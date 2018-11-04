Gia cảnh đáng thương của tài xế xe ôm già bị đâm chết ở Lạng Sơn

Tin nóng 04/11/2018 14:46

Gần 20 năm nay, vì cuộc sống ở quê khó khăn, vợ chồng ông T. phải rời quê lên Lạng Sơn mưu sinh. Chẳng ngờ tai họa ập xuống khi ông T. chở tên khách 'ngáo đá' về nhà.

Mới đây, vụ việc tài xế xe ôm ở TP. Lạng Sơn bị đối tượng "ngáo đá" sát hại khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 2/11, tài xế xe ôm Đặng Văn T. được Hoàng Anh Tuấn (31 tuổi, trú tại phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) thuê chở từ khu vực bưu điện thành phố về nhà. Trên đường đi, Tuấn dùng dao đâm ông T. tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ Tuấn. Qua kiểm tra ban đầu, Tuấn dương tính với ma túy tổng hợp.

Ông Đặng Văn T. năm nay đã 60 tuổi, quê ở xã Trung Hưng (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên). Ông T. làm nghề chạy xe ôm đã nhiều năm nay, hiện đang tạm trú tại phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn.

Gia cảnh đáng thương của tài xế xe ôm già bị đâm chết ở Lạng Sơn - Ảnh 1
Tài xế xe ôm bị kẻ 'ngáo đá' sát hại có hoàn cảnh rất khó khăn, phải tha hương đi làm ăn xa - Ảnh: VTC News

Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch xã Trung Hưng cho biết, gia đình ông T. có hoàn cảnh rất khó khăn, hai vợ chồng phải rời quê đi nơi khác mưu sinh nhiều năm nay.

Khi còn ở quê, cuộc sống đói nghèo cứ bám riết đôi vợ chồng với 6 miệng ăn (bao gồm cả 2 con trai và bố mẹ già). Thấy anh em, bạn bè lên Lạng Sơn làm ăn nhiều, ông T. liền bàn với vợ lên đó kiếm sống, tính đến nay cũng đã được 20 năm.

Thời gian đầu mới lên Lạng Sơn, ông T. chạy xe ôm còn người vợ buôn trứng gà. Tuy đi làm ăn xa nhưng ông vẫn về quê mỗi khi có công chuyện. Hai người con trai cũng đã lập gia đình.

Trong mắt người thân và bà con làng xóm, ông T. là người hiền lành, chất phác. Biết tin ông T. bị tên khách "ngáo đá" sát hại, dân làng ai nấy đều bàng hoàng, đau xót.

Sáng nay (4/11), thi thể nạn nhân đã được đưa về quê nhà an táng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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Người đàn ông chạy xe ôm bị khách "ngáo đá" đâm tử vong

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