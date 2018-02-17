Nguyễn Hữu Tình bị tình nghi sát hại cả gia đình 5 người trong căn nhà 131/48 đường số 7, khu phố 8 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).

Bước đầu, Tình khai nhận, trong thời gian làm việc thường xuyên bị vợ chồng ông chủ la mắng nên âm mưu trả thù.

Các nạn nhân gồm ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) và 3 người con ruột của vợ chồng ông Chinh là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Chân dung nghi phạm sát hại cả nhà 5 người ngày giáp Tết - Ảnh: Internet

Sau khi tin tức lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, người dân địa phương nơi Tình sinh sống vô cùng bất ngờ trước hành vi dã man của đối tượng. Một số người hàng xóm cho biết, cha mẹ Tình hòa đồng, chưa từng gây gổ hay làm mất lòng ai. Riêng Tình đi xa suốt nên bà con lối xóm rất ít khi tiếp xúc.

Cha mẹ Tình làm ruộng và buôn bán trái cây ngoài chợ. Cuộc sống của họ với láng giềng khá chan hòa và không có mâu thuẫn. Thời điểm con trai gây án, họ vẫn miệt mài với công việc miệt vườn mà không hề hay biết sự tình.

Khoảng 3 năm trước khi đang học lớp 9, Tình thường xuyên ham chơi và tụ tập với bạn bè xấu. Bị cha la mắng, đối tượng bỏ học đi bán vé số, rồi làm phụ xe khách tuyến Tri Tôn - TP.HCM. Sau đó, Tình chuyển sang làm thuê ở xưởng inox do ông Mai Xuân Chinh làm chủ.

Nghi phạm sát hại cả nhà 5 người ở quận Bình Tân mới 18 tuổi - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, những người hàng xóm xung quanh ngôi nhà xảy ra vụ án kinh hoàng cho biết, Tình vốn ít nói và thường chơi với tụi trẻ con ở xóm. Không ai nghĩ đối tượng này có thể giết một lúc 5 mạng người ở chính nơi mình làm việc.

Trước đó, chiều 28 Tết, gia đình ông Chinh tổ chức tiệc tất niên tại nhà cho các công nhân cùng tham dự. Sau khi buổi tiệc kết thúc, mọi người đều ra về hết, riêng Tình xin ngủ lại.

Đêm đó, khi cả nhà đang ngủ say, Tình âm mưu sát hại mọi người. Sau khi ra tay giết vợ chồng ông Chinh, sợ các con của ông chủ biết chuyện nên hắn đã ra tay dã man với 3 đứa bé.

Sau khi gây án, đối tượng lấy đi 2 điện thoại và 1 chiếc xe tay ga rồi nhanh chóng tẩu thoát. Trong quá trình gây án, đối tượng bị thương ở vùng tay máu chảy bê bết. Khi đang tháo chạy, Tình có ghé vào bệnh viện quân y 175 băng bó vết thương rồi chạy xe máy về tỉnh Long An ẩn náu.