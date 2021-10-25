Tiểu sử Lâm Khánh Chi - MC, ca sĩ chuyển giới ồn ào nhất nhì của Showbiz Việt

Lâm Khánh Chi là một người rất đặc biệt. Cô nàng được yêu mến ngay cả trong hình hài là một chàng trai hay bây giờ là một cô nàng xinh đẹp tài năng và duyên dáng. Từ trước khi chuyển giới, Khánh Chi đã gây dựng được danh tiếng cho mình. Vậy nên quyết định chuyển giới của cô nàng nhận được rất nhiều sự quan tâm của người mến mộ. Có người phản đối nhưng cũng có người ủng hộ. Nhưng sau tất cả thì Lâm Khánh Chi cũng được vượt qua được tất cả để sống thật với con người của mình, giờ đây cô nàng đã nhận được sự thông cảm và thấu hiểu của mọi người.

Trải qua rất nhiều mối tình, đau khổ mà vẫn mãi chưa có được hạnh phúc, Lâm Khánh Chi đã quyết định chuyển giới vào năm 33 tuổi để được sống làm chính mình. Trải qua bao nhiêu đau đớn về thể xác và sóng gió cuộc đời, cuối cùng Lâm Khánh Chi cũng đã tìm được hạnh phúc của mình.

Lâm Khánh Chi cũng được biết đến là “đại gia ngầm” của showbiz Việt. Gia đình của Lâm Khánh Chi vô cùng giàu có. Cha mẹ cô chuyên kinh doanh đồ cổ, đồng thời sở hữu căn biệt thự có khuôn viên rộng khoảng 5000m2 và được xây 15 năm trước. Nội thất trong nhà đều là gỗ quý và đồ cổ có giá trị. Vì vậy, Lâm Khánh Chi được gia đình hậu thuẫn để bước vào giới giải trí .

Trước khi chuyển giới, Lâm Khánh Chi là một chàng ca sĩ điển trai, có chất giọng tốt, hay, làm mê say lòng người. Hồi đó tên của cô là Lâm Chí Khanh, nhưng đây chỉ là nghệ danh, còn tên thật là Huỳnh Phương Khanh, sinh 31-12-1977 tại TP. Hồ Chí Minh. Nổi tiếng với những ca khúc như Sầu thiên thu, Kẻ cắp trái tim, tình yêu sỏi đá…

Trước khi chuyển giới, Khánh Chi đã từng thực hiện liveshow riêng. Cũng qua từng liveshow này mà danh tiếng của Khánh Chi ngày càng nổi như cồn. Chính vì vậy, khi cô quyết định chuyển giới vào năm 33 tuổi, thời điểm đó đã gây chấn động cả giới trong và ngoài giải trí.

Tuy nhiên đã có rất nhiều người hiểu và cổ vũ cho người đẹp. Trước khi cuộc phẫu thuật đã diễn ra, Lâm Chi Khanh phải tiêm đủ loại hormone trong một thời gian rất là dài. Mỗi tuần một mũi, những mũi tiêm này đã khiến Lâm Chi Khanh muôn vàn khổ sở. Những chính vì những mũi tiêm này đã mang lại cảm nhận sự thay đổi của của cơ thể qua từng ngày, với những nét nữ tính đôi khi thể hiện. Nhờ đó Lâm Khánh Chi đã có hy vọng cho mình. Sau bao nhiêu cố gắng để được hoàn thiện trở thành một người con gái, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, Lâm Khánh Chi cũng đã đạt được như ước nguyện.

Lúc ban đầu khi mới chuyển giới đường nét trên khuôn mặt chưa được thon thả, nhưng sau một thời gian Lâm Khánh Chi càng xinh đẹp, quyến rũ, vóc dáng thanh mảnh, làn da trắng bật tông. Chính điều này đã tạo thành động lực cho cộng đồng LGBT, nhiều người đã mạnh dạn come out và sống thật với bản thân mình.

Đường tình duyên của Lâm Khánh Chi sau khi chuyển giới

Sau khi chuyển giới thành công, Lâm Khánh Chi cũng mạnh dạn hơn và công khai với công chúng về các mối tình của mình. Mặc dù vậy, cô cũng trải qua rất nhiều sóng gió trong tình yêu rồi mới chạm đến bến bờ hạnh phúc như hiện tại.

Sau khi chuyển giới, nữ ca sĩ trải qua hai mối tình, cô cũng đã kết hôn cùng một người đàn ông tên Nguyên Cường. Cứ tưởng đây sẽ là trạm cuối của hạnh phúc, nhưng không, cuộc nhân đó cũng chỉ kéo dài được 3 năm thì cả hai đường ai nấy đi. Chính cuộc tình này khiến Lâm Khánh Chi rất đau buồn, tưởng chừng như sẽ mất niềm tin vào tình yêu. Nhưng không, sau đó cô nàng tiếp tục với mối tình đầu dang dở năm 18 tuổi của mình với người có tên Kenny Thắng. Anh chàng người yêu đã về nước cầu hôn cô, ai ai cũng nghĩ đây sẽ là mối tình sẽ sớm kết trái ngọt, nhưng thực tế vài tháng sau cả hai tiếp tục chia tay.

