Thảo Lee - Nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng của nhóm hài Gãy TV là ai?

Quê quán: Vĩnh Phúc

Nghề nghiệp: diễn viên, TikToker nổi tiếng

Facebook: Phương Thảo Gãy TV

TikTok: thaolee.official

Fanpage: Phương Thảo Nguyễn

Chiều cao cân nặng của Thảo Lee

Chiều cao: 1m65

Cân nặng: Khoảng 49 kg

Số đo 3 vòng: đang cập nhật

Thảo Lee là cái tên không còn quá xa lạ với những ai thường xuyên xem các clip được đăng tải trên kênh Gãy TV

II. Nguyễn Thị Phương Thảo là ai?

Diễn viên Nguyễn Phương Thảo là ai? Nguyễn Phương Thảo (nickname ThaoLee) là nữ diễn viên xinh đẹp của nhóm hài nổi tiếng Gãy TV, trực thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Giải trí 88 Entertainment.

Hiện nay, Gãy TV sở hữu đã gặt hái được nhiều thành công với hơn 4 triệu người đăng ký, sở hữu nút vàng YouTube. Bên cạnh có những phim ngắn triệu view của nhóm, từng thành viên cũng được nhiều khán giả biết đến hơn, trong đó Thảo Lee là cái tên gây được chú ý nhất.

Không chỉ gây ấn tượng với khuôn tươi trẻ và xinh đẹp, mà Thảo Lee còn được yêu mến bởi lối diễn xuất rất có duyên

Phương Thảo là cái tên nổi tiếng sau một thời gian ngắn. Nhờ khả năng diễn xuất tốt của Thảo Lee cùng với ngoại hình xinh xắn, cô sở hữu lượng fan hâm mộ cực lớn. Nhiều người dành lời khen cho Thảo bởi diễn xuất ngày càng tiến bộ và nhan sắc ngày càng thăng hạng tự nhiên, quyến rũ, xinh đẹp. Fanpage của Thảo hiện có gần 600 nghìn lượt theo dõi từ đông đảo cộng đồng cư dân mạng.

Kịch bản của Gãy TV thường là những tình huống đời thực. Tuy những kịch bản này không quá mới lạ nhưng có sự hấp dẫn bởi được đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng và lối diễn xuất chân thật của dàn diễn viên.

Trong thời gian đầu nhóm chỉ sản xuất những bộ phim ngắn nói về tình cảm và những bài học trong cuộc sống. Mục đích chính đó là truyền tải những thông điệp bổ ích đến khán giả. Thời gian sau đó, nhóm làm thêm Parody ca nhạc, học đường và các trào lưu thịnh hành. Gây ấn tượng bởi những tình huống đánh vào tâm lý người xem, cùng đó những bộ phim của Gãy TV cũng cho cái kết thỏa mãn.

Những vai diễn đảm nhận chính của Phương Thảo trong các phim ngắn của Vỡ lòng truyền hình đó là cô em gái hiền lành, ngây thơ và dễ thương.

Phương Thảo không gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện bởi nhân vật có nét tính cách tương tự với cô bạn ngoài đời. Theo đó, cô không cần phải diễn xuất quá nhiều. Gần đây, Phương Thảo đã đổi mới với những vai diễn gai góc, cá tính hơn. Lối diễn xuất biến hóa từ nhẹ nhàng đến cá tính, hay diễn hài tự nhiên giúp cô để lại nhiều dấu ấn. Đây cũng chính là nhân tố giúp Phương Thảo hút view cho kênh của nhóm mình.

Tính đến thời điểm hiện tại, Facebook của cô nàng có hơn 500k lượt theo dõi. Kênh Tik Tok của Thảo sở hữu con số thu hút đáng nể hơn 2 triệu người theo dõi với hơn 23 triệu lượt yêu thích

Phương Thảo trong vai cô em gái “không yêu” chuyên “troll” anh trai khi đưa bạn gái về nhà ra mắt. Với vai diễn trong phim mới này, Phương Thảo chứng tỏ được khả năng biến hóa với nhiều dạng vai khác nhau.

