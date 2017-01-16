Sau va chạm ô tô cùng taxi văng khỏi đại lộ hư hỏng nặng, 4 người bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đến 0 giờ 30 ngày 16.1, lực lượng chức năng mới xử lý xong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng (Q.Thủ Đức, TP.HCM), làm 4 người bị thương.

Trước đó, khuya 15.1, tài xế (chưa rõ danh tính) lái ô tô bán tải chạy trên đại lộ Phạm Văn Đồng, hướng từ cầu Gò Dưa về cầu Bình Lợi, khi vừa qua khu vực Cá sấu hoa cà (Q.Thủ Đức, TP.HCM) khoảng 100 mét thì xảy ra va chạm với một taxi, đang chở theo 4 người khách.

Cú va chạm mạnh khiến hai phương tiện văng khỏi đại lộ rớt xuống khu vực rãnh đất, cách mặt đường khoảng 2 mét. Vụ việc khiến 4 vị khách đi trên taxi bị thương phải nhập viện cấp cứu. Hai ô tô hư hỏng nặng; riêng xa taxi thì bẹp dúm.

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