Cảnh báo mưa dông vẫn còn kéo dài, có nơi lượng mưa trên 170mm, đề phòng nguy cơ sạt lở đất

Từ nay đến hết ngày mai (1/8), khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 170mm.
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Theo thông tin từ An ninh Thủ đô, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, trong ngày 30/7, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to; khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.
Mưa lớn tập trung tại một số địa phương như Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Lâm Đồng, Bình Thuận, An Giang…
Từ đêm 30/7 đến ngày 1/8, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 170mm.
Ngoài ra, từ đêm 30/7 đến ngày 31/7, ở khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).
Khu vực Hà Nội hôm nay có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.
Mưa dông ở Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3/8 (thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm); ở Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.
Theo Dân Trí, dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 31/7 cụ thể như sau:
- Hà Nội: Có mây, có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 32-34 độ C.
- Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
- Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.
- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi; riêng Thanh Hóa, Nghệ An cục bộ mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C.
- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi; riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có nơi mưa to. Ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất phía bắc 34-36 độ C; phía nam 30-33 độ C.
- Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều và đêm mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 26-29 độ C.
- Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to. Một số nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.