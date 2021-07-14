Thanh niên 'kéo khẩu trang hút thuốc' mùa dịch, phạt ngay 2 triệu đồng

Trong khi tình hình dịch Covid-19 vẫn đang phức tạp, một thanh niên kém ý thức viện cớ kéo mang khẩu trang để hút thuốc đã bị phạt ngay 2 triệu đồng.

Theo Zing News, khi Công an tuần tra trên đường Lạc Long Quân vào ngày 12/7 thì phát hiện anh V không đeo khẩu trang, anh cảnh sát ân cần hướng dẫn: "Theo Chỉ thị 16 quy định ra đường phải đeo khẩu trang".

Sau đó khi được hỏi tại sao không đeo khẩu trang, nam thanh niên trình bày lý do khi bị phạt rằng bản thân kéo khẩu trang xuống để hút thuốc lá. Dù đã có biện minh nhưng nhân vật này vẫn bị phạt 2 triệu đồng vì lý do khó chấp nhận này.

Anh V bị phạt 2 triệu đồng vì vi phạm Chỉ thị 16 - Ảnh: Chụp từ clip

Tính đến trưa ngày 13/7, Công an quận 11 đã xử phạt 76 người vi phạm Chỉ thị 16 với tổng số tiền là 132 triệu đồng. Tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp, người dân cần tuân thủ quy tắc 5K để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Chỉ thị 16 mới nhất của TP.HCM: Cụ thể, người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, ra đường phải nêu rõ được lý do, địa bàn tăng cường kiểm tra, lập chốt kiểm soát giao thông tại 12 điểm, xử phạt những đối tượng không thuộc diện được phép ra ngoài. Đối với người từ TPHCM đi sang địa bàn khác thì cần phải thực hiện nghiêm quy định của Bộ Y tế, cách ly 7 ngày và xét nghiệm 3 lần trong thời gian cách ly. Về giao thông, thành phố sẽ hạn chế giao lưu không cần thiết trên đường nhưng vẫn phải duy trì, đảm bảo lưu thông hàng hóa, đảm bảo cung ứng dịch vụ thiết yếu như vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, lương thực thực phẩm… Cần chuẩn bị kế hoạch hoạt động giao thông vận tải trên đường bộ, đường thủy. Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng, trừ các trường hợp xe vận chuyển cán bộ, nhà quản lý, chuyên gia, công nhân…, tạm ngừng xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống. Lực lượng giao hàng shipper vẫn hoạt động bình thường nhưng cấm dịch vụ ăn uống mang về. Các cửa hàng tạp hóa chỉ được bán những mặt hàng thiết yếu như thuốc men, lương thực thực phẩm. Sở Y tế và các sở ngành liên quan phải tập trung chuẩn bị cơ sở chữa bệnh, cơ sở cách ly phải đảm bảo dự phòng trong tình huống diễn biến xấu, nâng quy mô để dự phòng trong trường hợp có đến 1.000 bệnh nhân nặng, khẩn trương thực hiện tiêm vaccine cho người dân an toàn và đúng tiến độ.

Cập nhật tình hình Covid-19 TP.HCM: Thiết lập phong tỏa Khu chế xuất Tân Thuận; 30.000 công nhân PouYuen tạm nghỉ việc tránh dịch Được biết, do xuất hiện các ca mắc Covid-19 tại các doanh nghiệp trong khu, quận 7 đã thiết lập khu phong tỏa tại Khu chế xuất Tân Thuận. Trong khi đó, Công ty PouYuen ở Bình Tân cho biết đã có 30.000 công nhân tạm nghỉ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-nien-keo-khau-trang-hut-thuoc-mua-dich-phat-ngay-2-trieu-dong-412517.html