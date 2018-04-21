Sáng nay 21/4, Đại tá Phạm Văn Trực - Trưởng Công an huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Những ngày gần đây, vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Hương (39 tuổi, trú tại Tiểu khu cơ quan, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) lùi xe trong sân trường khiến 1 học sinh tử vong, 1 em khác gãy chân thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

"Tại cơ quan công an, cô Hương rất ăn năn trong phút bồng bột leo lên xe để rồi xảy ra tai nạn đáng tiếc mà cô sẽ phải hối lỗi suốt cả cuộc đời", Đại tá Trực nói.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang lấy lời khai những bên liên quan, còn cô Hương sau khi làm việc với cơ quan điều tra đã được về nhà.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Sau vụ việc, UBND huyện Vân Hồ đã cử một đoàn công tác trong đó có đồng chí Phó chủ tich huyện làm trưởng đoàn đến gia đình các cháu gặp nạn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ.

Sáng hôm qua, bố cháu Sồng A Linh (cháu bé tử vong trong vụ tai nạn) cho biết, trên quan điểm cá nhân, anh không thể tha thứ cho cô giáo đã gây ra cái chết của con mình. Bố cháu Linh bức xúc, nếu vụ tai nạn xảy ra ngoài đường thì khác, còn đây là trong sân trường nên khó có thể thông cảm được. Đặc biệt là sau khi gây tai nạn, cô Hương và thầy giáo ngồi cùng xe vẫn chưa đến nhà nói chuyện với gia đình.

Về phần em Trần Tuấn Anh, hiện tại em đã được phẫu thuật xương đùi. Ca phẫu thuật kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ do vết thương khá nặng. Sau khi em hồi phục, các bác sĩ sẽ tiếp tục phẫu thuật hai chỗ gãy ở xương tay, dự kiến thực hiện sau 1 tuần nữa. Người nhà cô giáo Hương cũng đã đến bệnh viện nói chuyện với gia đình Tuấn Anh.

Em Tuấn Anh hiện đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn khiến em Sồng An Linh bị kẹp vào tường, em Trần Tuấn Anh bị cuốn vào gầm xe - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin trước đó, sáng 19/4, trong quá trình lùi chiếc xe ô tô đang đậu trong khuôn viên nhà trường, một giáo viên tại trường đã tông trúng 2 học sinh khiến em Sồng A Linh (học sinh lớp 1) tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu, em Trần Tuấn Anh bị gãy chân.

Trên xe ô tô lúc này có thầy Vì Văn Dương (42 tuổi, trú tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu) và cô Nguyễn Thị Hương (39 tuổi). Chiếc xe ô tô gây tai nạn là của thầy Dương.

Sau khi xảy ra sự cố, thầy Dương đã nhận mình lái xe gây tai nạn. Khi cơ quan điều tra triệu tập cô Hương lên làm việc, cô giáo đã thừa nhận mình là người lái xe, do không làm chủ được tốc độ và tay lái nên phần đuôi xe đã đâm vào hai em học sinh.

Cơ quan điều tra cũng xác nhận cô giáo Hương không có bằng lái xe.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.