Được biết đến là một diễn viên trẻ triển vọng, Phương Thảo học hỏi diễn xuất của các diễn viên chuyên nghiệp và luôn quan sát những gì diễn ra xung quanh.

Bên cạnh đó, cô còn trau dồi khả năng diễn xuất của bản thân bằng cách đọc sách, đọc truyện. Điều này giúp cô hiểu rõ hơn về nhân vật và diễn biến tâm lý của họ.

Bên cạnh gương mặt dễ thương, trong sáng khiến bao người mê đắm. Phương Thảo sở hữu thân hình chuẩn khiến nhiều người phải ghen tị. Cô sở hữu những đường cong gợi cảm, nóng bỏng.

Phương Thảo khiến nhiều cô gái ghen tỵ với thân hình chuẩn chữ S với đường cong quyến rũ. Cô gái đến từ Vĩnh Phúc này luôn biết cách lựa chọn những trang phục để khoe vẻ ngoài của mình một cách triệt để.

Phương Thảo khiến nhiều người xuýt xoa với vẻ ngoài lung linh và thân hình không chê vào đâu được bởi cách chọn những bộ trang phục khoe triệt để vẻ ngoài của mình. Trong sự kiện chúc mừng Broken Media cán mốc 1 triệu người đăng ký, cô nhận được nhiều lời khen.

Phương Thảo và Nhung Thi là hai nữ diễn viên được yêu thích nhất của bản truyền hình Gãy TV.

Trong quá trình làm việc, Thảo Lee không gặp mấy khó khăn vì nhân vật giống cô bạn ngoài đời nên không phải diễn quá nhiều. Gần đây, Thảo đã thử sức mình với những vai diễn gai góc, có cá tính hơ

III. Sự nghiệp nổi bật của Thảo Lee

Tham gia vào nhóm hài nổi tiếng Gãy TV

Kịch bản của Gãy TV thường nói đến những tình huống đời thường, không quá mới mẻ nhưng có sức hấp dẫn bởi được chăm chút kỹ lưỡng và diễn xuất chân thật, sâu sắc của dàn diễn viên. Ban đầu nhóm chỉ sản xuất những bộ phim ngắn nói về tình cảm và những bài học trong cuộc sống với mong muốn truyền tải những thông điệp bổ ích đến khán giả.

Sau này, nhóm làm thêm Parody ca nhạc, học đường và các trào lưu thịnh hành. Những bộ phim của Gãy TV luôn gây ấn tượng bởi những tình huống đánh vào tâm lý người xem cùng cái kết thỏa mãn.

Lối diễn xuất biến hóa đa dạng thu hút người xem

Thảo Lee cũng được đánh giá là diễn viên trẻ triển vọng khi có thể hóa thân vào các vai diễn khác nhau. Ghi dấu ấn với lối diễn xuất biến hóa từ nhẹ nhàng đến cá tính, cách diễn tự nhiên, Thảo Lee thu hút nhiều lượt view về cho nhóm của mình. Thảo Lee thường đảm nhận vai diễn cô em gái hiền lành, trong sáng, dễ thương trong những phim ngắn của Gãy TV.

Trong quá trình làm việc, Thảo Lee không gặp mấy khó khăn vì nhân vật giống cô bạn ngoài đời nên không phải diễn quá nhiều. Gần đây, Thảo đã thử sức mình với những vai diễn gai góc, có cá tính hơn.

Trong phim ngắn mới nhất, Thảo Lee hóa thân thành cô em gái “không thể yêu thương nổi” troll anh trai khi anh đưa bạn gái về nhà. Cô nàng chia sẻ bản thân luôn quan sát, xem phim để tìm tòi học hỏi diễn xuất của các diễn viên chuyên nghiệp để nâng cao khả năng diễn xuất. Ngoài ra, cô còn đọc sách, đọc truyện để hiểu hơn về các tuyến nhân vật và diễn biến tâm lý của họ.

Phương Thảo Gãy TV là một cô nàng vô cùng đa tài và xinh đẹp của thế hệ 10x đầu đời

Thành công trên các mạng xã hội FB, Tiktok

Thảo Lee không chỉ tập trung cho các hoạt động cùng với nhóm mà còn rất tích cực hoạt động trên nền tảng Tik Tok.

