Bộ trưởng Bộ Y tế: Bệnh nhân người Nhật có nồng độ virus khá cao, nghi bị lây nhiễm trong cộng đồng tại Hà Nội

Tin nóng 15/02/2021 17:50

Trong cuộc họp chiều nay, chia sẻ về tình hình ca nhiễm Covid-19 người Nhật Bản tử vong tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông tin: "Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ virus trong mẫu thử của bệnh nhân này ở mức khá cao".

Theo đó, tại buổi họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch chiều 15/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long xác nhận, đã cơ bản kiểm soát được 12/13 tỉnh thành có bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó TP.HCM đã cơ bản kiểm soát được chuỗi lây nhiễm tại ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất.

Tuy nhiên, có ca lây nhiễm mới phát sinh là người Nhật Bản, được ghi nhận tử vong tại khách sạn Somerset West Point, số 2 đường Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) vào ngày 13/2. Bệnh nhân 2229 này từng được cách ly khi nhập cảnh từ ngày 17/1 đến 31/1 tại khách sạn ở TP.HCM. Theo nhận định của lãnh đạo Bộ Y tế, trong thời gian này, qua trích xuất camera, bệnh nhân 2229 tuân thủ nghiêm ngặt quy định về cách ly, hầu như không có tiếp xúc với bên ngoài. Ngoài ra, 34 người cách ly cùng khách sạn với người này đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. 

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, có hai giả thiết về nguồn lây của bệnh nhân này. Giả thiết đầu tiên là bệnh nhân mới mắc COVID-19 thời gian gần đây trong cộng đồng. Giả thiết thứ 2 về nguồn lây của bệnh nhân này là bị lây nhiễm ngay trong khu cách ly tại TP.HCM. Trong đó, Bộ Y tế nghiêng về giả thiết thứ nhất hơn, giả thiết thứ 2 có ít khả năng xảy ra, tuy nhiên không thể loại trừ. 

Trích dẫn nhận định của lãnh đạo Bộ Y tế: "Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ virus trong mẫu thử của bệnh nhân này ở mức khá cao. Chúng tôi nghiêng về giả thiết người này mới lây nhiễm ngay trong khu vực Hà Nội trong 5-7 ngày". Trước tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế đã trao đổi với UBND TP Hà Nội, đề nghị coi đây là một trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. 

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Theo Bộ trưởng Y tế có 2 giả thiết đặt ra về nguồn lây bệnh của người đàn ông Nhật Bản - Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế còn yêu cầu Hà Nội và các tỉnh, thành tiếp tục đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19, đặc biệt là các trường hợp nhập cảnh từ 15-1 tới nay. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vắc xin là vấn đề cấp bách, không thể chần chừ thêm được. Sau cuộc họp trên, Chính phủ sẽ họp riêng để bàn về những phương thức cặn kẽ hơn để nhanh chóng có vắc xin cho người dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Bệnh nhân người Nhật có nồng độ virus khá cao, nghi bị lây nhiễm trong cộng đồng tại Hà Nội - Ảnh 2

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Từ khóa:   Covid-19 Hà Nội Covid-19 TP.HCM dương tính với Covid-19

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