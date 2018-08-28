Xinh hết ý nhờ cách phối đồ với áo hai dây dạo phố cực kỳ đơn giản

Bắt kịp ngay cách mix đồ thời trang nhất với áo 2 dây, bạn sẽ không còn phải băn khoăn mặc gì với áo hai dây cho đẹp và bắt mắt nữa.

Đừng lo lắng về việc liệu mặc áo hai dây có quá hở hang hay không hoặc áo hai dây có thể làm lộ khuyết điểm trên cơ thể bạn. Cách phối đồ với áo hai dây kín đáo và hiện đại không những đem lại cho bạn sự trẻ trung, năng động mà còn rất thoải mái, tự tin.

Áo hai dây là trang phục không thể thiếu trong tủ đồ của bạn gái vào mùa hè

Áo hai dây kết hợp với quần ống rộng cạp cao

Quy tắc trên hở thì dưới kín sẽ giúp cho tổng thể set đồ của bạn trông vừa mắt hơn và tạo cảm giác không quá hở hang. Quần cạp cao có khả năng che khuyết điểm vòng bụng rất tốt, có thể giúp bạn gái thoải mái vận động mà không sợ lộ nhược điểm vòng 2 không mấy thon gọn, săn chắc.

Ngoài ra, áo hai dây mặc cùng quần ống rộng cạp cao sẽ giúp con gái “ăn gian” được chiều dài đôi chân, giúp những nàng “nấm lùn” trông cao hơn. Kết hợp áo hai dây với quần ống rộng đang là xu hướng mới nhất năm 2018 giúp nàng vừa có được set đồ thời thượng lại vừa mát mẻ, năng động hơn dưới nắng hè.

Những cô nàng thanh lịch không thể bỏ qua xu hướng áo hai dây kết hợp với quần cạp cao ống rộng

Phối áo hai dây với chân váy midi

Mặc áo hai dây cùng chân váy midi tạo cho nàng vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng. Chân váy midi dài sẽ vừa giúp che nắng, vừa là món đồ giúp những nàng có đôi chân to che được khuyết điểm của mình.

Hãy nhớ mùa hè nên chọn những dáng váy midi mềm mại, có độ rủ tốt với chất liệu không nhăn nhàu để tạo cảm giác thoáng mát nhưng vẫn lịch sự. Nếu thích kín đáo hơn, bạn có thể kết hợp cùng một chiếc áo chất liệu voan mỏng bên ngoài để che bớt phần vai.

Chân váy midi có thể mix cùng rất nhiều loại áo hai dây khác nhau

Áo hai dây phối cùng quần hoặc váy cùng màu

Những nàng có chiều cao khiêm tốn rất thích hợp với phong cách phối đồ đơn sắc này. Áo hai dây chất liệu lụa cao cấp hoặc vải voan cát thoáng mát mặc cùng với quần hoặc chân váy cùng màu sẽ tạo cảm giác cơ thể bạn dài và gầy hơn bình thường.

Nếu bạn khá mũm mĩm thì nên chọn những loại áo hai dây không quá bóng hay quá bó, màu sắc trung tính. Còn nếu như bạn là một cô gái có thân hình hơi mảnh khảnh một chút thì có thể lựa những set đồ họa tiết bắt mắt hơn hoặc áo sáng màu hơn như hồng pastel, trắng sữa,...

Thời trang đơn sắc giúp các cô nàng “nấm lùn” tạo cảm giác mình cao hơn

Áo hai dây mặc cùng áo khoác kẻ caro

Cách mặc áo 2 dây không lộ là khoác thêm một chiếc áo khoác kẻ caro ở bên ngoài, mặc cùng với chân váy bò và đi giày thể thao, trông bạn sẽ rất trẻ trung, năng động. Áo khoác kẻ mặc bên ngoài cũng là một món đồ vừa thời trang lại giúp bạn che nắng, giúp cho tổng thể trông bớt nhạt nhòa hơn nhờ điểm nhấn kẻ caro nổi bật.

Nếu sợ mặc áo 2 dây hở hang, bạn có thể khoác thêm một chiếc áo sơ mi kẻ bên ngoài

Áo hai dây mặc cùng áo khoác jean

Tương tự áo khoác kẻ caro, bạn cũng có thể sử dụng áo khoác jean phối cùng áo hai dây và chân váy xếp li để tạo thành một set đồ trẻ trung những không kém phần nữ tính. Set đồ này phù hợp với những ngày thời tiết không quá nóng nực, vừa che nắng hiệu quả lại vừa đem lại sự cá tính trong cách phối đồ.

Áo khoác jean đem lại vẻ cá tính mà vẫn giữ nét nữ tính khi mặc áo 2 dây

Để kết hợp áo hai dây sao cho phù hợp nhất với xu hướng thời trang, bạn nên nhớ rằng áo hai dây đã giúp bạn khoe khéo bờ vai của mình thì với việc lựa chọn quần hoặc váy bên dưới, bạn nên lựa chọn những món đồ kín đáo hơn. Còn nếu muốn mặc váy/quần ngắn cùng áo hai dây, hãy cân nhắc mặc thêm một chiếc áo khoác hoặc lựa chọn giày thể thao để bộ đồ trông trẻ trung hơn.