Những clip hot trend hài hước, vui nhộn được cô nàng thường xuyên đăng tải trên Tiktok. Cũng có khi cô lại những khoảnh khắc thú vị đằng sau hậu trường.

Tính đến thời điểm hiện tại, Facebook của cô nàng có hơn 500k lượt theo dõi. Kênh Tik Tok của Thảo sở hữu con số thu hút đáng nể hơn 2 triệu người theo dõi với hơn 23 triệu lượt yêu thích. Có thể thấy rằng Phương Thảo Gãy TV là một cô nàng vô cùng đa tài và xinh đẹp của thế hệ 10x đầu đời.

Tính cách ngoài đời của Thảo Lee

Những hoạt động của cá nhân của cô và cả nhóm được Thảo Lee thường đăng trên mạng xã hội.

Phương Thảo là nữ diễn viên có được rất nhiều thiện cảm từ đồng nghiệp cũng như các fan đang theo dõi cô nàng hằng ngày. Phương Thảo cũng là một cô bé 10x vô cùng lễ phép, thân thiện. Quan hệ giữa cô và những đồng nghiệp khác vô cùng tốt đẹp.

Phương Thảo khiến nhiều người xuýt xoa với vẻ ngoài lung linh và thân hình không chê vào đâu được bởi cách chọn những bộ trang phục khoe triệt để vẻ ngoài của mình

IV. Thông tin về Gãy TV

Gãy TV trực thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông 88 Entertainment. Gãy TV là nhóm hài được rất nhiều bạn trẻ yêu mến. Hiện tại, sở hữu hơn 2,3 triệu người đăng ký trên Youtube, hơn 3,8 triệu người theo dõi trên Facebook, hơn 301 triệu lượt xem trên Youtube.

Nhóm hài trẻ này chuyên sản xuất phim ngắn, Parody nhạc chế... hài hước nhằm mang đến những giờ phút giải trí cho khán giả sau giờ làm việc căng thẳng.

Với khả năng diễn xuất chân thật, dàn diễn viên trẻ của Gãy TV đã tạo được nhiều dấu ấn.

Thời gian gần đây, trào lưu "Chủ tịch giả danh ai đó và cái kết" trở thành "hot trend" khiến giới trẻ phát cuồng. Xuất phát của trào lưu này là từ loạt clip trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, sau đó được một số kênh Youtube Việt làm lại. SVM đi đầu trào lưu này với khẩu hiệu "Đừng bao giờ khinh thường người khác".

Gãy TV là nhóm hài được rất nhiều bạn trẻ yêu mến chuyên sản xuất phim ngắn, Parody nhạc chế... hài hước nhằm mang đến những giờ phút giải trí cho khán giả sau giờ làm việc căng thẳng

Dựa theo mô-típ này, Gãy TV cũng có một series được nhiều bạn trẻ yêu thích là "Phim tiểu thư Gãy TV". Những phim ngắn của Gãy TV rất được lòng khán giả trẻ như: Tiểu thư thuê chồng đối phó gia đình và cái kết quá bất ngờ, Tiểu thư sa cơ tình cờ được anh thợ mộc tốt tính giúp đỡ, Tiểu thư phải lòng anh chàng nghiện ma túy và cái kết bất ngờ, Tiểu thư và chuyện tình bất ngờ với anh thợ điện may mắn....

Những phim ngắn thu hút hàng triệu lượt xem bởi những tình huống đánh vào tâm lý người xem cùng cái kết thỏa mãn.

Đồng thời, phải kể đến series "Parody nhạc chế" của Gãy TV cũng trở thành hiện tượng thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ. Mang tính chất hài "siêu bựa", những bản nhạc chế của Gãy TV dễ tiếp nhận và rất gần gũi với khán giả trẻ. Được đầu tư bài bản, các video của Gãy TV đều có tính giải trí cao. Parody nhạc chế: Đại ca cấp III, Đời của nó, Đội bóng học đường, Chuyện tình chàng thợ xây... đều có lượt view rất cao.

