Nam thanh niên chặn đường đâm bạn gái 18 nhát rồi tự tử bất thành

Tin nóng 10/04/2019 15:32

Vì mâu thuẫn tình cảm, Luân chặn đường bạn gái lúc đi làm về, dùng dao đâm nạn nhân 18 nhát rồi tự tử nhưng bất thành.

Tối qua (9/4), trao đổi với báo chí, ông Mai Văn Dự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phương Đông (TP. Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh niên dùng dao đâm bạn gái nhiều nhát rồi tự tử bất thành xảy ra tại địa phương.

Nạn nhân là N.T.L (sinh năm 1998, trú tại phường Phương Đông, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Vào thời điểm xảy ra sự việc, L. đang trên đường đi làm về thì bị bạn trai là Nguyễn Trường Luân (sinh năm 1992, ngụ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) chặn đường, dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Nam thanh niên chặn đường đâm bạn gái 18 nhát rồi tự tử bất thành - Ảnh 1
Hiện cả L. và Luân đều đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Internet

May mắn là em gái nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường nên hô hoán gọi người xung quanh đến can ngăn và kịp thời ứng cứu.

Sau khi đâm bạn gái, Luân lên xe máy bỏ chạy một đoạn rồi dùng dao tự tử nhưng không thành. Cả hai được mọi người sơ cứu rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị đâm 18 nhát vào vùng tay, lưng, ngực dẫn đến bị thương nặng.

Được biết hiện tại cả hai đều đã qua cơn nguy kịch. Vì L. bị đâm nhiều nhát ở phổi nên tối qua, các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật suốt hai giờ liền.

Theo thông tin từ Dân Việt, L. và Luân có quan hệ tình cảm tuy nhiên thời gian gần đây cả hai nảy sinh mâu thuẫn. Sợ gặp chuyện không may nên trước khi đi làm về, L. đã gọi điện nhờ em gái đến đón. Tuy nhiên, khi về gần đến nhà thì Luân đã chờ sẵn để gây án.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

Thầy giáo dùng dao đâm người yêu cũ 21 nhát vì bị từ chối hàn gắn: Mẹ khóc ngất trong phiên tòa

Thầy giáo dùng dao đâm người yêu cũ 21 nhát vì bị từ chối hàn gắn: Mẹ khóc ngất trong phiên tòa

Mẹ bị cáo Võ Minh Thắng - người ra tay sát hại người yêu cũ vì không chịu hàn gắn - đã khóc ngất trong phiên tòa sơ thẩm sáng nay.

Xem thêm
Từ khóa:   đâm bạn gái giết bạn gái

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 45 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 45 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào