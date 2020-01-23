Giáp Tết, con trai bàng hoàng phát hiện cha mẹ tử vong trên vũng máu sau khi đi làm về

Tin nóng 23/01/2020 11:18

Sau khi đi làm về, người con phát hiện cha mẹ tử vong trên vết máu. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này.

Trao đổi với báo chí, công an huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị này đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông H.V.K (42 tuổi) và vợ là bà H.T.L (39 tuổi, cùng ngụ xã Trà Khê, huyện Tây Trà). Trước đó, vào ngày 20/1, sau khi đi làm về con trai ông K. phát hiện mẹ mình nằm bất động dưới bếp, trên đầu, cổ có nhiều vết thương.

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Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai vợ chồng tử vong tại Quảng Ngãi - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi chạy vào bên trong, người con phát hiện cha ruột cũng tử vong nên trình báo sự việc đến cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin báo, công an huyện Tây Trà đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ án mạng đau lòng này.

Vào tối 21/1, tại huyện Phước Tiên, tỉnh Quảng Nam cũng vừa xảy ra một vụ án mạng thương tâm khiến 2 vợ chồng tử vong. Theo đó, vào khoảng 21 giờ 50 phút người thân và hàng xóm nghe tiếng cãi vã lớn trong nhà anh T.V.A (30 tuổi, trú thôn 4, xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước) nên chạy đến can ngăn. 

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Tối 21/1, tại Quảng Nam cũng vừa xảy ra vụ án mạng đau lòng - Ảnh minh họa: Internet

Khi mọi người đến nơi thì phát hiện chị V.T.T (30 tuổi, vợ anh A.) tử vong trên giường, phần đầu có vết thương và máu. Sau một hồi tìm kiếm, mọi người phát hiện anh A. treo cổ tự tử ở ngoài vườn cách nhà khoảng 50m. Được biết thời gian gần đây, vợ chồng anh A. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Kết quả điều tra ban đầu xác định người chồng giết vợ rồi tự tử.

Nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử ngoài vườn đêm 27 Tết bỏ lại 2 con nhỏ

Nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử ngoài vườn đêm 27 Tết bỏ lại 2 con nhỏ

Tối 27 Tết, người thân phát hiện đôi vợ chồng trẻ chết thương tâm tại nhà. Theo kết quả điều tra ban đầu, người chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử.

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Từ khóa:   Quảng Ngãi án mạng thương tâm chồng giết vợ

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