi đạt được 11 điểm và hiệu số cao ngất ngưởng +11 sẽ có cơ hội giành vé cao. Thua Syria sẽ khiến họ chắc chắn có thành tích nhì bảng kém hơn Việt Nam (10 điểm so với 11).

Tại bảng B, với 14 điểm có trong tay, Jordan đang đứng nhì bảng và hơn đội xếp thứ ba Kuwait 3 điểm. Gặp Úc ở lượt cuối, Jordan đã chắc chắn giành quyền đi tiếp với ngôi đầu. Giành phần thắng trước Úc sẽ đưa Jordan đứng nhì bảng và chắc chắn có thành tích tốt hơn Việt Nam.

Nếu hòa Úc và có ngôi nhì bảng, Jordan sẽ kém hơn Việt Nam (9 điểm so với 11). Nếu Jordan thua Úc còn Kuwait thắng Đài Loan, vị trí nhì bảng sẽ của Kuwait. Lúc này, thành tích của Kuwait sẽ kém hơn Việt Nam (8 điểm so với 11 điểm).

Ở bảng C, Iraq đang dẫn đầu và hơn Iran là đội đứng nhì với 2 điểm. Với ít nhất 1 điểm, Iraq sẽ giành ngôi đầu bảng. Còn đội nhì bảng Iran (10 điểm, +5) sẽ có thành tích kém hơn Việt Nam.

Trong trường hợp, nếu Iran hạ Iraq với tỉ số đậm thì Iraq sẽ nhì bảng với 11 điểm và hiệu số nhỏ hơn +4. Khi đó, nếu không thua đạm UAE thì nhiều khả năng thành tích của Việt Nam sẽ hơn Iraq.

Tại bảng D, Uzbekistan đang đứng nhì bảng và thua đội dẫn đầu Saudi Arabia 2 điểm. 2 đội này sẽ gặp nhau. Khi Saudi Arabia giành ngôi đầu bảng với có ít nhất 1 điểm trở lên để, Uzbekistan chắc chắn có thành tích nhì bảng kém hơn Việt Nam (10 hoặc 9 so với 11).

Saudi Arabia sẽ có thành tích nhì bảng tốt hơn Việt Nam (13 điểm so với 11) khi Uzbekistan giành chiến thắng để đoạt ngôi đầu bảng và đẩy Saudi Arabia xuống nhì.

Mặc dù vậy, mọi thứ sẽ thay đổi khi Yemen cuối bảng, Singapore cuối bảng.Tại bảng D, Uzbekistan đang nhì bảng với 15 điểm, kém đội dẫn đầu Saudi Arabia 2 điểm.

Ở bảng E, nếu Qatar nhất và Oman nhì thì mọi thứ sẽ ngã ngũ. Sau khi trừ với kết quả đội cuối bảng là Bangladesh, Oman đang có 12 điểm. Trong lượt cuối này, Oman gặp Bangladesh và trận đấu không còn bất cứ ý nghĩa gì. Chắc chắn 12 điểm trong tay sẽ giúp Oman giành 1 vé vớt đi tiếp.

Tại bảng F, vị trí nhì bảng sẽ được phân định sau khi Kyrgyzstan và Tajikistan cạnh tranh. Lượt cuối, Kyrgyzstan gặp Nhật còn Tajikistan đụng độ Myanmar. Không quan trọng Kyrgyzstan hay Tajikistan nhì bảng, Việt Nam vẫn có thành tích tốt hơn và loại được 1 đối thủ cạnh tranh.

Ở bảng H, Lebanon đang là đội đứng ở vị trí nhì bảng và kém 3 điểm so với đội đầu bảng là Hàn Quốc. Nếu thua Hàn Quốc thì thành tích nhì bảng của họ sẽ kém hơn Việt Nam (10 điểm so với 11). Với tỉ số hòa, họ sẽ có thành tích tốt hơn Việt Nam.

Bảng xếp hạng bảng G sau lượt trận thứ 9

Sau hai trận toàn thắng, đội tuyển Việt Nam đang có phong độ rất tốt và cơ hội Việt Nam đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 đang rộng mở. Ngày 15/6 tới sẽ diễn ra màn so tài giữa UAE và "Những chiến binh sao vàng". Sau trận này, cuộc đua giành ngôi nhất bảng cùng tấm vé trực tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ ngã ngũ.

Hãy cùng chờ đón trận đấu hứa hẹn nhiều kịch tính này nhé!