Vì bị chồng đánh đập, đuổi ra ngoài không cho vào phòng, người vợ dùng xăng đổ vào phòng ngủ rồi châm lửa đốt.

Hôm qua (20/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phước Long (Bình Phước) đã tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Thị Huyền (sinh năm 1976, ngụ ngụ xã Long Giang, thị xã Phước Long, Bình Phước) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 18/2, sau khi ông Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1975, chồng Huyền) uống rượu say về thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi cự cãi, ông Hùng khóa cửa không cho vợ vào phòng ngủ. Lúc này, bà Huyền ra võng nằm và nảy sinh ý định giết chồng.

Bị chồng đánh đập, bà Huyền nảy sinh ý định giết người - Ảnh minh họa: Internet

Đến rạng sáng ngày 19/2, trong lúc mọi người đang ngủ, bà Huyền đi xuống bếp lấy bình chứa xăng đổ vào phòng ngủ, ném đèn cầy vào phòng rồi khóa cửa đi ra ngoài. Nghe cha kêu cứu, hai người con thức giấc, hô hoán mọi người đến giúp.

Nghe tiếng hô hoán, hàng xóm chạy sang giúp dập lửa, đưa ông Hùng đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trong buổi chiều cùng ngày khi được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, bắt giữ bà Huyền.

Lợi dụng lúc mọi người ngủ say, bà Huyền đã dùng xăng đốt chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tại cơ quan điều tra, bà Huyền đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Được biết vợ chồng bà Huyền đã có hai người con (16 và 13 tuổi). Thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên ông Hùng thường hay đánh đập vợ.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chồng tẩm xăng đốt vợ tử vong bỏ lại 5 con nhỏ bơ vơ Sau khi nhậu say, nhìn thấy vợ và 5 con nhỏ đang ở trong nhà, người chồng dùng xăng tẩm lên người vợ rồi đốt khiến nạn nhân tử vong.

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