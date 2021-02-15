Ghi nhận 1 F1, 26 F2 tại quận Cầu Giấy liên quan đến BN 2229 người Nhật Bản

Tin nóng 15/02/2021 18:00

Ngày 15/2, quận Cầu Giấy (Hà Nội) ghi nhận thêm 1 trường hợp F1 COVID-19. Ca bệnh này có liên quan đến BN 2229 người Nhật Bản.

Cụ thể, trường hợp F1 liên quan đến BN 2229 trú tại phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội). Hiện tại, các lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, hiện chưa có kết quả. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn quận Cầu Giấy có 50 ca F1.

Bên cạnh đó, liên quan đến BN 2229, có 26 trường hợp F2. Trong đó phường Nghĩa Đô 18 trường hợp, phường Quan Hoa 4 trường hợp, phường Trung Hòa 2 trường hợp, phường Dịch Vọng 1 trường hợp và phường Mai Dịch 1 trường hợp F2.

Tổng cộng, đến thời điểm này quận Cầu Giấy có 363 F2, đã hết cách ly 261 trường hợp, còn cách ly 102 trường hợp. 

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Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm từ trường hợp F1 có liên quan đến BN 2229 - Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo lãnh đạo quận Cầu Giấy, đến thời điểm này, quận đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Trung ương và thành phố. 

Trong thời gian sắp tới, lực lượng chức năng trên địa bàn vẫn sẽ thực hiện công tác truy vết và sàng lọc bệnh nhân nhằm xác định được nguồn lây bệnh, khống chế tình hình phát tán của dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ghi nhận 1 F1, 26 F2 tại quận Cầu Giấy liên quan đến BN 2229 người Nhật Bản - Ảnh 2

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Từ khóa:   Covid-19 Hà Nội Covid-19 Việt Nam dương tính với Covid-19

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