Các thành viên chủ chốt của nhóm hài Gãy tv:

Nguyễn Phương Thảo (nickname ThaoLee) - diễn viên nữ - sinh ngày 11/10/2000

Nhung Thị (Trần Thị Nhung) - diễn viên nữ - sinh ngày 24/12/1999

Quốc Tuấn (Rika) - diễn viên nam - sinh ngày 7/8/1997

Hoàng Minh Hiếu - diễn viên, streamer - sinh ngày 12/4/1988

Phạm Nhật Dương - diễn viên nam - sinh ngày 12/03/1997

Những phim ngắn thu hút hàng triệu lượt xem bởi những tình huống đánh vào tâm lý người xem cùng cái kết thỏa mãn

Chi tiết:

Diễn viên Nhung Thị (Trần Thị Nhung)

Nhung Thị (tên thật Trần Thị Nhung) là diễn viên trẻ nổi tiếng của nhóm hài Gãy TV. Cô sinh ngày 24-12-1999 (23 tuổi), tại Tỉnh Vĩnh Phúc. Cô thuộc cung Ma Kết, cầm tinh con (giáp) mèo (Kỷ Mão 1999).

Nhung có vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương cùng khả năng nhập vai tốt. Cô nàng là diễn viên tay ngang nên diễn xuất hầu như theo bản năng. Nhung có thể hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau: khi là cô bé hiền lành, có khi lại là tiểu thư kênh kiệu và cả những vai phản diện...

Nhung có thể hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau: khi là cô bé hiền lành, có khi lại là tiểu thư kênh kiệu và cả những vai phản diện...

Quốc Tuấn (Rika)

Diễn viên Quốc Tuấn (Rika) sinh ngày 7-8-1997 (25 tuổi) tại Tỉnh Vĩnh Phúc. Anh sinh thuộc cung Sư Tử, cầm tinh con (giáp) trâu (Đinh Sửu 1997). Anh được biết đến là diễn viên trẻ triển vọng của nhóm hài Gãy TV. Nhờ khả năng diễn xuất tốt, gương mặt điển trai, thân hình cực chuẩn cùng chiều cao ấn tượng, Quốc Tuấn nhận được sự yêu mến của khán giả.

Quốc Tuấn gia nhập Gãy TV (trực thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông 88 Entertainment) ngày 09 tháng 03 năm 2020.

Quốc Tuấn và các thành viên Gãy TV đã tạo nên những series phim ngắn phủ sóng khắp các trang mạng xã hội.

Nhờ khả năng diễn xuất tốt, gương mặt điển trai, thân hình cực chuẩn cùng chiều cao ấn tượng, Quốc Tuấn nhận được sự yêu mến của khán giả

Hoàng Minh Hiếu

Hoàng Minh Hiếu sinh ra tại Thành phố Hà Nội. Sinh ngày 12-4-1988 (34 tuổi). Anh sinh thuộc cung Bạch Dương, cầm tinh con (giáp) rồng (Mậu Thìn 1988). Hoàng Minh Hiếu xếp hạng nổi tiếng thứ 1259 trên thế giới và thứ 75 trong danh sách Streamer nổi tiếng.

Không chỉ có ngoại hình nổi bật, Minh Hiếu còn là một chàng trai đa tài. Anh vừa là diễn viên của nhóm hài Gãy TV, vừa là một streamer nổi tiếng được cộng đồng mạng quan tâm và chú ý đến.

Phạm Nhật Dương

Phạm Nhật Dương sinh ra tại Tỉnh Vĩnh Phúc, sinh ngày 12-3-1997 (25 tuổi), thuộc cung Song Ngư, cầm tinh con (giáp) trâu (Đinh Sửu 1997). Phạm Nhật Dương - nam diễn viên trẻ tuổi, tài năng sở hữu ngoại hình điển trai, diễn xuất tốt, dám thử sức với nhiều tuyến nhân vật khác nhau cùng tinh thần làm việc chăm chỉ.

Hy vọng với một số thông tin vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn đọc biết được Thảo Lee là ai và quá trình trở thành diễn viên trẻ nổi tiếng của cô gái xinh đẹp này. Đồng thời có thêm nhiều thông tin về nhóm hài Gãy TV.