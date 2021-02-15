Phong tỏa nhà và 2 quán cà phê liên quan bệnh nhân COVID-19 tại quận Ba Đình

Tin nóng 15/02/2021 16:25

Ngày 15/2, Quận Ba Đình đã ra quyết định cách ly, phong tỏa ngôi nhà 14/4B Yên Thế của bệnh nhân số 2234 và 2 quán cà phê có liên quan đến bệnh nhân Covid-19.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, liên quan đến trường hợp F0 bệnh nhân N.T.H. (bệnh nhân 2234), ở số 14/4B Yên Thế, phường Điện Biên, quận Ba Đình, lực lượng chức năng đã đưa 3 trường hợp F1 đi cách ly tập trung. 

Ngoài ra, UBND phường Điện Biên cũng đã tổ chức phun khử khuẩn và cách ly số nhà 14/4B phố Yên Thế (là nhà của bệnh nhân N.T.H.) với 9 trường hợp là F2. Đồng thời, lượng lượng chức năng cũng thông báo tới nhân dân khu vực xung quanh biết và nâng cao ý thức phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, trên địa bàn quận Ba Đình cũng có 2 quán cà phê phải phong tỏa, phun khử khuẩn gồm quán cà phê số 67 Nguyễn Thái Học và số 10 Khúc Hạo.

Phong tỏa nhà và 2 quán cà phê liên quan bệnh nhân COVID-19 tại quận Ba Đình - Ảnh 1
Khu vực cách ly tại phường Điện Biên, quận Ba Đình - Ảnh: Hà Nội Mới

Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã ra thông báo, bệnh nhân mắc COVID-19 số 2234, tên N.T.H, là nữ, sinh năm 1996. Bệnh nhân là nhân viên Kinh doanh, làm việc tại Văn phòng Chi nhánh Công ty TNHH Mitsui Việt Nam tại Hà Nội, địa chỉ cụ thể ở Tầng 9 tòa nhà Sun red river 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân có tiếp xúc gần, là F1 của bệnh nhân 2229 người Nhật Bản. 

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