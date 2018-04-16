Tại cơ quan điều tra, thầy giáo lớn tuổi đã thừa nhận hành vi dâm ô nhiều học sinh lớp 3.

Xôn xao thông tin thầy giáo lớn tuổi dâm ô nhiều học sinh

Liên quan đến vụ việc thầy giáo N.Đ.L. (44 tuổi, công tác tại Trường Tiểu học An Thượng A) bị phụ huynh tố dâm ô trẻ em, Cơ quan Công an huyện Hoài Đức cho biết, bước đầu nghi phạm đã thừa nhận hành vi dâm ô với một số học sinh lớp 3.

Theo đơn của phụ huynh trình báo, khoảng vài ngày trước, thầy L. cho kẹo một số học sinh nữ rồi lợi dụng sờ vào vùng kín và ngực của các cháu. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hoài Đức đã bắt tạm giữ thầy L. để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc khiến cả làng quê xôn xao, bàn tán không ngớt.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Saostar

Ông Nguyễn Chi Lương - Chủ tịch UBND xã An Thượng (huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) cho biết, gia đình thầy giáo đã đến nhà gửi lời xin lỗi học sinh, phụ huynh. Tại địa phương, thầy L. được nhận xét là người hiền lành, có hai con trai đều đã khôn lớn. Vợ thầy L. làm thợ may, kinh tế gia đình cũng rất khá giả. Chính vì vậy, nghe tin thầy giáo lớn tuổi bị tố dâm ô học sinh, bà con lối xóm vô cùng bất ngờ, bàn tán không ngớt.

Cô Nguyễn Thị Minh - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học An Thượng A chia sẻ, trong thời gian công tác tại trường từ trước đến nay, thầy L. không có biểu hiện gì bất thường về hành động, tư tưởng hay trạng thái tâm lý. Vụ việc khiến cả ngôi trường bàng hoàng. Ban giám hiệu nhà trường cũng đã họp hội đồng sư phạm quán triệt và ổn định tình hình dạy học đối với toàn thể giáo viên, học sinh trong trường.

Một người dân sống tại xã An Thượng bày tỏ, hành động của thầy L. không chỉ làm ảnh hưởng đến ngành giáo dục mà còn tác động lớn đến gia đình riêng, đặc biệt là vợ con: "Thầy L. ở nhà cũng có vợ đẹp, con khôn nhưng không hiểu sao lại làm như vậy".

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Hoài Đức điều tra, làm rõ.

Hà Nội: Phụ huynh tố thầy giáo 44 tuổi sờ soạng vùng kín 9 học sinh lớp 3 Theo đơn tố cáo của phụ huynh, thầy giáo 44 tuổi cho kẹo rồi lợi dụng sờ soạng vùng kín của 9 học sinh lớp 3.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-giao-44-tuoi-da-thua-nhan-so-soang-vung-kin-nhieu-hoc-sinh-lop-3-279087.html