Không khí tang thương bao trùm lên con hẻm nhỏ nơi cả nhà 5 người bị sát hại

Tin nóng 18/02/2018 20:22

Cả con hẻm nhỏ không có một chút không khí Tết, tiếng cầu kinh văng vẳng, nhiều nhà đóng cửa tĩnh lặng.

Đã hơn 3 ngày kể từ khi vụ thảm sát 5 người tại số nhà 131/48 đường số 7, khu phố 8 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM) được phát hiện, những người dân sống quanh đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Cả con hẻm nhỏ không có một chút không khí Tết, tiếng cầu kinh văng vẳng, nhiều nhà đóng cửa tĩnh lặng.

Không khí tang thương bao trùm lên con hẻm nhỏ nơi cả nhà 5 người bị sát hại - Ảnh 1

Nhiều bạn bè, người quen của gia đình đến thắp nhang rồi lặng lẽ rời đi - Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Vài người hàng xóm lập một bàn thờ nhỏ để bà con xóm giềng, bạn bè qua thắp nhang chia buồn cùng gia đình. Trên bàn thờ lập tạm có năm chén cơm trắng, một cái bánh tét, mấy lon nước ngọt, dĩa trái cây và vài cái bánh ngọt...

Ngoài ra còn có một tờ giấy nhỏ ghi tên 5 thành viên trong gia đình xấu số đặt ở giữa bàn: ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) và 3 người con ruột của  vợ chồng ông Chinh là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Trên bàn có một bó nhang, hộp quẹt cùng một tờ giấy ghi dòng chữ đỏ dán ở góc bàn để mọi người tới viếng đều nhìn thấy: "Không nhận tiền". Ngôi nhà hiện đã được niêm phong, công an và bảo vệ dân phố canh phòng rất cẩn mật nhằm bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

"Sáng 26 Tết, con bé út vẫn qua đây tập thể dục đợi má nó đi chợ về ghé đón. Nó đứng ở góc nhà đó. Hôm đó nó lạ lắm, nó ôm hôn tôi tíu tít. Bình thường tôi phải bảo 'Út qua hôn cô cái coi', nó mới chịu qua. Nó thích tôi ôm rồi nhấc bổng lên vậy nè. Thằng anh hai nó học giỏi lắm, đẹp trai. Nó thì hơi khờ, nói còn chưa sõi nhưng con bé ngoan và dễ thương lắm", chị D. hàng xóm của gia đình nạn nhân vừa nói vừa khóc.

Chị D. kể, sáng nào cũng đi tập thể dục cùng bà Mai Thị Hồng (vợ ông Mai Xuân Chinh). Hôm 28 Tết, chị gọi điện cho bà Hồng nhưng không ai trả lời. Đến sáng 29, chị qua nhà bạn coi nhưng thấy khóa cửa nên chỉ nghĩ cả nhà về quê ăn Tết. "Ngày nghe tin cả gia đình người hàng xóm thân thiết bị sát hại, tôi rụng rời. Tôi không nghĩ sao thằng Tình nó làm được vậy", chị D. nghẹn lời.

Không khí tang thương bao trùm lên con hẻm nhỏ nơi cả nhà 5 người bị sát hại - Ảnh 2

Hàng xóm lập tạm bàn thờ nhỏ để mọi người tới thắp nhang cho gia đình xấu số - Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Không khí tang thương bao trùm lên con hẻm nhỏ nơi cả nhà 5 người bị sát hại - Ảnh 3

Ngôi nhà hiện đã được niêm phong cẩn mật - Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Không khí tang thương bao trùm lên con hẻm nhỏ nơi cả nhà 5 người bị sát hại - Ảnh 4

Công an và bảo vệ dân phố canh phòng rất cẩn mật nhằm bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Đối tượng giết cả nhà 5 người: Hàng xóm nhận xét hiền lành, thương trẻ con

Đối tượng giết cả nhà 5 người: Hàng xóm nhận xét hiền lành, thương trẻ con

Hàng xóm thấy Tình hay chơi với đám trẻ trong xóm, tỏ ra thương yêu những đứa con của chủ nhà nên ai cũng nghĩ đối tượng là người hiền lành. 

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