Rúng động: Chồng vừa ra tù giết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử

Tin nóng 22/09/2017 16:39

Vào kiểm tra phòng ngủ của con trai và con dâu, ông T. phát hiện cả hai đã tử vong. Bước đầu công an xác định, người chồng giết vợ sau đó đã uống thuốc sâu tự tử.

Ngày 22/9, lãnh đạo UBND xã Xuân Phương (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, Công an huyện Phú Bình và Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra nguyên nhân vụ việc vợ chồng anh C.T.Th (SN 1984), chị D.T.T (SN 1986), trú tại xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương tử vong tại nhà.

Rúng động: Chồng vừa ra tù giết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử - Ảnh 1
Công an đang điều tra về cái chết bất thường của hai vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên báo Gia đình & Xã hội, sự việc xảy ra vào trưa ngày 20/9. Không thấy hai vợ chồng con trai, ông T. vào phòng ngủ kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện cả hai đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an xã Xuân Phương đã đến phong tỏa hiện trường và báo cáo lên công an huyện Phú Bình.

Bước đầu kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, trên thi thể chị T. có nhiều vết bầm tím, anh Th. có dấu hiệu tử vong do thuốc diệt cỏ. Cơ quan công an xác định, anh Th. đã giết vợ sau đó uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Lãnh đạo UBND xã Xuân Phương cho biết, anh Th. có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và vừa mãn hạn tù. Chị T. là công nhân tại khu công nghiệp gần nhà.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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