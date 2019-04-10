Vì mâu thuẫn tình cảm, Luân chặn đường bạn gái lúc đi làm về, dùng dao đâm nạn nhân 18 nhát rồi tự tử nhưng bất thành.

Tối qua (9/4), trao đổi với báo chí, ông Mai Văn Dự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phương Đông (TP. Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh niên dùng dao đâm bạn gái nhiều nhát rồi tự tử bất thành xảy ra tại địa phương.

Nạn nhân là N.T.L (sinh năm 1998, trú tại phường Phương Đông, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Vào thời điểm xảy ra sự việc, L. đang trên đường đi làm về thì bị bạn trai là Nguyễn Trường Luân (sinh năm 1992, ngụ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) chặn đường, dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Hiện cả L. và Luân đều đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Internet

May mắn là em gái nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường nên hô hoán gọi người xung quanh đến can ngăn và kịp thời ứng cứu.

Sau khi đâm bạn gái, Luân lên xe máy bỏ chạy một đoạn rồi dùng dao tự tử nhưng không thành. Cả hai được mọi người sơ cứu rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị đâm 18 nhát vào vùng tay, lưng, ngực dẫn đến bị thương nặng.

Được biết hiện tại cả hai đều đã qua cơn nguy kịch. Vì L. bị đâm nhiều nhát ở phổi nên tối qua, các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật suốt hai giờ liền.

Theo thông tin từ Dân Việt, L. và Luân có quan hệ tình cảm tuy nhiên thời gian gần đây cả hai nảy sinh mâu thuẫn. Sợ gặp chuyện không may nên trước khi đi làm về, L. đã gọi điện nhờ em gái đến đón. Tuy nhiên, khi về gần đến nhà thì Luân đã chờ sẵn để gây án.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

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