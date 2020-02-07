Hà Nội: Can ngăn 2 con đánh nhau, mẹ bị chém tử vong, bố và hàng xóm trọng thương

Tin nóng 07/02/2020 10:13

Trong lúc 2 anh em đánh nhau, bố mẹ và hàng xóm vào can ngăn thì Cảnh dùng dao sát hại mẹ ruột, chém bố và hàng xóm bị thương.

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Tạ Quang Thái, Chủ tịch UBND xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1993) đã sát hại mẹ ruột, chém bố và hàng xóm bị thương nặng. Cụ thể theo thông tin trên Tổ Quốc, vào khoảng 15 giờ chiều 6/2, 2 người con trai của ông Thanh (sinh năm 1965, trú thôn Liễu Trì, xã Mê Linh) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy vậy, ông Thanh và vợ là bà Bình (sinh năm 1972) cùng với một người hàng xóm lao vào can ngăn.

sat hai me ruot 1
Trong lúc cãi nhau với em trai, người con trai lớn sát hại mẹ ruột, chém bố và hàng xóm bị thương - Ảnh: Internet

Sau đó, Cảnh bất ngờ cầm dao lao vào tấn công những người có mặt trong nhà. Hậu quả, bà Bình tử vong tại chỗ, ông Thanh và người hàng xóm bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Gây án xong, đối tượng này đã điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành tạm giữ người em trai để điều tra vụ việc.

sat hai me ruot 2
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và truy tìm đối tượng Cảnh - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, 2 người con trai của gia đình đều nghiện hút. Thời điểm xảy ra sự việc, vì gia đình này nằm rất sâu nên không có nhiều hàng xóm biết.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Con trai cầm dao đòi giết mẹ, bố lấy gậy đánh con tử vong

Con trai cầm dao đòi giết mẹ, bố lấy gậy đánh con tử vong

Thấy con trai trong tình trạng ngáo đá và cầm hung khí đuổi giết cả gia đình, ông Cường quá bức xúc đã cầm gậy đánh tử vong người con.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Nội án mạng nghiêm trọng nghịch tử giết mẹ

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 49 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 4 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào