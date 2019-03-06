Tóc uốn xoăn sóng đang là mốt, học cách tạo kiểu đơn giản chỉ mất 5 phút này để áp dụng ngay trong ngày 8/3

Trong ngày 8/3 tới đây, nếu chưa có đủ thời gian để ra tiệm thay mới mái tóc, bạn hoàn toàn có thể tự tạo kiểu uốn gợn sóng ngay tại nhà theo các bước đơn giản sau đây.

Tóc uốn xoăn gợn sóng là xu hướng được phái đẹp ưa chuộng suốt từ năm 2018 đến nay. Không chỉ mang đến sự nữ tính, kiểu tóc này trông cực kỳ cổ điển, thời thượng. Ngoài ra, tóc uốn xoăn sóng không kén khuôn mặt hay độ tuổi.

Dùng lược chải đều để mái tóc suôn mượt hơn. Sau đó, chia nhỏ tóc thành từng phần nhỏ rồi tết chúng, buộc lại bằng dây chun. Lưu ý, độ xoăn của sợi tóc sẽ phụ thuộc vào cách tết tóc chặt hay lỏng.

Tết tóc càng chặt thì độ xoăn sẽ càng rõ rệt - Ảnh: Internet

Bước 2:

Sau khi tết và cố định lại từng phần tóc, bật máy duỗi điện rồi ép đều tất cả. Trong quá trình thực hiện, hãy giữ máy ở phần tết vài giây để nếp xoăn rõ rệt hơn.

Chỉ cần sử dụng máy ép đơn giản như thế này, bạn sẽ sở hữu ngay mái tóc xoăn gợn sóng quyến rũ - Ảnh: Internet

Bước 3:

Tháo hết các sợi dây chun ra, dùng tay vuốt thẳng các phần tóc tết ra, như vậy là bạn đã sở hữu mái tóc xoăn gợn sóng nhẹ nhàng, bồng bềnh tự nhiên mà không cần ra tiệm.

Mái tóc xoăn gợn sóng tự nhiên, bồng bềnh đã hoàn thành chỉ sau 3 bước đơn giản và nhanh gọn - Ảnh: Internet

Lưu ý, để có mái tóc xoăn gợn sóng bồng bềnh, luôn giữ nếp trong ngày hè oi ả, bạn nên che chắn thật tốt khi di chuyển ngoài trời. Hơn nữa, sau khi ép bằng máy duỗi điện, hãy xịt lên tóc một ít keo để giữ nếp, đồng thời dưỡng ẩm suốt cả ngày.

Đối với người tiết nhiều mồ hôi trong ngày hè, nên trang bị dầu gội khô, phấn rôm để ngăn ngừa tình trạng mái tóc bết dính, dầu nhờn.

Tóc uốn xoăn gợn sóng nhẹ nhàng, tự nhiên giúp phái đẹp trông cực kỳ dịu dàng - Ảnh: Internet

Vào dịp 8/3 tới đây, bạn nên thử ngay kiểu tóc xoăn gợn sóng này để thay mới phong cách - Ảnh: Internet

Với mái tóc ngắn, bạn hoàn toàn có thể áp dụng cách tạo kiểu tóc xoăn gợn sóng này - Ảnh: Internet

Hơn nữa, kẹp tóc đang là món phụ kiện cực kỳ hot hiện nay. Do đó, hãy bắt kịp ngay xu hướng này - Ảnh: Internet

Một chiếc kẹp nơ xinh xắn cùng mái tóc xoăn ngắn, bạn sẽ trông cực kỳ nhí nhảnh và trẻ trung - Ảnh: Internet

Còn ngần ngại gì nữa mà bạn không học ngay 3 bước tạo kiểu tóc uốn xoăn gợn sóng điệu đà, cổ điển mà thời thượng này để áp dụng trong ngày 8/3 tới đây?