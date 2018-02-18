Đối tượng giết cả nhà 5 người: Hàng xóm nhận xét hiền lành, thương trẻ con

Tin nóng 18/02/2018 14:47

Hàng xóm thấy Tình hay chơi với đám trẻ trong xóm, tỏ ra thương yêu những đứa con của chủ nhà nên ai cũng nghĩ đối tượng là người hiền lành. 

Sáng 18/2 (mùng 3 Tết), Công an TP.HCM cho biết, đến nay cơ quan điều tra xác định, đối tượng Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) - nghi phạm trong vụ thảm sát 5 người trong 1 gia đình ở phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) gây án một mình, không có đồng phạm tham gia.

Các nạn nhân gồm ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) và 3 người con ruột của vợ chồng ông Chinh là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Bước đầu, Tình khai nhận do thường xuyên bị ông bà chủ đánh đập, chửi mắng nên đem lòng thù hận, âm mưu giết người để trả thù. Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai một phía của Tình nên cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng giết cả nhà 5 người: Hàng xóm nhận xét hiền lành, thương trẻ con - Ảnh 1
Nghi phạm sát hại cả nhà 5 người ở quận Bình Tân mới 18 tuổi - Ảnh: Internet

Khoảng 3 năm trước khi đang học lớp 9, Tình thường xuyên ham chơi và tụ tập với bạn bè xấu. Bị cha la mắng, đối tượng bỏ học đi bán vé số, rồi làm phụ xe khách tuyến An Giang - TP.HCM. 

Cách đây 2 tháng, Tình bỏ nghề phụ xe rồi xin vào cơ sở gia công máng xối inox của gia đình ông Chinh ở hẻm số 131, đường số 7 (khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa).

Trong thời gian học việc ở đây, hàng xóm thấy Tình là người ít nói, hiếm khi tiếp xúc với ai. Tuy nhiên, thấy đối tượng hay chơi với đám trẻ trong xóm, tỏ ra thương yêu những đứa con của chủ nhà nên ai cũng nghĩ Tình là người hiền lành. 

Ngoài ra, một số người khác cho biết, bà Hồng nhiều lần than phiền với mọi người rằng Tình thường xuyên đi chơi về trễ. Vợ chồng ông bà đã la mắng nhiều lần nhưng không sửa đổi, định qua Tết sẽ cho Tình nghỉ việc hẳn.

Đối tượng giết cả nhà 5 người: Hàng xóm nhận xét hiền lành, thương trẻ con - Ảnh 2
Tình tỏ ra ít nói, thương yêu con của chủ nhà nên ai cũng nghĩ đối tượng là người hiền lành - Ảnh: Internet

Trước đó, chiều 28 Tết, gia đình ông Chinh tổ chức tiệc tất niên tại nhà cho các công nhân cùng tham dự. Sau khi buổi tiệc kết thúc, mọi người đều ra về hết, riêng Tình xin ngủ lại. 

Đêm đó, khi cả nhà đang ngủ say, Tình âm mưu sát hại mọi người. Sau khi ra tay giết vợ chồng ông Chinh, sợ các con của ông chủ biết chuyện nên hắn đã ra tay dã man với 3 đứa bé.

Sau khi gây án, đối tượng lấy đi 2 điện thoại và 1 chiếc xe tay ga rồi nhanh chóng tẩu thoát. Trong quá trình gây án, đối tượng bị thương ở vùng tay máu chảy bê bết. Khi đang tháo chạy, Tình có ghé vào bệnh viện quân y 175 băng bó vết thương rồi chạy xe máy về tỉnh Long An ẩn náu.

Đến trưa 16/2 (mùng 1 Tết), Nguyễn Hữu Tình bị cơ quan công an bắt khẩn cấp khi đang ngồi ăn nhậu với bạn bè.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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