Đường tình duyên của Lâm Khánh Chi lận đận nhưng cũng đã tìm được hạnh phúc

Trải qua nhiều mối tình dang dở, Lâm Khánh Chi đã tập trung hơn cho sự nghiệp. Cô vẫn lạc quan, yêu đời và tin rằng một ngày nào đó bạch mã hoàng tử sẽ đến bên cô. Ngày đó cuối cùng cũng đã tới Lâm Khánh Chi cũng tìm được bến đỗ của đời mình bên ông xã kém 8 tuổi - Trần Phi Hùng, cả hai tổ chức đám cưới vào năm 2017 ở Sài Gòn và Vũng Tàu. Đám cưới được tổ chức hoành tráng, rất nhiều người tham dự.

Không lâu sau đó, Lâm Khánh Chi thông báo có con, người hâm mộ đã chúc mừng cô. Con của Lâm Khánh Chi tên Kim Long chào đời bằng phương pháp mang thai hộ từ tinh trùng của nữ ca sĩ được lưu trữ trước khi chuyển giới và trứng của chị dâu mình.

Đến thời điểm hiện tại, Lâm Khánh Chi dường như đã có trọn vẹn hạnh phúc của mình, công việc ổn định, sống đúng với bản thân, bên người chồng hiền và con ngoan.

Trong công việc, cô thường được mời biểu diễn cho nhiều chương trình ca nhạc, gameshow giải trí. Đặc biệt, phải kể đến việc cô làm MC cho show Come Out. Trong chương trình này cùng với anh chàng Tuân Lê đã nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Hiện nay, Lâm Khánh Chi tập trung vào việc kinh doanh, tham dự event là chủ yếu. Lâu lâu cô mới ra một sản phẩm âm nhạc, để khán giả vẫn được thưởng thức giọng hát của mình.

Lâm Khánh Chi hạnh phúc bên Phi Hùng và con trai

Cô nàng cũng được mệnh danh là công chúa. Một công chúa đã tỏa sáng bằng niềm hạnh phúc khi đã được sống với ước mơ của mình.

Những scandal của Lâm Khánh Chi

Khi nhắc đến tiểu sử của Lâm Khánh Chi không thể bỏ qua những lùm xùm mà cô nàng này vướng phải. Hoạt động trong showbiz lâu năm, vốn là người thẳng tính, Lâm Khánh Chi nên cô nàng đã gây ra những vụ ồn ào chấn động.

Vụ ồn ào lớn nhất chính là Lâm Khánh Chi tố Hoa hậu chuyển giới Hương Giang không tôn trọng mình. Cô nàng cũng đã tung ra bằng chứng là đoạn ghi âm dài 4 phút để tố tội Hương Giang. Tuy nhiên, khán giả cho rằng người trong đoạn băng đó chẳng hề giống giọng Hương Giang. Vậy nên, cộng đồng mạng cứ nghĩ sẽ bùng nổ một cuộc tranh cãi khốc liệt ai dè được một phen chưng hửng.

Chưa hết, Lâm Khánh Chi còn từng tố đàn chị Phương Thanh hủy show vào phút chót trong một talkshow. Tuy nhiên, Phương Thanh cũng đã đưa ra lời giải thích hợp lý. Nhưng vụ việc này vẫn gây ra tranh cãi đấu tố giữa hai bên một thời gian.

Vì thẳng tính nên cô nàng gây ra không ít ồn ào trong showbiz

Với tính nóng nảy, bốc đồng, thẳng thắn của mình Lâm Khánh Chi nhiều lần xảy ra các cuộc cãi vã với người trong showbiz. Điều này khiến cho danh tiếng của cô trong Showbiz phần nào đó không được tốt. Tuy nhiên, cô nàng vẫn là người nhận được nhiều tình yêu thương sự ngưỡng mộ đến từ công chúng khi có nhiều hoạt động tích cực dành cho cộng đồng người LGBT như tổ chức đám cưới tập thể, dẫn chương trình show Come out… Đến thời điểm hiện tại, Lâm Khánh Chi là một “hình mẫu” lý tưởng mà nhiều người chuyển giới hướng đến. Họ hy vọng sau khi chuyển giới cuộc sống sẽ tươi sáng và cũng tìm được chàng bạch mã hoàng tử của đời mình giống như cô nàng đã tìm thấy được anh chàng Phi Hùng, kết duyên và sống bên nhau hạnh phúc.

Qua những thông tin trên đây, phần nào đã giúp các bạn hiểu hơn về tiểu sử Lâm Khánh Chi. Cô nàng đúng là một người đáng để người khác ngưỡng mộ bởi sự quyết định táo bạo của mình. Từ quyết định của cô mà dường như giúp mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn với cộng đồng LGBT, khán giả cũng dần chấp nhận và không còn quá khắt khe với những người thuộc thế giới thứ 3.



