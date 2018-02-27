Đang lưu thông trên đại lộ Mai Chí Thọ (TP.HCM), chiếc xe khách nổ lốp rồi bất ngờ bốc cháy khiến nhiều hành khách hoảng loạn kêu cứu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa nay (27/2). Vào thời điểm này, chiếc xe khách mang biển số 51B -180.79 do một tài xế (khoảng 45 tuổi) điều khiển từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Cần Thơ lưu thông đến gần giao lộ Trần Não – Mai Chí Thọ thì phần đuôi bất ngờ bốc cháy.

Chiếc xe khách bất ngờ bốc cháy khiến hành khách hoảng loạn - Ảnh: Thời Đại

Khi xảy ra sự việc, trên xe có khoảng 12 hành khách gồm nhiều phụ nữ và trẻ em. Tai nạn bất ngờ khiến hành khách hoảng sợ kêu cứu. May mắn, tài xế kịp thời tấp xe vào lề mở cửa để di tản hành khách và hàng hóa ra bên ngoài nên không có thiệt hại về người. Chỉ ít phút sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy, bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Mặc dù không có thương vong nhưng hành khách trên xe vô cùng hoảng sợ - Ảnh: Thời Đại

Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã dùng nước và bình chữa cháy để giúp tài xế dập lửa nhưng không được. Nhận được tin báo, Công an quận 2 cùng lực lượng PCCC TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chữa cháy.

Ít phút sau, ngọn lửa bị dập tắt hoàn toàn. Vì có quá nhiều người dừng lại để theo dõi vụ việc khiến giao thông bị tắc nghẽn nên lực lượng công an phải mất nhiều thời gian để phân luồng.

Theo lời kể của hành khách trên xe, trước khi xảy ra vụ việc, xe đã nhiều lần xảy ra sự cố. Ngay trước khi bốc cháy, bánh xe phía sau phát ra tiếng nổ khá lớn.

Tại hiện trường, chiếc xe chỉ còn trơ khung - Ảnh: Thời Đại

Sau sự cố này, các hành khách trên xe đã được di chuyển qua xe khác để tiếp tục hành trình. Hiện sự các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ nguyên nhân.

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