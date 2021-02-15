Chuyên gia y tế lý giải cách biến thể A.23.1 xâm nhập sân bay Tân Sơn Nhất

Các chuyên gia nghiên cứu dịch bệnh COVID-19 đầu ngành cho rằng, biến thể A.23.1 của virus SARS-CoV-2 có khả năng đã xâm nhập sân bay Tân Sơn Nhất qua các chuyến bay chở hàng từ khu vực Ả Rập.

Phát biểu tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 chiều 15/2, GS.TS Phan Trọng Lân - Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, Tổ phó Tổ thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.HCM đưa ra nhận định, nguồn lây của ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất xuất phát đầu tiên trong khoảng thời gian 16-17/1 với giả thuyết lớn nhất là xuất phát từ sân bay, trên các chuyến bay vận chuyển hàng hóa. Dựa trên kết quả phân tích dịch tễ của biến thể A.23.1 trên thế giới, trong số các chuyến bay đến vào khoảng thời gian bùng phát dịch bệnh COVID-19, có các chuyến bay từ khu vực Ả Rập có khả năng là nguồn xâm nhập từ bên ngoài vào đội bốc xếp của sân bay. “Nguy cơ xâm nhập nguồn bệnh từ bên ngoài vào sân bay là không thể loại trừ, tuy nhiên giả định này thấp hơn”, GS.TS Phan Trọng Lân nhận định.

Sau cuộc họp sáng 15/2, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn - Tổ trưởng Tổ thường trực đặc biệt cho biết: "Tính đến thời điểm sáng 15/2, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM đã tương đối ổn định, cơ bản đã được kiểm soát với 35 ca bệnh được ghi nhận". Ông cho biết thêm, việc điều tra và truy tìm khởi nguồn của COVID-19 tại TP.HCM và các bằng chứng dịch tễ thực tiễn sẽ giúp thành phố dễ dàng hơn trong công tác truy vết, phòng chống dịch bệnh. Theo lãnh đạo Bộ Y tế, từ mùng 2 Tết đến nay, TP.HCM không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Sau khi rà soát xét nghiệm COVID-19 trong các nhóm dân cư nguy cơ cao, Bộ Y tế nhận định nguy cơ lây nhiễm do có ổ dịch COVID-19 trong cộng đồng tại TP.HCM là rất thấp. Đồng thời, chuỗi lây nhiễm COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được kiểm soát tốt.

Biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 có thể được lây từ những chuyến bay chở hàng từ khu vực Ả Rập - Ảnh minh họa: Internet Thông tin thêm về tình hình dịch tễ tại TP.HCM, GS.TS Phan Trọng Lân - viện trưởng Viện Pasteur TP. HCM, tổ phó tổ thường trực đặc biệt cũng cho biết thêm tính đến nay địa bàn đã ghi nhận 36 trường hợp dương tính trong đó có 10 ca tại sân bay Tân Sơn Nhất. Lực lượng chức năng đã thực hiện tổng số hơn 40.000 ca nghi nhiễm, có kết quả đều âm tính trừ 1 trường hợp là ca nhân viên nghỉ việc và người mẹ; 2.939 nhân viên y tế và bệnh nhân tại các bệnh viện liên quan cũng đã được lấy mẫu và có kết quả âm tính. Ngoài ra, từ chiều 30 Tết đến sáng 15/2, nhân viên y tế còn thần tốc thực hiện được hơn 6.500 mẫu xét nghiệm lấy từ những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như bến xe, chợ, nhà trọ…Tất cả đều cho kết quả âm tính (còn 1 số mẫu chưa có kết quả). HCDC cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiếp tục thu thập các dữ liệu dịch tễ cũng như nghiêm túc thực hiện quá trình truy vết và sàng lọc bệnh nhân nhằm tìm ra nguồn lây bệnh chính xác, từ đó khống chế sự phát tán của dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân.

Thanh niên nghi nhiễm Covid-19 khi nằm bệnh viện vùng Tây Nguyên bị xử phạt vì không thực hiện cách ly COVID-19 Ngày 15/2, lãnh đạo UBND xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk thông tin, sẽ xử phạt hành chính đối với hai thanh niên vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Một trong hai người là thanh niên bị nghi nhiễm SARS-CoV-2 được công bố hôm 14/2.

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