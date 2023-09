Chiều 16/2 (mùng 1 Tết), Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, ngụ ấp Cây Me, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi Giết người.

Nguyễn Hữu Tình bị tình nghi sát hại cả gia đình 5 người trong căn nhà 131/48 đường số 7, khu phố 8 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).