Vì mâu thuẫn gia đình, người chồng đâm chết vợ, dùng dao truy sát bố mẹ vợ rồi tự tử nhưng không thành.

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 người thương vong. Theo đó, người chồng đâm chết vợ và gây thương tích cho bố mẹ vợ rồi tự tử. Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3/2, vì mâu thuẫn gia đình, đối tượng Bùi Văn Cường (sinh năm 1987, trú thôn Tự Cường, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành) đã dùng dao đâm chết vợ là Bùi Thị Thư (sinh năm 1993).

Vì mâu thuẫn gia đình, người chồng đâm chết vợ rồi làm bị thương bố mẹ vợ - Ảnh minh họa: Internet Sau khi giết chết vợ, đối tượng tiếp tục đâm và gây thương tích cho bố mẹ vợ là ông Bùi Văn Đồng (sinh năm 1964) và bà Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1964, cùng trú thôn Đồng Đa, xã Thành Công, huyện Thạch Thành). Sau đó, Cường dùng dao đâm vào bụng tự tử nhưng không chết. Theo thông tin trên Tiền phong, các nạn nhân Bùi Văn Đồng và Nguyễn Thị Hiền hiện vẫn đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành. Trong khi đó, đối tượng Cường đã tỉnh táo sau khi được cấp cứu. Hiện Cường đã bị bắt tạm giam về tội giết người.

Chồng dùng dao đâm vợ tử vong ngay mùng 1 Tết Cách đây không lâu, tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũng vừa xảy ra vụ án mạng đau lòng. Cụ thể, vào trưa 25/1 (mùng 1 tết), đối tượng Võ Thanh Phong (42 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trở về nhà tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức sau khi nhậu nhưng không có chìa khóa mở cửa. Sau đó, Phong đã gọi cho con ruột mang chìa khóa về. Lúc người con mở cửa, Phong chửi bới rồi cầm dao đuổi chém con. Phong đâm chết vợ trong lúc đuổi đánh con trai - Ảnh: Internet Thấy vậy, chị Nguyễn Thị Liên (39 tuổi, vợ của Phong) chạy theo can ngăn, ôm chồng lại. Ngay lúc này, Phong dùng dao đâm ngược về phía sau trúng vào bụng vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nhìn thấy vợ mất máu nên Phong cùng người thân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Phong khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Clip người đàn ông túm tóc đánh đập, dùng kéo dọa đâm vợ cũ ngay giữa sân bệnh viện gây bức xúc Đoạn clip người chồng đánh vợ cũ ngay giữa sân bệnh viện khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Được biết cả hai đã ly hôn cách đây 5 năm.

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