Trong lúc 2 anh em đánh nhau, bố mẹ và hàng xóm vào can ngăn thì Cảnh dùng dao sát hại mẹ ruột, chém bố và hàng xóm bị thương.

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Tạ Quang Thái, Chủ tịch UBND xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1993) đã sát hại mẹ ruột, chém bố và hàng xóm bị thương nặng. Cụ thể theo thông tin trên Tổ Quốc, vào khoảng 15 giờ chiều 6/2, 2 người con trai của ông Thanh (sinh năm 1965, trú thôn Liễu Trì, xã Mê Linh) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy vậy, ông Thanh và vợ là bà Bình (sinh năm 1972) cùng với một người hàng xóm lao vào can ngăn.

Trong lúc cãi nhau với em trai, người con trai lớn sát hại mẹ ruột, chém bố và hàng xóm bị thương - Ảnh: Internet

Sau đó, Cảnh bất ngờ cầm dao lao vào tấn công những người có mặt trong nhà. Hậu quả, bà Bình tử vong tại chỗ, ông Thanh và người hàng xóm bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Gây án xong, đối tượng này đã điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành tạm giữ người em trai để điều tra vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và truy tìm đối tượng Cảnh - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, 2 người con trai của gia đình đều nghiện hút. Thời điểm xảy ra sự việc, vì gia đình này nằm rất sâu nên không có nhiều hàng xóm biết.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Con trai cầm dao đòi giết mẹ, bố lấy gậy đánh con tử vong Thấy con trai trong tình trạng ngáo đá và cầm hung khí đuổi giết cả gia đình, ông Cường quá bức xúc đã cầm gậy đánh tử vong người con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-can-ngan-2-con-danh-nhau-me-bi-chem-tu-vong-bo-va-hang-xom-trong-thuong-350280.html