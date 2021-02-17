Trước tình hình khó khăn, Hải Dương kêu gọi hỗ trợ chống dịch, giải cứu nông sản

Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Hải Dương kêu gọi Trung ương và các địa phương hỗ trợ chống dịch, giải cứu nông sản.

Ngày 17/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương đã đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thiết lập thêm các phòng xét nghiệm tại Hải Dương để nâng cao công suất xét nghiệm.

Cụ thể, tỉnh đề nghị Bệnh viện Bạch Mai thiết lập labo xét nghiệm tại Bệnh viện dã chiến số 2; Bệnh nhiệt đới Trung ương thiết lập labo xét nghiệm tại bệnh viện dã chiến số 1; Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thiết lập labo xét nghiệm tại H.Cẩm Giàng.

Ngoài ra, Hải Dương cũng đề nghị Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương hỗ trợ 1 kíp chuyên gia điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3 và Bộ Y tế hỗ trợ một số vật tư, thiết bị y tế công tác phòng, chống dịch.

Hải Dương kêu goi hỗ trợ chống dịch Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc hỗ trợ về y tế, UBND tỉnh Hải Dương cũng đã có công văn gửi Bộ Công thương, UBND TP.Hải Phòng, UBND tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện để thông thương hàng hóa.

Được biết, Hải Dương còn 4.087 ha rau vụ đông đang đến kỳ thu hoạch với sản lượng khoảng 90.676 tấn, nếu địa phương giáp ranh không cho xe và hàng hóa ở Hải Dương đi qua, việc tiêu thụ nông sản rất khó khăn. sản lượng thịt các loại trên địa bàn tỉnh Hải Dương dư thừa khoảng 15.000 tấn. Chúng chủ yếu được bán ở Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc vận chuyển qua các chốt kiểm dịch cũng gây khó khăn trong vấn đề tiêu thụ.

Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ký công văn yêu cầu Sở NN-PTNT, các huyện thị xã, thành phố trên địa bàn triển khai các biện pháp vừa phòng dịch Covid-19 vừa hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản sau Tết.

Cụ thể, phương tiện ra vào phải có giấy xác nhận đã khử khuẩn, ghi rõ thông tin tổ chức, cá nhân thực hiện trước khi đến các chốt kiểm soát. Lái xe phải thực hiện khuyến cáo 5K của ngành y tế, không được dừng đỗ để tiếp xúc với người khác trong quá trình vận chuyển. Phải đeo khẩu trang và thực hiện đo thân nhiệt khi đi qua chốt kiểm dịch.

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