Nhìn thấy thi thể đứa con trai duy nhất được đưa lên từ hồ Đá thuộc khu vực làng Đại học (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), đôi vợ chồng trẻ gào khóc thảm thiết, đòi chết cùng con.

Hôm nay (16/4), công an tỉnh Bình Dương xác nhận đã tìm thấy thi thể em Bùi Đức Minh Nhật (sinh năm 2005, cư trú tại quận 9), bị đuối nước ở khu vực hồ Đá. Nhiều người dân tập trung tại hiện trường theo dõi sự việc - Ảnh: Internet Vào khoảng 6 giờ 20 phút cùng ngày, Nhật cùng một số bạn học (trường THCS Tân Phú, quận 9, TPHCM) nghỉ học ghé vào hồ Đá chơi. Trong lúc đùa giỡn, Nhật không may bị trượt chân ngã xuống hồ nước. Nhóm bạn đi cùng phát hiện nhưng không thể cứu Nhật, các em chỉ có thể hô hoán nhờ người dân đến giúp.

Ngay khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường để tìm thi thể nạn nhân. Qua nhiều giờ tìm kiếm, thi thể của Nhật đã được tìm thấy và đưa về nhà xác. Cha mẹ nạn nhân khóc ngất khi nhìn thấy thi thể con trai - Ảnh: Internet Nghe tin con tử vong, cha mẹ em đã tức tốc có mặt tại hiện trường. Nhìn thấy thi thể đứa con trai duy nhất nằm bất động trên bờ, cặp vợ chồng trẻ gào khóc thảm thiết, đòi chết theo.

Hồ Đá được người dân sống gần đó gọi là hồ “tử thần” hay hồ “ma ám” vì mỗi năm có rất nhiều người bỏ mạng ở đây. Được biết, quanh bờ hồ có rất nhiều dốc đá lởm chởm, cheo leo, mũi đá nhọn hoắt. Chỉ cần một phút bất cẩn, rất dễ vấp phải đá và rơi xuống hồ. Nhìn từ bên ngoài, mặt hồ yên ả chẳng có chút gì nguy hiểm nhưng thực tế, đây là một cái hố “tử thần”, một khi rơi xuống đó thì cơ hội sống sót rất thấp. Mặc dù đã được rào cẩn thận nhưng hằng năm vẫn có nhiều người chết tại khu vực hồ Đá - Ảnh: Internet Nước trong hồ này quanh năm được bao bọc bởi những bức tường đá nên rất lạnh, khi rơi xuống nạn nhân khó có thể thích ứng được ngay với nhiệt độ đó và rất dễ bị chuột rút. Trong hồ lại không có dòng chảy, người bị chuột rút không thể dựa theo dòng chảy để bơi vào bờ. Lúc này nếu càng vùng vẫy thì lại càng dễ chìm sâu xuống đáy hồ. Vì thế, chính quyền địa phương đã dựng rào chắn, biển báo, tăng cường thêm lực lượng bảo vệ ngày đêm túc trực ở đây. Tuy nhiên, tai nạn thương tâm vẫn cứ tiếp tục xảy ra chỉ vì sự chủ quan của mọi người, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Tìm thấy xác nạn nhân cuối cùng vụ 9 cửu vạn đuối nước ở sông Hồng Theo Chánh VP UBND tỉnh Lào Cai, nạn nhân cuối cùng trong vụ 9 người chết đuối trên sông Hồng ở Lào Cai đã được tìm thấy lúc trưa nay, xác nạn nhân cách hiện trường xảy ra vụ việc hơn 7km.

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