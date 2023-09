Khoảng 20 giờ ngày 26/05/2015, tại dạ cầu Kim Sơn, khóm 1, phường 5, thànhphố Bạc Liêu đã xảy ra vụ giết người nghiêm trọng. Điều đáng lưu ý là tất cả các đối tượng liên quan vụ án đều là thanh, thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi.



Đối tượng Phạm Văn Toàn tại cơ quan điều tra

Theo thông tin ban đầu,vào thời điểm trên, có 2 nhóm thanh thiếu niên tuổi từ 12 đến 18 đi chơi, gặp nhau và xảy ra mâu thuẫn. Sau cự cãi, Phạm Văn Toàn (15 tuổi, ngụ phường 2) đã rút dao bấm đâm, còn Võ Minh Quang(12 tuổi, ngụ phường 2) dùng tay đánh Lâm Trường Vũ và Lê Ngọc Sơn( cùng 16 tuổi, ngụ phường 5).

Vũ chết trên đường đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh, còn Sơn bị thương nặng với 8 vết đâm, cũng đang điều trị tại bệnh viện.

Gần 2 giờ sau, Công an thành phố Bạc Liêu đã truy bắt được Toàn và Quang tại bến xe Bạc Liêu khi 2 đối tượng này đã mua vé xe, chuẩn bị trốn lên TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, công an còn bắt thêm 10 thanh, thiếu niên có liên quan.

Sáng hôm nay, ngày 27/6, Công an thành phố Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và khởi tố bị can đối với Phạm Văn Toàn. Vụ án này được chuyển lên Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra theo thẩm quyền./.

