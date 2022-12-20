Do thời tiết lạnh nên người thân cụ N. đốt củi giúp cụ sưởi ấm. Lửa cháy lan ra cả ngôi nhà khiến cụ N. tử vong.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, tối 19/12, ông Nguyễn Hữu Tâm - Chủ tịch UBND xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình), xác nhận chính quyền đang cùng gia đình lo tang lễ cho một cụ bà chết do đốt củi sưởi ấm.

Vụ việc xảy ra vào khuya ngày 17/12. Thời điểm trên, do trời lạnh, bà Hoàng Thị Nh., 98 tuổi, được con gái đốt củi sưởi ấm cho mẹ ở gần giường.

Sau đó, ngọn lửa bất ngờ bén vào giường nhưng bà Nh. đã nhiều tuổi nên không phát hiện ra. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp nhà.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã hô hoán dập lửa, cố gắng cứu cụ N., tuy nhiên cụ bà này đã tử vong trong căn nhà cháy.

Nhận được tin báo, chính quyền và các đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời tổ chức an táng cho cụ bà theo phong tục địa phương.

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