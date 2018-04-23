Thông tin mới gây bất ngờ về cô giáo lùi xe đâm chết học sinh lớp 1

Tin nóng 23/04/2018 11:44

Đại tá Phạm Văn Trực - Trưởng Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) cho biết, cơ quan công an vẫn chưa tiến hành khởi tố đối với vụ việc cô giáo lùi xe trong sân trường khiến hai học sinh lớp 1 thương vong.

Những ngày gần đây, vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Hương (39 tuổi, trú tại Tiểu khu cơ quan, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) lùi xe gây tai nạn trong sân trường khiến hai học sinh lớp 1 thương vong, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ và chưa tiến hành khởi tố vụ án.

Đại tá Phạm Văn Trực - Trưởng Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) cho biết, cô giáo Hương hiện đã được về nhà và vẫn đi dạy học bình thường. Khi cần làm việc, cơ quan công an sẽ triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin mới gây bất ngờ về cô giáo lùi xe đâm chết học sinh lớp 1 - Ảnh 1
Hai em học sinh lớp 1 của Trường tiểu học Vân Hồ thương vong do cô giáo bất cẩn khi lùi xe - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin trước đó, sáng ngày 19/4, cô giáo Nguyễn Thị Hương điều khiển xe ô tô của thầy giáo Vì Văn Dương (42 tuổi) đi trong sân trường Tiểu học Vân Hồ. Do không làm chủ được tốc độ và tay lái, cô Hương đã đâm trúng hai học sinh lớp 1. Vụ tai nạn khiến em Sồng A Linh tử vong, còn em Trần Tuấn Anh bị gãy xương đùi, gãy tay, đa chấn thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị trấn Mộc Châu.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do cô Hương không có giấy phép lái xe nên không làm chủ được phương tiện.

Thông tin mới gây bất ngờ về cô giáo lùi xe đâm chết học sinh lớp 1 - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến em Sồng An Linh bị kẹp vào tường, em Trần Tuấn Anh bị cuốn vào gầm xe - Ảnh: Internet

Theo cán bộ địa phương, hai em học sinh thương vong trong vụ tai nạn đều có hoàn cảnh không mấy khá giả. Bố em Sồng A Linh bày tỏ, anh khó lòng tha thứ được cho cô Hương vì việc điều khiển xe ô tô đi lại trong giờ ra chơi đang có rất đông học sinh là điều không thể chấp nhận được. 

Mẹ em Trần Tuấn Anh cho biết, đã mấy ngày trôi qua nhưng chị vẫn còn nguyên cảm giác sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng con trai đau đớn khóc thét, máu chảy ra rất nhiều ở chân, tay, đầu và mặt.

Hiện tại, em Tuấn Anh đã được phẫu thuật xương đùi. Ca phẫu thuật kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ do vết thương khá nặng. Sau khi em hồi phục, các bác sĩ sẽ tiếp tục phẫu thuật hai chỗ gãy ở xương tay, dự kiến thực hiện sau 1 tuần nữa. 

Một học sinh lớp 5 chứng kiến toàn bộ sự việc cho biết, lúc xe của cô Hương lao tới thì có 3 học sinh đang ngồi, một học sinh nhanh chân chạy kịp, em Sồng Anh Linh bị kẹt vào tường, còn em Trần Tuấn Anh bị cuốn vào gầm xe. 

Thầy Dương và cô Hương bước xuống xe xem xét tình hình, thấy em Linh bị kẹt vào tường nên định leo lên xe lái đi mà không biết em Tuấn Anh đang nằm dưới gầm.

May mắn là một cô giáo mầm non đã phát hiện nên ngăn cản. Sau đó mọi người hô hoán nâng chiếc xe, đưa em Tuấn Anh ra ngoài.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cô giáo lùi xe đâm chết học sinh lớp 1 giờ ra sao?

Cô giáo lùi xe đâm chết học sinh lớp 1 giờ ra sao?

"Tại cơ quan công an, cô Hương rất ăn năn trong phút bồng bột leo lên xe để rồi xảy ra tai nạn đáng tiếc mà cô sẽ phải hối lỗi suốt cả cuộc đời", Đại tá Trực nói.

Xem thêm
Từ khóa:   cô giáo lái xe đâm học sinh lớp 1 tử vong cô giáo lùi xe đâm chết học sinh cô giáo lùi xe gãy chân học sinh

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 22 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào