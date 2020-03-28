Trend mới của mùa hè gọi tên váy lụa hai dây, phái đẹp cứ diện là trở thành quý cô Pháp quyến rũ, đẳng cấp ngút ngàn

Thời trang 28/03/2020 05:35

Học phụ nữ Pháp diện váy lụa hai dây gợi cảm trong ngày hè, bạn sẽ hóa thân thành quý cô thành thị hiện đại, sành điệu mà quyến rũ vô cùng.

Nếu phụ nữ Nhật Bản nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên tươi trẻ thì phụ nữ Pháp lại mang nét thời thượng, quý phái và cực kỳ sang chảnh. Chính vì vậy mà phong cách thời trang của phái đẹp Pháp rất được ưa chuộng. Đa phần các thiết kế mà phụ nữ Pháp "lăng xê" luôn mang đến sự đẳng cấp, gợi cảm và sành điệu, điển hình như váy lụa hai dây

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Váy lụa hai dây màu đen huyền bí mang đến cho phụ nữ vẻ ngoài cuốn hút và gợi cảm khó cưỡng - Ảnh: Internet
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Nhiều người lầm tưởng váy lụa hai dây rất kén dáng, trên thực tế thì ngược lại, kiểu váy này rất tôn dáng - Ảnh: Internet
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Đối với những cô nàng thiếu tự tin vì váy hai dây lụa quá gợi cảm, bạn có thể phối chúng cùng áo kiểu hay áo thun trơn - Ảnh: Internet
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Chẳng cần mix-match quá cầu kì, chiếc váy lụa hai dây cũng đủ giúp phái đẹp cuốn hút hết mọi ánh nhìn. Nếu dạo phố, bạn có thể khoác thêm chiếc áo mỏng để che bớt ánh nắng - Ảnh: Internet
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Váy hai dây lụa sẽ trở nên sexy hết nấc với thiết kế hở lưng. Kiểu váy này rất thích hợp với các buổi tiệc đêm sang trọng - Ảnh: Internet
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Đối với cô nàng yêu thích sự cá tính, phá cách, hãy thử một lần diện váy lụa hai dây với sneaker cổ cao - Ảnh: Internet
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Đừng nghĩ mặc váy gợi cảm thì chỉ có thể đi giày cao gót, váy lụa hai dây hoàn toàn phù hợp với boots da cá tính, bụi bặm - Ảnh: Internet
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Kéo dài đôi chân hoàn hảo hơn với kiểu váy lụa dài và giày cao gót. Kết hợp với vài món phụ kiện như khuyên tai to bản, túi xách, bạn sẽ có vẻ ngoài sang chảnh vô cùng - Ảnh: Intenret
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Váy lụa hai dây cũng là một gợi ý hay cho những chuyến du lịch biển trong mùa hè. Phối kiểu váy này với áo cardigan mỏng, nón rộng vành, túi cói, sandal là bạn sẽ có ngay set đồ sành điệu để đi dạo trên bãi biển - Ảnh: Internet
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Không chỉ có thể diện đi dạo phố, đi biển, váy lụa hai dây còn cực phù hợp với các bữa tiệc đẳng cấp. Chỉ cần khéo léo thêm phụ kiện túi xách, giày hay diện kèm áo khoác blazer, bạn sẽ trông tỏa sáng ngay - Ảnh: Internet

Hè này, hãy sắm ngay cho mình chiếc váy lụa hai dây và phối chúng theo các gợi ý trên, đảm bảo, bạn sẽ trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện.

Hè đến rồi, là phụ nữ nhất định phải biết 10 cách diện váy hai dây vừa thời thượng vừa thoải mái, lại vô cùng quyến rũ này

Hè đến rồi, là phụ nữ nhất định phải biết 10 cách diện váy hai dây vừa thời thượng vừa thoải mái, lại vô cùng quyến rũ này

Mùa hè chính là thời điểm thích hợp để diện các thiết kế quyến rũ, trong đó điển hình nhất chính là kiểu váy hai dây.

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