Đau lòng cảnh bé trai 11 tuổi bị xe cán tử vong khi chạy ra đường nhặt đồ rơi

Tin nóng 09/04/2018 11:29

Chạy ra giữa đường nhặt đồ rơi, bé trai 11 tuổi bất ngờ bị xe tải cán trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày hôm qua (8/4) tại phường Trưng Vương, TP. Uông Bí (Quảng Ninh) xảy ra vụ tại nạn giao thông thương tâm khiến một bé trai 11 tuổi tử vong tại chỗ.

Đau lòng cảnh bé trai 11 tuổi bị xe cán tử vong khi chạy ra đường nhặt đồ rơi - Ảnh 1
Vụ tai nạn thương tâm khiến bé trai 11 tuổi tử vong - Ảnh: Internet

Được biết chiếc xe gây tai nạn mang biển số 14C - 106.43 do anh P.V.T ngụ tại phường Trưng Vương điều khiển. Thời điểm xảy ra sự việc, anh T. điều khiển chiếc xe đến gần đoạn cây xăng Xuân Lãm thuộc phường Trưng Vương thì bất ngờ có một bé trai chạy ra giữa đường nhặt đồ rơi. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột khiến anh T. không kịp bẻ tay lái nên tông trúng người bé trai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 7/4, tại thị trấn Thường Tín (Hà Nội) cũng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến một đứa bé 7 tuổi tử vong.

Đau lòng cảnh bé trai 11 tuổi bị xe cán tử vong khi chạy ra đường nhặt đồ rơi - Ảnh 2
Vụ tai nạn liên hoàn khiến một đứa bé 7 tuổi tử vong và nhiều người khác bị thương - Ảnh: Internet

Vào thời điểm trên, một chiếc xe ô tô Fortuner mang biển số 30U-4275 do một người đàn ông điều khiển đi hướng xã Hồng Hà ra hướng QL1A thì va chạm với xe máy mang biển số 30X5-2274. Sau đó, chiếc xe này tiếp tục va chạm với một chiếc xe ô tô và 3 chiếc xe máy khác.

Vụ va chạm khiến cháu Lê Nguyễn Hà Phương (sinh năm 2011) tử vong, chị Nguyễn Thị Quyên (sinh năm 1985) bị gãy tay, bà Lê Mai Anh (sinh năm 1959) gãy xương chậu, các phương tiện khác đều bị hư hỏng nặng.

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