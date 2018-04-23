Đại tá Phạm Văn Trực - Trưởng Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) cho biết, cô giáo Hương hiện đã được về nhà và vẫn đi dạy học bình thường. Khi cần làm việc, cơ quan công an sẽ triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Những ngày gần đây, vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Hương (39 tuổi, trú tại Tiểu khu cơ quan, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) lùi xe gây tai nạn trong sân trường khiến hai học sinh lớp 1 thương vong, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ và chưa tiến hành khởi tố vụ án.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do cô Hương không có giấy phép lái xe nên không làm chủ được phương tiện.

Như đã đưa tin trước đó, sáng ngày 19/4, cô giáo Nguyễn Thị Hương điều khiển xe ô tô của thầy giáo Vì Văn Dương (42 tuổi) đi trong sân trường Tiểu học Vân Hồ. Do không làm chủ được tốc độ và tay lái, cô Hương đã đâm trúng hai học sinh lớp 1. Vụ tai nạn khiến em Sồng A Linh tử vong, còn em Trần Tuấn Anh bị gãy xương đùi, gãy tay, đa chấn thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị trấn Mộc Châu.

Vụ tai nạn khiến em Sồng An Linh bị kẹp vào tường, em Trần Tuấn Anh bị cuốn vào gầm xe - Ảnh: Internet

Theo cán bộ địa phương, hai em học sinh thương vong trong vụ tai nạn đều có hoàn cảnh không mấy khá giả. Bố em Sồng A Linh bày tỏ, anh khó lòng tha thứ được cho cô Hương vì việc điều khiển xe ô tô đi lại trong giờ ra chơi đang có rất đông học sinh là điều không thể chấp nhận được.

Mẹ em Trần Tuấn Anh cho biết, đã mấy ngày trôi qua nhưng chị vẫn còn nguyên cảm giác sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng con trai đau đớn khóc thét, máu chảy ra rất nhiều ở chân, tay, đầu và mặt.

Hiện tại, em Tuấn Anh đã được phẫu thuật xương đùi. Ca phẫu thuật kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ do vết thương khá nặng. Sau khi em hồi phục, các bác sĩ sẽ tiếp tục phẫu thuật hai chỗ gãy ở xương tay, dự kiến thực hiện sau 1 tuần nữa.

Một học sinh lớp 5 chứng kiến toàn bộ sự việc cho biết, lúc xe của cô Hương lao tới thì có 3 học sinh đang ngồi, một học sinh nhanh chân chạy kịp, em Sồng Anh Linh bị kẹt vào tường, còn em Trần Tuấn Anh bị cuốn vào gầm xe.

Thầy Dương và cô Hương bước xuống xe xem xét tình hình, thấy em Linh bị kẹt vào tường nên định leo lên xe lái đi mà không biết em Tuấn Anh đang nằm dưới gầm.

May mắn là một cô giáo mầm non đã phát hiện nên ngăn cản. Sau đó mọi người hô hoán nâng chiếc xe, đưa em Tuấn Anh ra ngoài.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.