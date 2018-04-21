Cô giáo lùi xe đâm chết học sinh lớp 1 giờ ra sao?

Tin nóng 21/04/2018 13:30

"Tại cơ quan công an, cô Hương rất ăn năn trong phút bồng bột leo lên xe để rồi xảy ra tai nạn đáng tiếc mà cô sẽ phải hối lỗi suốt cả cuộc đời", Đại tá Trực nói.

Những ngày gần đây, vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Hương (39 tuổi, trú tại Tiểu khu cơ quan, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) lùi xe trong sân trường khiến 1 học sinh tử vong, 1 em khác gãy chân thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Sáng nay 21/4, Đại tá Phạm Văn Trực - Trưởng Công an huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang lấy lời khai những bên liên quan, còn cô Hương sau khi làm việc với cơ quan điều tra đã được về nhà.

"Tại cơ quan công an, cô Hương rất ăn năn trong phút bồng bột leo lên xe để rồi xảy ra tai nạn đáng tiếc mà cô sẽ phải hối lỗi suốt cả cuộc đời", Đại tá Trực nói.

Cô giáo lùi xe đâm chết học sinh lớp 1 giờ ra sao? - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Sau vụ việc, UBND huyện Vân Hồ đã cử một đoàn công tác  trong đó có đồng chí Phó chủ tich huyện làm trưởng đoàn đến gia đình các cháu gặp nạn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ.

Sáng hôm qua, bố cháu Sồng A Linh (cháu bé tử vong trong vụ tai nạn) cho biết, trên quan điểm cá nhân, anh không thể tha thứ cho cô giáo đã gây ra cái chết của con mình. Bố cháu Linh bức xúc, nếu vụ tai nạn xảy ra ngoài đường thì khác, còn đây là trong sân trường nên khó có thể thông cảm được. Đặc biệt là sau khi gây tai nạn, cô Hương và thầy giáo ngồi cùng xe vẫn chưa đến nhà nói chuyện với gia đình.

Về phần em Trần Tuấn Anh, hiện tại em đã được phẫu thuật xương đùi. Ca phẫu thuật kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ do vết thương khá nặng. Sau khi em hồi phục, các bác sĩ sẽ tiếp tục phẫu thuật hai chỗ gãy ở xương tay, dự kiến thực hiện sau 1 tuần nữa. Người nhà cô giáo Hương cũng đã đến bệnh viện nói chuyện với gia đình Tuấn Anh.

Cô giáo lùi xe đâm chết học sinh lớp 1 giờ ra sao? - Ảnh 2
Em Tuấn Anh hiện đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Internet
Cô giáo lùi xe đâm chết học sinh lớp 1 giờ ra sao? - Ảnh 3
Vụ tai nạn khiến em Sồng An Linh bị kẹp vào tường, em Trần Tuấn Anh bị cuốn vào gầm xe - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin trước đó, sáng 19/4, trong quá trình lùi chiếc xe ô tô đang đậu trong khuôn viên nhà trường, một giáo viên tại trường đã tông trúng 2 học sinh khiến em Sồng A Linh (học sinh lớp 1) tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu, em Trần Tuấn Anh bị gãy chân.

Trên xe ô tô lúc này có thầy Vì Văn Dương (42 tuổi, trú tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu) và cô Nguyễn Thị Hương (39 tuổi). Chiếc xe ô tô gây tai nạn là của thầy Dương.

Sau khi xảy ra sự cố, thầy Dương đã nhận mình lái xe gây tai nạn. Khi cơ quan điều tra triệu tập cô Hương lên làm việc, cô giáo đã thừa nhận mình là người lái xe, do không làm chủ được tốc độ và tay lái nên phần đuôi xe đã đâm vào hai em học sinh.

Cơ quan điều tra cũng xác nhận cô giáo Hương không có bằng lái xe.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Mẹ của học sinh lớp 1 bị thương vì cô giáo lùi xe: "Đau xót khi đến trường thấy con khóc đến kiệt sức, máu chảy khắp người"

Mẹ của học sinh lớp 1 bị thương vì cô giáo lùi xe: "Đau xót khi đến trường thấy con khóc đến kiệt sức, máu chảy khắp người"

Nhận được thông báo từ Nhà trường, mẹ của Tuấn A. tức tốc chạy đến hiện trường thì thấy con mình đang gào khóc vì đau đớn, quần áo lấm lem, máu chảy ra rất nhiều ở chân, tay rồi cả đầu và mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   cô giáo lái xe đâm học sinh lớp 1 tử vong cô giáo lùi xe đâm chết học sinh cô giáo lùi xe gãy chân học sinh

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 21 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào